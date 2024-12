Tuesday, 3 December 2024, 10:00 HKT/SGT Share: 從亞洲到全球 順豐控股開啟新一輪價值躍升

香港, 2024年12月2日 - (亞太商訊) - 在中國物流行業,順豐控股(6936.HK)是當之無愧的領跑者。公司從時效快遞起家,通過直營模式,確立在中高端時效快遞領域的領先地位,並率先進行了資源全球化佈局,進行業務的多元化佈局,逐步發展成為業務覆蓋物流行業各核心細分領域的綜合物流服務龍頭。2023年,順豐控股實現營收人民幣2,584億元,在全球綜合物流服務提供商中僅次於聯合包裹服務公司(UPS)、敦豪(DHL)和聯邦快遞(FedEx)。 站在行業變革的關鍵時刻,順豐控股將目光從中國及亞洲擴展至全球市場。11月27日,公司於聯交所上市,以期藉助這一契機,加速全球化戰略的推進,助力公司在高質量發展的基礎上,實現新一輪的躍升。 新老業務協同發展 新業務陸續迎來盈利增長 順豐控股全方位佈局物流業務,其業務版圖覆蓋時效快遞、經濟快遞、快運、冷運物流、同城即時配送以及供應鏈和國際服務領域,在各業務領域均建立領先競爭力。其中,時效快遞作為順豐控股基本盤,2023年市場份額高達63.9%。過往期間,公司持續夯實時效服務競爭力,同時不斷拓展新興產業客群和新業務場景,營收穩步增長,2024年上半年該項業務營收同比增加5.6%。 同時,順豐控股新業務也陸續收獲了耕耘果實。快運業務方面,順豐控股在客戶便利性、時效性、准時性等方面持續打造競爭優勢,大件業務於2022年首次實現轉盈,2023年盈利進一步擴大。同城即時配送分部方面,公司通過業務結構優化、精細化管理及科技驅動提升經營能力,2023年首次實現整體盈利,2024年上半年淨利潤擴大至0.62億元。 與此同時,順豐控股還通過采取多项降本增效举措,包括推進多網融通,整合天網、地網的物流資源與信息網、優化業務結構以及精益管理等,提升運營效率,促進降本增效。2024年上半年,公司毛利率達到13.6%,較去年同期提升0.3個百分點。可以預見,隨著新業務規模的持續增長以及降本增效效應的加持,公司的盈利水平有望進一步提升。 行業景氣度有望延續 國際化拓展高質量成長可期 從行業的角度看,物流行業作為經濟的"晴雨表",依然蘊含著巨大的市場機遇。預計2028年,全球物流支出總額將達到13.8萬億美元,2023年至2028年複合年增長率為4.4%。其中,亞洲作為全球規模最大及增長最快的物流市場,且是集中度最低的地區之一,擁有可觀的增長前景,預計2023年至2028年間複合年增長率為5.5%。 順豐控股多年經營,於中國市場打下堅實發展根基,品牌形象深入人心。隨後公司深耕中國及亞洲市場,不斷孵化新產品、投資基礎設施,市場份額持續擴大,為未來全球拓展做好準備。未來,順豐控股計劃鞏固其在中國的市場領導地位,同時擴展在亞洲和全球的影響力。 在亞洲市場,依託已經建立的龐大的本地物流網絡、廣泛的互通互聯、強大的品牌知名度及團隊,順豐控股有能力複製中國成功經驗,擴展高增長市場。在亞洲以外,利用公司品牌、成本優勢以及綜合物流能力,順豐控股能夠為全球客戶提供具有價格競爭力的一站式解決方案,佔據更大的市場份額。 隨著登陸港股資本市場,打造國際化資本運作平台,順豐控股的綜合競爭力也將在資本的助力下得到加強,為國際化戰略加速推進提供有力支持。疊加持續提升其經營能力,公司高質量可持續增長可期。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network