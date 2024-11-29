香港董事學會公佈2024年董事嘉獎系列得主



香港, 2024年11月29日 - (亞太商訊) - 香港董事學會昨晚在香港會議及展覽中心舉行的香港董事學會週年晚宴上公布2024年度董事嘉獎系列得獎者。獎項系列包括歷來備受推祟的「傑出董事奬」及今年最新啟動的「氣候管治獎」。 香港董事學會主席陶榮博士致辭並掀開晚宴序幕，亦邀請了大紫荊勳賢、香港特別行政區非官守議員鄭慕智博士、中聯辦經濟部徐衛剛部長、財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)甄美薇女士, JP以及證券及期貨事務監察委員會主席、會計及財務匯報局主席黃天祐博士，SBS ，JP​擔任主禮嘉賓。 今屆報名參賽者十分踴躍，引發評審團熱烈討論。獲獎者包括董事和董事會在內共19 名，充份演繹今年獎項主題「靈活領導 創意年代」真諦。獲獎者不僅展現組織靈活性，更在嚴峻的營商環境和地緣政治緊張局勢中發揮了領導者的遠見、勇氣和智慧。此外，董事們更承擔起帶領團隊辨析氣候變化所帶來的危與機，以及對全球永續發展和人類福祉所帶來的深遠影響。 以下為2024年度董事嘉獎系列得獎者: - 傑出董事簡稱「DYA」

- 氣候管治獎簡稱「CGA」 排名以英文名稱字母為序 上市公司 執行董事 DYA 陳偉明先生

登輝控股有限公司 CGA 陳婉珊女士

利記控股有限公司 DYA 傅帆先生

中國太平洋保險（集團）股份有限公司 CGA 李偉樑先生

恒安國際集團有限公司 黃維義先生

香港中華煤氣有限公司 DYA & CGA 顏建國先生

中國海外發展有限公司 非執行董事 DYA 鍾瑞明博士

中國中鐵股份有限公司 曾憲章博士

TCL電子控股有限公司 王一江教授

TCL電子控股有限公司 董事會 DYA & CGA 華潤啤酒(控股)有限公司 CGA 香港中華煤氣有限公司 DYA & CGA 中國平安保險（集團）股份有限公司 CGA 俄鋁 非上市公司 執行董事 DYA 陳雲美女士

屈臣氏實業 CGA 鄭文聰教授

正昌科技(集團)有限公司 鄭世有博士工程師

奧雅納 DYA 柯家洋先生

穩健醫療(香港)有限公司 法定／非分配利潤組織 董事會 DYA 香港旅遊發展局

另獲:董事會多元化卓越嘉許 國際內部審計師協會（IIA）香港分會理事會

另獲:董事會多元化卓越嘉許 前排的主禮嘉賓、官員以及香港董事學會的理事會成員一同和後排實至名歸的得獎者合照。 「香港董事學會董事嘉獎系列」 「香港董事學會董事嘉獎系列」是香港董事學會（簡稱「學會」）舉辦的一個項目，包含兩個獎項系列。 第一個系列是「傑出董事奬」，自2001年舉辦，為首次在亞洲的創舉。由於董事最終負責企業管治，以及帶領公司實現繁榮和誠信，該獎項宗旨為彰顯傑出董事會和董事，並推廣優秀企業管治和董事專業行為。該獎項現已成為學會每年推動具影響力的一個社區項目，並得到100多個合作夥伴的支持。迄今，255位獲獎者已因在企業管治和董事常規中展現卓越的標準而受到表彰。 2024年啟動的「氣候管治獎」構成學會獎項的第二個系列。該獎項著眼於彰顯及啓發董事及董事會在氣候管治的優秀成就，並提倡董事們採取有關氣候的行動。首屆獲獎者共10位。現在是董事必須在董事會議程和管治職務中處理因氣候變化帶來風險和機遇的關鍵時刻。 候選人可由公眾提名，其資料透過嚴格的程序進行處理，經過與甄選顧問作高度盡職調查的會面，最後由擁有高標準和公正判斷的獨立評審團選出。獎項按公司類別，即上市公司、非上市公司和法定/非分配利潤組織，亦按職務，即執行董事、非執行董事和董事會，進行頒發。 香港董事學會（簡稱"HKIoD"，又以下簡稱「學會」） 香港董事學會為香港代表董事共同努力的首要組織，其宗旨是促進企業永續發展職能，為所有公司、其擁有者、持份者、人類以至地球創造持久價值；為達成使命，學會致力於企業管治（「企業管治」又稱「公司治理」）及董事專業行為上的倡導及釐定相關標準。 學會於1997年由創會主席鄭慕智博士帶領下創始，多年來非常榮幸獲得香港特別行政區行政長官擔任學會贊助人。學會會員來自不同行業及公司類別，並包括執行董事、非執行董事、獨立非執行董事。學會以多元文化及國際視野進行會務，舉辦活動包括董事培訓課程、研討會與論壇、董事立場喉舌、指引設定、公眾教育、董事嘉獎系列、上市公司管治水平釐定等。 作為「董事學會環球網絡」（Global Network of Director Institutes 簡稱"GNDI")的成員組織，學會投入全球性聯手推動優秀企業管治及董事專業行為。學會亦獲委派代辦「氣候管治行動」(Climate Governance Initiative)之香港分部，該行動是與「世界經濟論壇」（World Economic Forum）合作的環球網絡，積極促進董事們處理氣候變化帶來的風險與機遇。 詳情請瀏覽：

http://www.hkiod.com | http://www.gndi.org | https://climate-governance.org/ 新聞垂詢： 董事嘉獎系列獎查詢： 縱橫公共關係顧問集團有限公司 香港董事學會 陳練

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