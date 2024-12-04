中信國際電訊CPC榮獲三項業界大獎 內外展現網絡安全實力

香港, 2024年12月4日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」) 宣布勇奪三項業界大獎 ，肯定中信國際電訊CPC深耕網絡安全的卓越表現，表揚專業團隊深厚的行業知識與技術、員工高度的網絡安全意識及尖端的創新解決方案，以滿足市場對不斷增長的網絡安全需求 ，應對日益猖獗的網絡威脅和挑戰。

三項業界大獎包括:

- 香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)「共建員工防火牆」嘉許計劃2024 白金級獎 ；

- Fortinet「2024年度最佳託管安全服務供應商」獎項 (Top MSSP of the Year 2024)；

- Green Radar「2024 年度最佳企業業務合作夥伴」獎項 (Top Partner Enterprise Business FY24 )

中信國際電訊 CPC 行政總裁黃政華先生表示：「該三項業界大獎展示我們對推動內部“員工防火牆”文化的承諾，同時透過我們的網絡安全專家團隊向企業客戶提供全面的解決方案，彰顯了我們內外實力的堅實基礎。業界對我們的肯定將激勵我們持續提升網絡安全創新方案，期望帶來更多的市場機遇，共同推動行業高質量發展。我們有信心，旗艦信息安全解決方案“TrustCSI™ 3.0雲網神盾” 在網絡安全市場保持領先優勢，鞏固我們作為前沿網絡安全領導者地位。」

HKIRC「共建員工防火牆」嘉許計劃



香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 與國際信息系統審計協會中國香港分會 (ISACA) 聯合舉辦的「共建員工防火牆」嘉許計劃圓滿舉行 ，參加機構涵蓋了銀行、物業管理、零售等行業的中小企及大型企業。​該計劃旨在表彰得獎企業在過去一年內意識到網絡安全重要性並積極提升員工網絡安全意識的努力。「共建員工防火牆」嘉許計劃鼓勵更多機構採取積極的措施推廣「員工防火牆（Human Firewall）」理念 ，透過多種渠道如培訓、政策、溝通、演習等​提高員工防護意識。最高級別白金級獎需要符合所有5項評審標準，包括網絡安全培訓 、網絡釣魚演習 、網絡安全政策 、通報渠道及網絡安全資訊傳遞 。

中信國際電訊CPC 榮獲最高級別之白金級認證，表揚其過去不但致力在網絡安全技術上不斷提升、在系統和政策方面全面優化，並推出“TrustCSI™ 3.0 雲網神盾”資安服務，創新的服務框架，配備主動防禦技術以應對快速迭代的網絡威脅。 同時培養員工對網絡安全意識文化的決心，透過全球員工強度訓練及網絡安全演練，構建為公司的第二道防線，防範並能有效應對不斷變化的網絡威脅。

共創共贏，構建更堅固的防禦生態圈



此外，中信國際電訊CPC 再次榮獲兩家網絡安全服務生態圈夥伴Fortinet及Green Radar頒發多個卓越獎項，彰顯其在全球性合作策略和網絡安全領域高質量的協同效益與服務能力，透過持續的技術創新和與生態圈夥伴的緊密合作，中信國際電訊CPC得以不斷提升産品和服務質量，以滿足市場對網絡安全方案的需求，並超越競爭對手。其中包括在 2023 年推出的 TrustCSI™ 3.0 雲網神盾，通過智能技術重塑安全運營中心（SOC）的核心服務能力，為企業提供主動式防禦，將AI 應用融入其業務中，優化智能營運。首先， Fortinet頒發的「2024 年度最佳託管安全服務供應商」獎項肯定了中信國際電訊CPC 前沿的託管安全服務，超越業界標準。另外，Green Radar「2024 年度最佳企業業務合作夥伴」獎項表揚中信國際電訊CPC與合作夥伴携手推動創新解决方案，以滿足企業客戶獨特的網絡安全需求。

積極提升內外網絡安全及創新技術



中信國際電訊CPC無論對內或對外，一直積極展現卓越的網絡安全能力。在對內方面，中信國際電訊CPC致力培育員工網絡安全意識，而員工在工作上時刻保持警惕和採用主動的防禦措施，體現了對網絡安全的最佳實踐，保護公司的數碼資產。在對外方面，中信國際電訊CPC致力成為企業可信賴的TechOps 信息安全賦能者，旗下的網絡安全專家團隊具備前瞻思維和追求卓越成就的精神，透過專業服務和創新定製的解決方案，助力客戶輕鬆及靈活地應對瞬息萬變的數碼環境。

秉持“創新不斷”服務理念，中信國際電訊CPC持續將人工智能技術整合到信息安全產品組合中，提供先進網絡安全解決方案以應對越發猖獗的網絡威脅。中信國際電訊CPC最新的TrustCSI™ AI滲透測試(AI Pentest)服務如同網絡AI掃地機器人，24x7全自動化工作，協助企業找出網絡中的致命漏洞，建立強大的防禦機制 。為了強化企業客戶內外部的漏洞保護，中信國際電訊CPC特別提供了一個最新內外評估組合方案，協助客戶通過對內的AI滲透測試服務，同時，進行攻擊面管理 (Attack Surface Management)，增強公司對外部漏洞的抵禦能力，並有系統地優化漏洞識別、排列漏洞優次、補救和持續監控等攻擊，透過多管齊下的防護措施降低潛在的網絡攻擊風險，提升企業安全管理策略。

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中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉“技術賦能”，將人工智能、擴增實境、大數據、物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為“數據賦能”生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。

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