物流行業乘政策東風 順豐控股價值股屬性凸顯

香港, 2024年12月11日 - (亞太商訊) - 據信報報道,12月9日,中共中央政治局召開會議,分析研究2025年經濟工作。會議強調,實施更加積極有為的宏觀政策,擴大國內需求,推動科技創新和産業創新融合發展。業內人士普遍認為,會議提出的政策取向更加積極,意味著2025年宏觀政策逆周期調節力度將較2024年進一步加大,為經濟穩增長提供更大動能。在積極的宏觀政策和貨幣正常的推動下,未來生產端及消費端的復甦將利好物流行業,迎來進一步的增長空間。 已於近日登陸港交所的亞洲物流龍頭順豐控股(6936.HK),通過多網融通等精益化管理實現降本增效,從而使得2024年前三季度總收入超2,000億人民幣,收入和歸母淨利潤同比增長9.4%、21.6%,其充分應對複雜環境的能力得到印證。11月27日,其「A+H」雙上市平台的成功建立,將有助於公司更好地在各細分物流領域強化優勢,提升盈利能力。 核心業務增長穩健,領先地位穩固 速運業務一直是順豐控股的主要收入來源,2024年上半年該業務板塊實現收入約人民幣990億元,同比增長7.6%。 其中,時效快遞是順豐控股的旗艦產品,主要包括順豐特快及順豐標快。公司重新定義了中國時效快遞的標準,通過精準的送達時間承諾確立了時效快遞的最高標準。根據國家郵政局公佈的信息,自2013年以來,順豐的時效快遞服務在中國所有時效快遞服務中錄得最短的送達時間。 根據弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計,前兩大時效快遞服務提供商佔中國市場份額85.1%,而順豐控股以63.9%的市場份額成為中國的絕對領導者。2021年至2023年,時效快遞業務收入從人民幣989.62億元增長至1,154.56億元,複合年增長率為8.0%;2024年上半年,收入約人民幣591.86億元,佔比達44.0%。 新業務勢頭強勁,拓寬安全邊際 依託時效快遞的能力,順豐控股採用「1到N」的增長策略,以具戰略性及高品質服務的方式,切入毗鄰產品及市場。在逐步鞏固速運及大件核心業務的同時,同城即時配送業務、供應鏈及國際業務等新業務也穩步發展,形成多元增長曲線。 在同城即時配送服務板塊,公司為有點對點同城配送需求的商家及消費者提供同城配送,覆蓋的主要場景包括食品飲料、雜貨、3C電子產品和服裝。根據弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計,順豐控股是中國最大的第三方同城即時配送服務提供商。2021年至2023年,該業務分部收入複合年增長率為20.0%;2024年上半年,錄得收入約人民幣40.23億元,同比增長18.1%。 就供應鏈及國際服務業務而言,通过旗下順豐豐豪、順新暉、嘉里物流等,順豐控股為各行業客戶提供優質的一體化供應鏈解決方案,涵蓋採購、生產、配送、銷售、售後等供應鏈全鏈條。與此同時,公司提供覆蓋全球的綜合國際配送服務,主要包括國際快遞服務、跨境電商配送服務及海外本地快遞服務。2023年《財富》中國500強企業中有超過45%為公司2023年國際物流服務的客戶。於2024年上半年,該分部實現收入約人民幣329.14億元,收入佔比為24.5%。 另值得一提的是,於2023年,順豐控股為476家中國500強企業提供服務,並且在亞洲綜合物流服務提供商中擁有最高的優質客戶覆蓋率。此外,天網(航空運輸網絡)、地網(陸地運輸網絡及信息網)融通和資源共享帶來進一步成本協同效應,使得公司成本結構也持續優化。 作為綜合快遞物流龍頭,順豐控股進入了高質量可持續增長的新階段,遠期國際業務有望打開盈利向上空间。結合國內政策利好的情況下,其估值空間也將有望迎來大的提升。



