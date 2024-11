Friday, 29 November 2024, 14:25 HKT/SGT Share: 領跑行業 順豐控股港股IPO助力國際化發展提速

香港, 2024年11月29日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道,自9月份以來,港股IPO市場持續回暖,大型IPO接連湧現。於11月27日港股上市的順豐控股股份有限公司(「順豐控股」,股份代號:6936.HK)也是其中之一,並成為港股市場最大的物流領域上市企業。 本次IPO,公司計劃將募集資金的約45%用於增強其國際及跨境物流能力。不難看出,H股上市,是順豐控股全球化戰略的重要一步,旨在利用全球資本,謀求更廣闊的發展空間。 從1到N 持續領跑行業發展 自1993年公司創立以來順豐控股於中國提供時效快遞服務,以其創新的服務模式,在時效快遞市場確立領先優勢,樹立了良好的品牌形象。依託在時效快遞市場資源優勢,公司不斷捕捉客戶日益變化的寄遞需求,以邊際成本孵化新業務,革新行業服務標准,將業務範圍延伸至快運服務、冷運物流服務、同城即時配送服務、供應鏈服務及國際物流服務等領域,從中國輻射至亞洲乃至全球市場,成為一家全球領先的綜合物流服務提供商,亦登榜《財富》世界500強企業。2024年獲評《財富》最受讚賞的中國公司第二位,這也是順豐連續8年上榜「《財富》最受讚賞的中國公司」。 得益於業務範圍拓寬和區域覆蓋廣度的提升,順豐控股持續擴大其市場份額,並實現高於行業的增速,盈利能力持續增強。2021年至2023年,其收入增速及利潤及息稅折舊與攤銷前利潤增速均位列全球四大綜合物流服務提供商第一。2024年前三季度,公司延續增長態勢,收入同比增加9.4%,歸母淨利潤同比增加21.6%。其中單三季度收入同比增加12.1%,歸母淨利潤同比增加34.6%。 值得一提的是,多重因素帶動順豐盈利強勁增長。公司經營現金流持續向好,並隨著公司度過了資本支出的高峰期,自由現金流不斷走強。2021年至2023年,公司自由現金流由負轉正提升至144億元。伴隨規模經濟效應、新業務盈利增長、成本結構及資產利用率優化,公司正步入高質量可持續發展軌道。 搶灘國際市場 拓展業績增量空間 雖然當前國內快遞市場增長速度開始放緩,但受中國企業出海、全球企業重塑供應鏈、以及跨境電商的推動,使得國際物流市場顯示出強勁的增長動力。除中國地區外的亞洲市場,在區域內供應鏈重要性提升、跨境電商崛起、政策支持及貿易的共同驅動下,預計2023年至2028年物流支出複合年增長率將達到6.9%。此外,隨著客戶業務日趨複合多元化,領先的綜合物流企業能夠更好滿足客戶需求,在市場競爭中更具優勢。 面對市場機遇,順豐控股近年來持續擴大物流網絡,以搶佔增長高地。公司運營亞洲最大的空運機隊和陸運車隊,並已開始運營鄂州貨運樞紐的分揀及轉運中心這一亞洲第一、全球第四座以貨運為主的物流樞紐,以此進一步擴大國際網絡覆蓋能力,為國際物流服務提供有力支持。 此外,順豐控股還通過外延併購不斷強化其國際物流服務能力。以2021年收購嘉里物流為例,此次收購不僅增強了其在東南亞本土及跨境快遞、國際供應鏈和國際貨代能力,還提升了其國際綜合物流能力,擴大亞洲客戶基礎,進一步夯實其全球化發展的基礎。 通過香港上市,順豐控股可藉助香港這一國際金融平台,吸引更多國際資本,提升其在國際市場的競爭力和品牌影響力,實現國際業務的加速拓展,釋放長期投資價值。作為成長確定性较高的行業龍頭,其未來發展值得期待。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network