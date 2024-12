Tuesday, 3 December 2024, 00:15 HKT/SGT Share: 共建一帶一路:吉爾吉斯斯坦國家財政部首場推介會暨非交易性路演成功舉行 - 天風國際X信銀國際:積極推動人民幣國際化,鞏固香港國際金融中心地位

香港, 2024年12月3日 - (亞太商訊) - 2024年12月2日,在「一帶一路」倡議的背景下,由天風國際證券集團有限公司(以下簡稱「天風國際」)與中信銀行(國際)有限公司(以下簡稱「信銀國際」)聯合主辦的首場「一帶一路」黃金線系列金融推介會——吉爾吉斯斯坦國家財政部推介會暨非交易性路演於今日在香港圓滿舉行。本次活動吸引了眾多國際投資機構及金融行業領袖出席。 吉爾吉斯斯坦作為最早支持和參與「一帶一路」倡議的國家之一,近年來與中國的經貿合作關係日益密切。近期,天風國際與吉爾吉斯斯坦國家財政部簽訂合作備忘錄,成為首家與吉爾吉斯斯坦國家財政部建立合作關係的駐港中資券商。雙方將就共同推動人民幣國際化願景,服務實體經濟,助力高質量發展,為維持並進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位,展開更廣泛的合作。 本次活動邀請了多位重量級嘉賓,包括吉爾吉斯斯坦國家財政部副部長Amanbaev Umutzhan Mominovich先生、政府借貸部主任Abdybapov Abdanbek Abdybapovich先生、香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士,以及天風國際行政總裁鄒傳先生和信銀國際高級董事、債券資本市場、財資及環球市場Andy Siow先生。會上,嘉賓們分享了吉爾吉斯斯坦在參與國際金融市場的發展機遇與其投資前景,共同探討了雙方互利共贏的合作著力點。 陳浩濂副局長在致辭中表示:「香港作為全球主要國際金融中心,具備資本與信息的自由流動、穩健的普通法制度以及單一稅制等核心優勢,同時香港與中國內地市場聯繫緊密,在促進人民幣國際化和推動『一帶一路』倡議中發揮著關鍵作用。而吉爾吉斯斯坦作為『一帶一路』倡議下的重要合作夥伴,毫無疑問,也是香港在中亞地區的重要貿易夥伴。感謝天風國際的精心組織和吉爾吉斯斯坦代表團的到訪,今天我們齊聚一堂,探討如何進一步加强中亞與香港之間的經濟合作。我們期待未來與吉爾吉斯斯坦的合作將為兩國經濟增長注入新的動力,推動『一帶一路』國家之間的多層次合作,進一步促進區域經濟的可持續發展。」 自2024年9月1日起,人民幣已正式列入吉爾吉斯斯坦官方每日公佈匯率的貨幣名單,與美元、歐元、俄羅斯盧布和哈薩克斯坦堅戈一起,成為吉爾吉斯斯坦每日公佈匯率的貨幣,這一舉措進一步深化了兩國在經濟與金融領域的合作。吉爾吉斯斯坦國家財政部副部長Amanbaev Umutzhan Mominovich先生在會上表示:「人民幣成功納入吉爾吉斯斯坦官方每日公佈匯率的貨幣名單,標誌著兩國經濟合作進入了新的階段。這不僅為國際投資者提供了更多便利,也為吉爾吉斯斯坦的金融市場發展賦能。我們希望通過此次推介會,與更多國際投資機構建立聯繫,共同推動區域經濟的可持續發展。」 香港作為國際金融中心,同時也是粵港澳大灣區的核心城市,憑藉多樣的融資渠道和與國家戰略的深度對接,在「一帶一路」倡議中發揮了重要的橋梁作用。作為此次活動的聯合主辦方之一,天風國際行政總裁鄒傳先生在致辭中提到:「『一帶一路』倡議為經濟一體化和發展提供了巨大機遇,推動亞歐、中東乃至更廣泛地區的貿易往來。香港作為中國市場聯通世界的重要窗口,同時也是人民幣國際化的關鍵樞紐,促進人民幣在貿易和投資中的使用,支持『一帶一路』項目的融資與匯率風險管理。隨著人民幣國際化的推進,香港正穩步成為全球領先的融資中心。在探索未來機遇的同時,期待今日的活動與市場洞察的深入分享,對吉爾吉斯斯坦發展進程以及中亞經濟帶來積極、深遠的影響。」 後續,天風國際聯合信銀國際將陪同吉爾吉斯斯坦國家財政部於12月3日至6日期間,陸續在上海和北京繼續舉辦系列非交易性路演活動,進一步深化吉爾吉斯斯坦與中國金融市場的聯繫。此次香港推介會的成功舉辦標誌著兩國在經濟領域合作邁向新高度,為「一帶一路」倡議的高質量發展注入了新動能。



話題 Press release summary



部門 金融, Funds & Equities, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network