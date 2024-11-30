中滙集團公佈2024財年全年業績

業績亮點（截至2024年8月31日止年度經審計之相關數據）

- 收入同比增長17%至約人民幣2,312百萬元；

- 毛利同比增長10%至約人民幣1,124百萬元；

- 本公司擁有人應佔期内利潤同比增長16%至約人民幣715百萬元；

- 在校學生人數約95,600人，同比增長11%；

- 建議派發末期股息每股10.0港仙；

- 全年派息比率30%。

香港, 2024年11月29日 - (亞太商訊) - 中滙集團控股有限公司 （「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）公布截至2024年8月31日止年度（「報告期」）之經審核2024財年全年業績。報告期內，集團積極響應國家政策，大力推動產教融合，深化國際化辦學內涵，緊貼市場和產業需求不斷開設特色新專業，全面擁抱人工智能（「AI」），辦學質量和教育品牌持續提升，業績逐年穩健增長。

於報告期內，集團錄得收入約人民幣2,312百萬元，較去年同期增長17%，主要因集團辦學品牌效益不斷提升，驅動旗下境內學校在校學生人數及平均學費增加。公司擁有人應佔期內利潤同比增長16%至約人民幣715百萬元。在校學生規模逐年擴大，達約95,600人，同比增長約11%。集團董事會建議派發截至2024年8月31日止年度之末期股息每股10.0港仙，連同中期股息每股9.6港仙，全年股息為每股19.6港仙，全年派息比率為30%。

由左至右：投融資及投資者關係部總監印國庭先生；首席財務官廖旭東先生；執行董事兼

首席執行官廖伊曼女士；首席運營官劉文琦女士。

全面擁抱人工智能 持續推動產教融合

在過去這一年中，集團見證了新一代人工智能技術的顛覆式發展，作為職業教育辦學者，集團始終與時代發展同頻共振，在教學、管理、應用等各個方面，全面擁抱AI。目前，集團旗下各院校積極推廣、普及AI，已在7個學院開展了AI嵌入課程，此後亦會全面推廣，覆蓋各院校所有師生。同時，集團積極回應國家政策，持續深化產教融合，全力推進產業學院建設工作，攜手多間行業名企共建人工智能與大數據、數字貿易、數智會計與商務服務、研學旅行、珠寶、人力資源等產業學院。該等產業學院均是對標教育部現代產業建設要求，圍繞國家重點產業發展戰略建設，以培養新興產業急需的高質量應用型人才。此外，集團亦與多家知名企業建立校企合作，共建校外實踐基地，進一步推動教育鏈與產業鏈深度融合。

擴大國際教育交流合作 深化國際化辦學內涵

集團響應國家教育對外開放、「引進來」和「走出去」之倡導，持續推動職業教育國際化進程，擴大與全球知名大學的合作夥伴網絡，透過為學生提供優質國際化課程和實踐機會，培育具全球視野的創新型人才，以期不斷提升中國職業教育的國際影響力。報告期內，集團旗下院校與美國、英國、加拿大、日本、澳大利亞等51所海外高校建立深度合作，攜手打造多樣化的國際精品課程。集團亦全面開展國際研學團，於報告期內先後組織65批學生及教師研學團前往法國、新加坡、中國香港、中國澳門等地短期研學，累計覆蓋師生人數逾4,000名。未來，集團将積極持續深化集團旗下海內外學校共融，竭力構建一個多元化的國際教育合作網絡，積極推動中國職業教育出海，打造國際知名的中國職業教育品牌。

持續加大辦學投入 鑄就高質量辦學品牌

「創百年名校，育華夏英才」乃是集團始終堅守的辦學理念。集團深信，加大辦學投入是實現高質量教育的重要路徑。報告期內，集團進一步拓建廣州華商學院和廣州華商職業學院新校區，涵蓋學生宿舍、圖書館、體育中心、教學樓和實訓室等，為集團未來招生和可持續發展提供堅實保障。同時，集團亦在師資隊伍建設方面亦不斷加大投入。隨著廣州華商學院及廣州華商職業學院廣東省博士工作站的相繼設立，集團的師資隊伍日益壯大。集團開展了一系列教師培訓工作坊，持續增強教師專業素養和實踐教學能力，鼓勵教師們將所學應用於實踐，推動學校教育教學水平的提升；亦通過引進行業導師，與企業共同培養「雙師型」專業教師和「雙能型」產業導師，不斷優化專兼結合師資隊伍結構。集團在教育的各個關鍵領域進行了深入而精准的投入，持續強化辦學內涵，並取得諸多碩果。旗下廣州華商學院的科研競爭力位列中國民辦本科院校第3名、亦為廣東省普通高校人文社會科學重點研究基地；廣州華商職業學院評委全國示範性職業學校；四川城市職業學院位列軟科2024中國民辦高職院校全國第2名、四川省第1名等等，這些榮譽，是集團高質量辦學成果最有力的證明。

展望未來，集團將繼續堅持創新型人才培養模式，通過在產教融合、國際化、AI等多個方面重點發力，緊貼產業和社會發展需求，加大辦學投入，持續打造高質量辦學品牌，竭力為國家和全球各行各業培養高技能、複合型的企業領袖，持續為推動中國職業教育事業可持續發展作出積極貢獻。

關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。截至2024年8月31日，集團的全日制在校學生人數約9.6萬人，旗下擁有9間民辦教育機構，分別是：位於中國廣東省的廣州華商學院（應用型本科）、廣州華商職業學院（高等學歷職業教育）、廣東華商技工學校（中等學歷職業教育）；位於中國四川省的四川城市職業學院（高等學歷職業教育）、四川城市技師學院（中等學歷職業教育）；位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School（GBABS）；位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia（GBCA）、澳大利亞中滙學院Edvantage Institute Australia（EIA）；以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore)（EIS）。

集團在專注辦學的同時，也積極承擔企業社會責任，在慈善民生、鄉鎮扶貧、教育振興等社會公益事業廣泛開展社會貢獻活動，以實際行動主動履責，積極回饋社會。自上市以來，集團在ESG領域貢獻突出，並於2024年榮獲智通財經「最佳ESG創新」獎、格隆匯「ESG創新實踐卓越企業」獎。

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