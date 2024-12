Thursday, 5 December 2024, 15:33 HKT/SGT Share: 服務當先 ESG引領 順豐控股構建可持續發展力

香港, 2024年12月5日 - (亞太商訊) - 據明報報道,當前,全球物流行業正在經歷多維度的轉變,隨著市場需求日趨複合多元化,客戶更傾向於更複雜、一站式、高質量及國際化的物流服務。而在亞洲,整個物流行業及其大多數細分領域仍然高度分散,此種背景下,順豐控股(6936.HK)這樣的領先綜合物流企業將受惠於不斷湧現的戰略整合機遇,獲得更大發展空間。在國際化和開放性兼具的香港資本市場,順豐控股的上市,不僅為港股物流板塊注入了新鮮血液,也帶來極具長期投資價值的稀缺龍頭標的。 一流服務提升產品溢價,長期領跑行業 身為一家全球領先的綜合物流服務提供商,順豐控股提供全面的端到端物流解決方案。根據弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計,公司在中國及亞洲多個物流細分領域均處於市場領先地位。 成立31年來,憑藉領先行業的速度、一貫可靠的服務和以客戶為中心的理念,順豐控股從競爭對手中脫穎而出,並使公司的產品能夠保有溢價,從而獲得可觀的利潤增長。一方面,公司為客戶提供快捷的時效配送服務,時效快遞是其旗艦產品,也是綜合物流服務的基礎。同時,直營業務模式可以確保對運營及資源分配的全面把控,讓服務高度可靠。公司始終將客戶利益放在首位,以客戶為中心,努力與客戶建立緊密聯繫,提供有溫度的服務。 因為一流的服務,順豐品牌廣受認可,已經成為一個日常用語,「順豐給你」也由此成為「快遞給你」的代名詞。截至2024年6月30日,公司擁有約220萬活躍月結客戶及約6.99億散單客戶,根據弗若斯特沙利文報告,該兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均為最高。2024年,順豐控股獲評《財富》最受讚賞的中國公司第二位。 踐行企業社會責任,ESG治理廣獲認可 快遞物流業是國民經濟的大動脈,覆蓋生產製造和生活消費各個領域,在助力製造業轉型升級、滿足人們對於美好生活的需要及提升人們生活消費水平方面發揮著重要作用。順豐控股將企業發展和社會責任緊密聯繫,積極貢獻可持續力量。 在獨特的企業文化熏陶下,順豐控股的收派員被親切地稱為「一哥╱ 一姐」,他們在盡職履行本職工作的同時,時常在人們危難之際伸出援手,為構建和諧社會作出努力貢獻,也因此取得了公眾的信任。在地震、洪水等自然災害和其他極端情況下,順豐控股總是衝在第一線,幫助社會大眾快速恢復正常的生產生活。此外,公司通過提供各種物流服務帶動農民產業創收,為其拓寬產品銷售渠道,賦能其數字化轉型,助力鄉村振興,促進共同富裕。 不僅如此,順豐控股還在ESG方面做出諸多努力,從推廣綠色運輸、在物流產業園使用清潔能源、倡導綠色包裝,到賦能員工、倡導多元共融及推動鄉村振興,獲得了廣泛認可。自2022年起,公司連續三年入選《財富》雜誌的中國ESG影響力榜,是唯一上榜的快遞物流企業。 放眼長遠,順豐控股將順應行業發展大勢,進一步優化服務產品,不斷加強護城河,並服務國家戰略,深化ESG治理,推動長期、可持續及具有盈利性的增長。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network