來源 China Gas Holdings 把握政策機遇 推進高質量及可持續發展戰略 - 實現期間溢利22.6億港元,同比增長7.4%

- 天然氣總銷量達171.3億立方米;

- 累計接駁居民、工業和商業用戶分別達到4,795.6萬戶、2.6萬戶及38.5萬戶;

- 天然氣順價加快落地 銷氣毛差同比上漲0.02元/m³至0.59元/m³;

- 增值服務經營性利潤同比增長15.4%至10.0億港元;

- 財務狀況穩健,財務資源豐富,自由現金流達22.2億港元,備用銀行授信及獲批准的人民幣債券總額約1,049.1億等值港元;

- 中期派息每股15.0港仙。 財務摘要 截至9月30日止六個月 2024 2023 變化 千港元 千港元 % 收入 35,105,202 36,049,154 (2.6) 天然氣銷售 19,641,836 21,718,489 (9.6) 燃氣接駁 2,027,038 2,308,096 (12.2) 工程設計、建設及施工 1,308,487 1,056,412 23.9 液化石油氣(「LPG」)銷售 9,557,976 8,421,663 13.5 增值服務 2,012,995 1,804,486 11.6 其他業務 556,870 740,008 (24.7) 毛利 5,855,695 5,723,573 2.3 期間溢利 2,263,915 2,107,203 7.4 每股盈利(港仙) 32.7 34.0 (3.8) 每股中期股息(港仙) 15.0 15.0 - 2024 9月30日 2024 3月31日 變化 千港元 千港元 % 總資產 153,473,528 148,697,724 3.2 權益總額 64,165,442 60,747,353 5.6 銀行結餘及現金 9,421,597 8,280,335 13.8 香港, 2024年11月30日 - (亞太商訊) - 國內具有領先地位的城市燃氣營運商中國燃氣控股有限公司(「中國燃氣」或「集團」;股票編號:384)宣布其截至2024年9月30日止(「報告期」)之上半財年業績。報告期內,為適時應對複雜多變的國際政治和經濟形勢,中國政府於九月開始推出穩定經濟的措施。在一攬子有利政策的推動下,內地宏觀經濟有望持續回升向好,同時亦為提振天然氣消費需求創造有利條件,城市燃氣企業的盈利能力有望迎來修復,進入一個嶄新發展期。此外,天然氣上下游價格聯動機制在全國範圍內逐步落地,更多地區實現居民終端銷售價格調整,銷氣毛差逐漸修復,進一步支撐天然氣行業的健康及可持續發展。 集團秉承「促回款、擴毛差、降費用、強組織、提品質、謀發展」的經營理念,積極探索創新業務的增長新路徑,實現以燃氣業務、增值服務、綜合能源三大核心業務板塊的協同發展。期內,集團錄得營業額351.1億港元,天然氣售氣總量達171.3億立方米,自由現金流表現穩健,達22.2億港元。 董事會通過派付上半財年股息每股15.0港仙(2023/24年上半財年:15.0港仙),以回饋廣大股東對集團的長期支持。 加快天然氣順價落地,順價比例及毛差進一步提高 期內,集團抓住政策機遇,積極響應國家出台的天然氣上下遊價格聯動機制及配氣價格成本監審等政策,推動各地加快順價,集團經營區域內新增20個市/縣落實調價。截至2024年9月30日,集團累計完成居民氣量順價比例達62.2%,毛差修復至0.59元/m³,與去年相比取得穩步提升。 期內,借助「老舊小區改造」和「瓶改管」等政策紅利,新接駁904,232戶居民用戶、1,316戶工業用戶及24,906戶商業用戶。截至2024年9月30日,集團累計共為47,955,499戶居民用戶、25,792戶工業用戶及384,504戶商業用戶提供天然氣服務,分別較去年同期增長約3.2%、10.7%和11.6%;集團城市燃氣項目覆蓋的可接駁戶數達5,460萬戶。 截至2024年9月30日,集團累計共於30個省、市、自治區取得662個擁有專營權的管道燃氣項目,並擁有32個天然氣長輸管道、509座壓縮/液化天然氣加氣站、一個煤層氣開發項目及120個液化石油氣分銷項目。 LPG業務保持高質量發展,持續優化縱向一體化協同 作為中國規模最大、產業鏈最完整的綜合性LPG運營服務商,集團業務覆蓋全國22個省、市、自治區,目前運營5座液化石油氣專用碼頭及6座大型石化產品倉儲物流基地,碼頭年吞吐能力超過1,000萬噸,總庫容超過80萬立方米。期內,集團實現銷售液化石油氣201.8萬噸,銷售收入總額達到95.6億港元。 集團持續優化縱向一體化協同,就上游而言,集團積極推進核心能力建設,提升國際貿易業務能力。期內,集團重構國際貿易團隊和貿易風控體系,設立新加坡國際直採平台,在國際貿易業務方面取得實質性突破。於中游,集團推進倉儲物流市場化運作,實現倉儲物流資源整合,逐步提升倉儲周轉率,同時啟動國內運貿平台建設,利用數字化賦能,擴大國內分銷能力,從而提高國內分銷與倉儲物流效益。在下游端,集團推動創新業務模式與輕資產模式有效結合,通過迭代優化終端投資模式,豐富投資工具,助力終端業務高質量發展。 