一邦攜手義務工作發展局推出「滲漏糾紛義務網上調解服務」



香港, 2024年12月3日 - (亞太商訊) - 為解決本港業主及住戶因樓宇滲水問題所引發的矛盾和糾紛，獨立非營利仲裁調解機構一邦國際網上仲調中心（「一邦」）攜手義務工作發展局，於今天正式推出費用全免的「滲漏糾紛義務網上調解服務」，致力為市民提供高效、經濟的網上調解服務，協助解決社區滲水糾紛，促進鄰里和諧及實現社區共融。 該服務計劃獲得由食物環境衞生署及屋宇署組成的「聯合辦事處」（俗稱「滲水辦」）的大力支持，當滲水問題發生後，有關雙方可以在任何階段隨時同意進行調解, 屆時市民可通過由一邦的網站提交聯絡資料及調解申請書，並透過平台安排獨立及中立的義務調解員進行調解。此免費調解服務務求雙方以最簡單、符合效益及省時的方法解決爭議。 積極承擔社會責任，為市民解憂緩困



樓宇漏水或滲水問題是香港社區中常見的糾紛來源，當中涉及費用分攤、維修責任等不同層面的問題。此民生問題纏擾大量香港業主及住戶、複雜且涉及多方責任。傳統的法律程序既耗時又昂貴，難以在短時間内解決問題，涉事居民均苦不堪言。 有見及此，一邦作為香港領先的非營利仲裁調解機構，積極以創新思維解決社會民生議題。本次與義務工作發展局合作、得到食物環境衞生署及屋宇署支持推出的免費義務網上調解服務，彌補了這一項法律服務空白，為有需要的市民提供了一個高效、經濟、便捷的解決途徑。 高效解決滲水糾紛，網上調解優勢顯著



一邦的調解規則及網上爭議解決平台突破了傳統調解的時間和空間限制，讓當事人可以隨時隨地參與調解過程，相比繁瑣的訴訟程序，網上調解快捷高效，雙方無需經歷冗長的法律程序及昂貴的訴訟費用，降低解決爭議的門檻。這種靈活的服務模式符合現代都市生活繁忙的市民的需求、構建和諧社區。 此外，調解過程由當事人主導，當事人擁有對結果的更多控制權，雙方能共同商定解決方案，而非將決策權完全交予法庭。同時，調解強調公平和理解，能緩解雙方的緊張情緒，避免衝突升級，並在一定程度上保護雙方的鄰里關係。而專業調解員作為第三方，秉持中立態度，協助雙方探討可行的解決方案，讓各方安心。 創新法律科技，助力構建和諧未來



一邦主席蘇紹聰博士表示：「我們一直以服務社會、推動可持續發展為己任，運用創新科技和專業知識回饋社會。此次能夠與義務工作發展局合作，得到食物環境衞生署及屋宇署支持，推出免費的『滲漏糾紛義務網上調解服務』，不僅解決民生問題，更為建設和諧共融的社會環境提供了新思路。未來，一邦將繼續與政府及其他機構緊密合作，為更多市民提供優質、高效的爭議解決服務。」 義務工作發展局主席彭韻僖女士表示：「我們一直關注市民需求，並致力承擔樞紐角色，與社會各界建立夥伴關係以解決民生問題。我們招募配對有心服務社會的專業調解員義工，透過一邦的網上法律平台，向相關業主或租戶提供免費的調解服務，相信能在解決樓宇滲漏爭議發揮關鍵作用。我們期待透過是次創新措施，促進社區和諧，使市民都能安居樂業。」 根據「滲水辦」的數字顯示，過去5年平均每年接獲逾4萬宗涉及單位滲漏的投訴，成功找出滲水源頭並完成調查的個案數目，平均每年約有5,800宗，佔整體投訴約14.5%。截至2023年9月，仍在進行調查的個案數目約為1萬宗，而在2020至2022年間約有30%的個案未能於90個工作天內完成調查並告知舉報人調查結果。一邦攜手義務工作發展局推動的「滲漏糾紛義務網上調解服務」，相信能夠有效縮減處理滲水個案的時間，提高效率以解決市民的生活問題，並在促進社區和諧、減少社會矛盾方面發揮更大作用。 「滲漏糾紛義務網上調解服務」網頁：https://ebram.org/Water_Seepage_POM_Scheme/?language=tc



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