來源 Dida Inc. 嘀嗒出行與京東汽車、京東安聯保險達成戰略合作 共同撬動車後市場新藍海

香港, 2024年12月6日 - (亞太商訊) - 近日,嘀嗒出行(「公司」或「嘀嗒出行」,股票代碼:02559)與京東汽車、京東安聯保險正式達成戰略合作,嘀嗒出行將與京東安聯保險、京東汽車,結合順風車用戶生態特點和各自優勢,分別拓展基於順風車具體場景和人群的保險定制,以及車後服務等方面的創新合作。 嘀嗒出行產品副總裁黃睿敏表示,京東汽車的一站式汽車消費佈局,京東安聯保險的專業定制保險能力,與嘀嗒順風車場景與用戶生態具備巨大協同效應。而嘀嗒與京東汽車、京東安聯保險的合作,將有別於常規流量合作路徑,而是通過更深層次協同,為嘀嗒用戶定制更場景化、更個性化、更實用且更超值的保險及車後服務。 作為頭部順風車平台,以及擁有海量活躍私家車車主的出行平台,嘀嗒出行認證車主已超過1,800萬,註冊用戶已接近3.8億。經歷十年發展,嘀嗒出行不僅積累了海量深度用戶,也圍繞用車、養車等各環節初步打造了汽車服務基礎生態。同時,嘀嗒出行車主和乘客在用車、養車、保險、換購等方面擁有巨大消費潛力,與車後領域平台的合作前景廣闊。 未來,嘀嗒出行還將與京東汽車、京東安聯保險在養車、用車、車險等車後領域,和出行定制保險領域探索更多創新合作點,共同撬動車後市場新藍海。這將有助於嘀嗒出行實現從「流量驅動」到「場景驅動」的轉型,開闢更多增長新機遇。 關於嘀嗒出行

嘀嗒出行(股票代碼:02559.HK)是一家領先的技術驅動出行平台。嘀嗒通過提供順風車服務,將行程方向相似且時間合適的乘客與私家車主配對,以較小的環境影響創造了更多的交通運力。它還提供智能出租車服務,旨在提高中國出租車行業相關利益方的效能和效率。嘀嗒讓出行生態系統更加綠色和高效,讓每一次出行更加溫暖和愉悅。 前瞻性陳述

本新聞稿包含與公司業務前景、未來業務計劃和增長戰略有關的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於公司目前可獲得的信息以及本新聞稿發佈時的展望。它們基於某些預期、假設和前提,其中一些是主觀的或超出我們控制範圍的。這些前瞻性陳述可能被證明是不正確的,並且在未來可能無法實現。前瞻性陳述背後存在大量風險和不確定性。有關這些風險和不確定性的更多信息已披露在我們公司網站上的其他公開文件中。



