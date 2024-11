Friday, 29 November 2024, 14:39 HKT/SGT Share: 五菱汽車ESG評分表現突出 榮獲'年度企業管治獎'

香港, 2024年11月29日 - (亞太商訊) - 近日,由粵港澳大灣區上市公司聯合會主辦的"2024首屆粵港澳大灣區上市公司高峰論壇"在香港成功舉辦。現場,五菱汽車(00305.HK)憑藉優秀的ESG表現,榮獲大灣區上市公司ESG100綠色發展"年度企業管治獎"! 據瞭解,本次高峰論壇活動主題為"立足香港 聯通灣區 走向世界",特邀政府領導、行業專家和港股、A股企業代表逾300位嘉賓齊聚香港,共商發展大計。當天論壇正式啟動了"香港-粵港澳大灣區上市公司總部最佳選擇"倡議、粵港澳大灣區上市公司聯合會ESG、產業併購、IPO"三駕馬車"以及"100+粵港澳大灣區上市公司借港出海聯盟"。此外,125家A股、港股等上市公司參與「大灣區上市公司ESG100綠色發展五項大獎」頒獎典禮。 五菱汽車集團控股有限公司財務總監及公司秘書黎士康出席論壇,代表五菱汽車領取大灣區上市公司ESG100綠色發展"年度企業管治獎"。 一直以來,五菱汽車深知在促進企業穩健發展的同時,履行社會責任同樣重要。公司一直不斷深化改革和轉型升級,將環保及社會責任融入企業發展戰略,打造成為可持續發展的優秀企業。 在環境保護方面,五菱汽車不斷完善環境保護的管理體系,在生產過程中實行節能減排的措施,努力達至"綠色工廠"的標準。公司並由"綠色製造"轉向"製造綠色",積極引入先進技術以推出新能源汽車,開發綠色交通的建設。在公司與員工治理方面,五菱汽車一直以"安全第一、以人為本"為宗旨,以員工的權益為先,重視員工培訓、職業發展及工作安全,建立良好的企業氛圍。在關懷社會方面,公司主動承擔企業責任,是國家及廣西區重大公益活動的活躍成員,並持續組織及參與慈善公益活動,為不同的社區奉獻愛心。 值得注意的是,在近期S&P全球ESG評級公佈的最新報告中,五菱汽車提供了83%和55%的必要披露和額外披露,數據可用性在ATX汽車零部件行業中很高。在此基礎上,通過對環境、治理和經濟、社會多個維度的專業分析,五菱汽車ESG評分獲得43,在行業內表現優異。各維度來看,五菱汽車在環境保護、社會責任及企業治理評分均遠高於行業平均水平的38、36、37。 標普全球ESG評分(S&P全球ESG)在SAM企業可持續性評估(CSA)發佈的深入信息的支持下,以61個行業特定方案和對公司爭議的監測情況為指導,提供對行業特定風險和機遇的評估。而CSA集全面的數據源、合理的方法論和對重大問題的密切關注於一體,是全球可持續發展專業人士和投資者公認的"最優質"且"最有用"的ESG評估之一。 五菱汽車在權威ESG評分中獲得良好成績以及獲得大灣區上市公司ESG100綠色發展"年度企業管治獎",是對五菱汽車企業治理的高度認可和公司業內良好口碑的充分證實。 五菱汽車表示:站在新時代的起跑線上,公司抓緊當前機遇,着眼長遠發展,深化改革創新,培育發展新動能,以實現可持續、高質量發展,承載責任與希望,在汽車行業留下更加濃墨重彩的華章。



