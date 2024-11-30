華領醫藥宣佈成功完成在中國香港開展的SENSITIZE研究

香港, 2024年11月30日 - (亞太商訊) - 華領醫藥（「公司」，香港聯交所股份代號：2552.HK）今天在第九屆中國醫藥創新與投資大會（The China BioMed Innovation and Investment Conference，以下簡稱CBIIC）上宣佈，公司已經成功完成與香港中文大學Juliana Chan教授團隊合作開展SENSITIZE研究，該研究為多格列艾汀改善β細胞葡萄糖敏感性的作用機制研究。

SENSITIZE研究是由國際內分泌專家、香港中文大學Juliana Chan教授作為研究者發起的，首個在亞洲人群中採用高葡萄糖鉗夾技術評估GKA對不同血糖調節受損人群的β細胞葡萄糖敏感性影響的臨床研究，以探索不同葡萄糖激酶（GK）功能損傷類型在血糖失調方面的臨床特徵和干預手段，為研究亞洲T2D病生理及GK在血糖調控中的核心作用提供了新的科學依據。

此次報告的SENSITIZE 2研究結果顯示，採用高葡萄糖鉗夾技術，多格列艾汀單次給藥修復GK酶活性，顯著改善葡萄糖耐量異常（IGT）人群的二相胰島素分泌和β細胞葡萄糖敏感性。而此前在2022年美國ADA年會上報告的SENSITIZE 1研究結果顯示，多格列艾汀可直接修復臨床納入的GK突變型活性，可以顯著改善葡萄糖激酶單基因遺傳突變糖尿病 (GCK-MODY或MODY-2)患者的胰島素第二時相分泌和β細胞葡萄糖敏感性，可以顯著改善初發2型糖尿病患者的基礎胰島素分泌。

華領醫藥還將繼續研究多格列艾汀多次給藥對中間高血糖（IH）和2型糖尿病患者β細胞葡萄糖敏感性的修復作用，以及對腸促胰島素的作用，從而建立糖尿病前期和2型糖尿病患者的個性化干預和治療管理方案。

關於華領

華領醫藥（「本公司」）是一家總部位於中國上海的創新藥物研發和商業化公司，在美國、中國香港設立了公司。華領醫藥專注於未被滿足的醫療需求，為全球患者開發全新療法。華領醫藥匯聚全球醫藥行業高素質人才，融合全球創新技術，依託全球優勢資源，研究開發突破性的技術和產品，引領全球糖尿病醫療創新。公司核心產品華堂寧(R)（多格列艾汀片）以葡萄糖傳感器葡萄糖激酶為靶點，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，改善患者血糖穩態失調。2022年9月30日，華堂寧(R)已獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）的上市批准，用於單獨用藥或者與二甲雙胍聯合用藥，治療成人2型糖尿病。對於腎功能不全患者，無需調整劑量，是一款可用於腎功能損傷的2型糖尿病患者的口服降糖藥物。

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