順豐控股進軍港股 書寫國際化發展新篇章

香港, 2024年12月10日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道，隨著全球企業供應鏈的重塑、中國企業出海以及跨境電商的推動，市場對更高效、更靈活、更綜合的物流服務的需求不斷攀升。順豐控股股份有限公司（「順豐控股」，股份代號：6936.HK）以其獨特的業務模式和強大的網絡優勢，積極佈局國際物流服務，投身於時代革新發展的浪潮中。

根據弗若斯特沙利文，按2023年收入計，順豐控股是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商，僅次於聯合包裹服務公司（UPS）、敦豪（DHL）和聯邦快遞（FedEx）。公開資料顯示，順豐控股連續多年位居《財富》世界500強企業之列。2024年，公司獲評《財富》最受讚賞的中國公司第二位，且連續8年上榜「《財富》最受讚賞的中國公司」。11月27日，順豐控股登陸港交所，掀開國際化發展新篇章。

夯實物流基礎網絡 持續迎來盈利兌現

順豐控股最早於2010年即開始運營國際業務，主要服務中國客戶的出境物流需求。如今，隨著中國企業出海，國際供應鏈蘊含著重大轉型機遇。2021年，公司攜手嘉里物流，進一步強化了在東南亞的本土及跨境快遞、國際供應鏈和國際貨代能力。通過與嘉里物流的融通，其國際綜合物流能力和客戶基礎得到進一步強化，為實現國際拓展的戰略和願景提供了重要助力。根據弗若斯特沙利文報告，按國際收入計，2023年順豐的國際業務規模已在所有亞洲綜合物流服務提供商中排名第一。

值得關注的是，經過多年投入後，順豐控股已度過資本開支的高峰期，迎來更高質量增長週期。一方面，業務規模擴張持續攤薄基礎設施邊際成本，提升其營業利潤率。另一方面，公司新業務陸續進入"收獲期"，提供公司盈利彈性。具體而言，經濟產品體系升級，助力利潤穩步增長；大件業務於2022年淨利潤轉盈，2023年在降本提效作用下盈利能力持續增厚；同城業務於2023年首次實現全年盈利，2024年延續高增長。

得益於此，順豐控股盈利能力持續增強，2024年前三季度，其收入同比增加9.4%，淨利潤同比增加28.0%。淨利率達到3.7%，同比提升了0.5個百分點。未來，在上述因素的共同推動下，公司盈利能力有望進一步增強。

加速推進國際業務 打開中長期成長空間

對於順豐控股而言，從亞洲到全球，是其發展的必然。為此，公司積極參與建設鄂州貨運樞紐，作為亞洲第一、全球第四座以貨運為主的物流樞紐，鄂州貨運樞紐的投產將進一步擴大公司與同業在配送時效以及網絡方面的差異化優勢，促進公司降本增效，為國際業務拓展奠定了堅實的基礎。

隨著位於鄂州貨運樞紐的分揀及轉運中心投入運營，憑藉豐富的產品組合、綜合的全球能力、併購經驗、卓越的運營及精益的成本管控，順豐控股能夠有效整合市場並把握國內外的市場機遇。

順豐控股高管曾表示，赴港上市是出於國際化的長遠考慮，最主要目的是利用全球化資本，實現規模快速擴張。本次上市，順豐控股計劃將募集資金的45%用於加強其國際及跨境物流能力，此將進一步提升公司國際產品的廣度及深度，助力公司國際業務加速拓展。同時，H股上市也有助於提升公司品牌影响力及市場竞争力。在豐富的物流網絡、領先的成本優勢和綜合物流能力的支撐下，順豐控股有望搶佔更大的全球市場份額，推動公司投資價值的不斷增長。

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