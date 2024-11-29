五菱汽車ESG評分表現突出 榮獲'年度企業管治獎'

香港, 2024年11月29日 - (亞太商訊) - 近日，由粵港澳大灣區上市公司聯合會主辦的"2024首屆粵港澳大灣區上市公司高峰論壇"在香港成功舉辦。現場，五菱汽車（00305.HK）憑藉優秀的ESG表現，榮獲大灣區上市公司ESG100綠色發展"年度企業管治獎"！

據瞭解，本次高峰論壇活動主題為"立足香港 聯通灣區 走向世界"，特邀政府領導、行業專家和港股、A股企業代表逾300位嘉賓齊聚香港，共商發展大計。當天論壇正式啟動了"香港-粵港澳大灣區上市公司總部最佳選擇"倡議、粵港澳大灣區上市公司聯合會ESG、產業併購、IPO"三駕馬車"以及"100+粵港澳大灣區上市公司借港出海聯盟"。此外，125家A股、港股等上市公司參與「大灣區上市公司ESG100綠色發展五項大獎」頒獎典禮。

五菱汽車集團控股有限公司財務總監及公司秘書黎士康出席論壇，代表五菱汽車領取大灣區上市公司ESG100綠色發展"年度企業管治獎"。

一直以來，五菱汽車深知在促進企業穩健發展的同時，履行社會責任同樣重要。公司一直不斷深化改革和轉型升級，將環保及社會責任融入企業發展戰略，打造成為可持續發展的優秀企業。

在環境保護方面，五菱汽車不斷完善環境保護的管理體系，在生產過程中實行節能減排的措施，努力達至"綠色工廠"的標準。公司並由"綠色製造"轉向"製造綠色"，積極引入先進技術以推出新能源汽車，開發綠色交通的建設。在公司與員工治理方面，五菱汽車一直以"安全第一、以人為本"為宗旨，以員工的權益為先，重視員工培訓、職業發展及工作安全，建立良好的企業氛圍。在關懷社會方面，公司主動承擔企業責任，是國家及廣西區重大公益活動的活躍成員，並持續組織及參與慈善公益活動，為不同的社區奉獻愛心。

值得注意的是，在近期S&P全球ESG評級公佈的最新報告中，五菱汽車提供了83%和55%的必要披露和額外披露，數據可用性在ATX汽車零部件行業中很高。在此基礎上，通過對環境、治理和經濟、社會多個維度的專業分析，五菱汽車ESG評分獲得43，在行業內表現優異。各維度來看，五菱汽車在環境保護、社會責任及企業治理評分均遠高於行業平均水平的38、36、37。

標普全球ESG評分（S&P全球ESG）在SAM企業可持續性評估(CSA)發佈的深入信息的支持下，以61個行業特定方案和對公司爭議的監測情況為指導，提供對行業特定風險和機遇的評估。而CSA集全面的數據源、合理的方法論和對重大問題的密切關注於一體，是全球可持續發展專業人士和投資者公認的"最優質"且"最有用"的ESG評估之一。

五菱汽車在權威ESG評分中獲得良好成績以及獲得大灣區上市公司ESG100綠色發展"年度企業管治獎"，是對五菱汽車企業治理的高度認可和公司業內良好口碑的充分證實。

五菱汽車表示：站在新時代的起跑線上，公司抓緊當前機遇，着眼長遠發展，深化改革創新，培育發展新動能，以實現可持續、高質量發展，承載責任與希望，在汽車行業留下更加濃墨重彩的華章。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network