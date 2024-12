Friday, 6 December 2024, 15:56 HKT/SGT Share: 聯控旗下君聯資本投資企業重塑能源在香港聯交所成功上市

消息來源:君聯資本、聯想控股微空間 香港, 2024年12月6日 - (亞太商訊) - 聯想控股(3396.hk)旗下基金君聯資本投資企業重塑能源(2570.HK)在香港聯交所成功上市,重塑能源全球發售482.792萬股H股股份,截至發稿,重塑能源每股148.9港元,市值超過128億港元。 重塑能源成立於2015年9月,是一傢具備全球化視野的領先氫能科技企業,產品及服務組合涵蓋從上游制氫到下游氫能應用多個環節,公司是國家專精特新「小巨人」企業、國家企業技術中心和中國燃料電池領域唯一的製造業單項冠軍企業。重塑能源擁有一支國際化的高水平研發團隊,在中國上海、常熟、嘉興建立了規模化生產基地,在北美和歐洲設立了境外分支機構。 重塑能源是行業首家全面實現燃料電池系統、電堆、膜電極、雙極板自研及量產的氫能科技企業,2023年已售氫燃料電池系統總輸出功率位居中國氫燃料電池系統市場第一。公司具備氫能全產業鏈市場化場景開發能力,相關產品及技術已廣泛應用於道路交通、軌道交通、工程機械、發電、離網超充、綠氫制備等多元領域,並面向能源生態構建了「電-氫-電」商業模式,拓展多個綠氫制儲輸用一體化項目。 氫能被視為一種最清潔、最高效的可再生能源,作為一種能源介質,具有在能量轉換過程中零排放、效率高、能量密度高、可大規模存儲等優點,因此能在能源領域得到越來越多的關注和應用。 截至2024年5月31日,在車用領域,重塑能源已累計部署燃料電池汽車超5,900輛,已售安裝燃料電池系統的汽車累計行駛里程超210,000,000公里,幫助減少碳排放超116,800噸,行業領先。重塑能源是中國首家實現氫燃料電池系統海外商業化的企業,國際業務已覆蓋美國、德國、瑞士、日本、意大利等多個市場。 君聯資本於2019年2月投資重塑能源,在公司的業務拓展、產業鏈上下游資源引薦以及後續融資方面提供了支持和幫助。投資後,公司行業地位不斷提升,業務持續突破,目前已成長為我國氫燃料電池系統的頭部企業。 君聯資本表示:祝賀重塑能源成功上市,氫燃料電池汽車是新能源汽車領域的重要組成部分,氫燃料電池能量轉換效率高、零碳排放等優勢,是長途、重載商用車電動化和脫碳的重要技術解決方案。重塑能源是中國稀缺的能夠大批量配套量產氫燃料電池系統+核心零部件的企業,公司擁有國內領先且最早實現氫燃料電池產業化的核心團隊,擁有豐富的氫能產業化經驗和極強的持續研發能力,我們看好上市後的重塑能源持續拓展電解水制氫業務和燃料電池業務,進一步成為全球領先的氫能科技企業。 君聯資本在碳中和領域投資已有超過15年時間,重點關注能源脫碳、終端電氣化、智能化及合成生物等主題,能源脫碳包括光伏、風電、氫能、儲能等賽道;終端電氣化、智能化則有鋰電池汽車、氫燃料電池汽車、電池回收等賽道。在鋰電領域君聯資本已投資了寧德時代(300750.SZ)、先導智能(300450.SZ)、璞泰來(603659.SH)、中偉股份(300919.SZ)、海目星(688559.SH)、科瑞技術(002957.SZ)等企業;在光伏、風電、氫能領域投資了重塑能源(02570.HK)、微導納米(688147.SH)、賽伍技術(603212.SH)、林洋能源(601222.SH)等優秀代表企業。 聯控旗下的君聯資本成立於2001年4月,是專注於早期風險投資及成長期私募股權投資的基金管理公司。在二十年的發展歷程中,君聯資本遵循國際通行標準,創造基金運營及管理的最佳實踐。該基金通過積極主動的增值服務體系,推動企業創新成長,在多個投資領域持續創造良好投資回報的同時,推動中國的產業進步和社會發展。君聯資本以「成為一家具有國際影響力的投資公司」為願景,秉承「富而有道」的核心價值觀,積極踐行社會責任。