增值服務營收利潤雙增長,未來發展空間巨大 基於家庭場景,集團增值服務佈局3大傳統產品板塊(廚房產品、安防產品、其它產品及服務)及4大新產品板塊(電器、宜居、到家、優選)。目前增值服務業務遍及全國26個省、市、自治區,為用戶提供產品及服務,不斷增加用戶覆蓋,拓寬銷售渠道。 今年以來,中國消費市場保持穩定增長態勢,政府出台多項政策鼓勵家電以舊換新和家裝消費品換新工程。集團把握政策機遇,於期內通過加快渠道建設、優化運營策略和強化終端賦能,實現增值服務收入同比增長11.6%至20.1億港元;經營性利潤同比增長15.4%至10.0億港元。目前,集團通過不斷深化傳統渠道運營策略,優化產品結構,加快新業務拓展步伐,借助國家消費扶持政策,進一步擴大市場規模,未來發展空間巨大。 積極探索綜合能源業務商業模式,推進重點業務發展 集團堅持以「綠色城市運營商」為戰略定位,有效推進多業態融合、優化低能源成本綜合方案以拓展市場、落地可長期發展的多贏商業模式。集團充分利用自身燃氣項目的巨大市場和用戶優勢,通過外延式及內生性增長提升綜合能源業務市場份額。 期內,集團積極探索綜合能源業務發展模式,錨定發展重點,投資及運營工商業用戶側儲能、分佈式光伏、鍋爐節能、工商用戶節能、建築能效、充電樁、生物質能等業務。同時積極參與售電業務,並帶動綠電綠證、碳排放因子庫、虛擬電廠等業態快速擴充,為客戶提供高效率的綜合能源,滿足客戶對氣、熱、電、冷的不同需求。 期內,儲能及綜合能效業務累計實現簽約總裝機容量318.4MWh,累計投建255.8MWh;售電業務交易量28.1億度;綠證綠電業務完成銷售8,196.4MWh。 持續提升安全管理能力,積極推進老舊燃氣管道等設施整改工作 集團始終將安全管理視為核心任務,全面識別潜在風險,認真落實隱患整改,持續提升安全管理能力,為集團高質量發展營造安全穩定的環境。 期內,集團通過開展專項治理工作,進一步規範基層員工操作,提升員工業務水平,並加强對燃氣管道和相關設施關鍵信息的系統性收集,提升對管網資産的管理水平。同時,借助國家政策支持,集團積極推進老舊燃氣管道和用戶設施老化的更新改造與維護工作。此外,集團不斷加强HSE體系審核認證及體系建設工作,建立健全集團雙重預防機制管理模式,加强安全風險管控與隱患排查治理的閉環管理,並通過積極開展評級檢查,有效提升了項目公司的安全管理水平。 財務狀况穩健 截至2024年9月30日,集團總資產為1,534.7億港元;銀行結餘及現金為94.2億港元;期內集團通過執行嚴格的外幣債務管理措施,及時合理地調整債務結構。集團一直積極與中國(包括香港)及外資銀行建立長遠合作關係,備用銀行授信及獲批准的人民幣債券總額約1,049.1億等值港元。 行業發展及展望 國際天然氣價格在經歷兩年劇烈波動後,二零二四年以來重現平衡,供需端亦延續寬鬆態勢。9月下旬開始,中國政府推出一系列穩經濟、強信心的刺激政策,有助於經濟復甦和房地產市場穩定,加上此前推出的「三大工程」、「超長期特別國債」、「老舊管網更新」、「老舊小區改造」、「瓶改管」等利好燃氣行業的政策,有利於穩固燃氣行業根基。與此同時,各省市陸續發布和落實天然氣上下游價格聯動政策,有助於提升銷氣毛差,保障燃氣企業的合理收益,促進天然氣行業的健康長遠發展。此外,全球低碳轉型的浪潮不可阻擋,新能源和綜合能源持續發展。集團將緊抓政策機遇,加快促進順價落地,嚴控資本開支,推動數字化轉型,進一步提升銷氣量及增值服務盈利水平,並全力推動綜合能源項目發展,為國家經濟發展提供「綠色」保障。 集團主席兼總裁劉明輝先生表示:「隨著今年九月中國政府推出一系列旨在穩定市場的貨幣及財政政策以促進經濟長期健康發展,相信更多具體、有力的穩經濟政策將陸續出台,這些措施將提振資本市場信心,同時亦為中燃的業務發展提供良好的宏觀環境。 在宏觀經濟逐漸向好的大環境下,集團將發揮勇於創新變革的優良傳統,不斷優化業務模式,堅持高質量發展和可持續發展的策略,在不斷做強集團燃氣業務的基礎上,繼續深耕『客戶導向』和『價值創造』,依託產業鏈延伸,拓展用戶側儲能、生物質能等新業務,積極探索宜居、到家等增值服務新業態。同時,集團亦將把握機遇,緊跟政策、用好政策,縝密籌劃,真正把國家政策紅利轉化為集團發展新動能,實現經營業績與股東利益的雙重增長。」 有關中國燃氣 中國燃氣控股有限公司(「中國燃氣」,股票代號:384)是一家領先的燃氣運營服務商,主要於中國從事投資、建設、經營城市燃氣管道基礎設施,向居民及工商業用戶輸送天然氣和液化石油氣,建設和經營車船用天然氣加氣站。同時,在龐大的燃氣用戶網絡基礎上,中國燃氣打造了增值服務及綜合能源並舉的全業態發展結構。目前中國燃氣在全國已擁有662個城鎮的管道燃氣專營權項目、32個天然氣長輸管道項目、509座壓縮/液化天然氣加氣站,以及液化天然氣等能源產品的進出口經營權,並擁有120個液化石油氣分銷項目。 如欲獲得更多中國燃氣的資訊,請登入公司網址http://www.chinagasholdings.com.hk



