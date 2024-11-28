聯控旗下君聯資本、聯想之星共同投資企業小馬智行在美國納斯達克成功上市

香港, 2024年11月28日 - (亞太商訊) - 據聯想控股微空間報道，北京時間11月27日，聯想控股（3396.HK）旗下君聯資本、聯想之星共同投資企業小馬智行（Pony.ai）在美國納斯達克成功掛牌上市，股票代碼「PONY」。

小馬智行成立於2016年，致力於提供安全、先進、可靠的全棧式自動駕駛技術，實現未來交通方式的徹底變革，最終達成「讓自動駕駛觸手可及（Autonomous Mobility Everywhere）」的美好願景。小馬智行的技術目標是打造適用於不同車型及場景的「虛擬司機」（Virtual Driver），同時佈局自動駕駛出行服務（Robotaxi）、自動駕駛貨運服務（Robotruck）、技術授權與應用服務三大業務。

目前，小馬智行分別在硅谷、北京、上海、廣州、深圳、盧森堡設立研發中心，並在韓國、盧森堡、沙特阿拉伯、阿聯酋等國家和地區佈局自動駕駛業務，實現技術和產品出海。2018年12月，小馬智行推出國內第一個自動駕駛出行服務平台小馬智行（PonyPilot）。

小馬智行是中國首個在北京、上海、廣州、深圳四大一線城市均取得無人駕駛出行服務許可的公司。憑藉人工智能技術領域的最新突破，小馬智行已與豐田、北汽、廣汽、上汽、一汽、三一等一流車廠，以及英偉達、中國外運、如祺出行等上下游頭部企業建立合作，並成為國內首家取得出租車運輸經營許可和貨運道路運輸經營許可證的自動駕駛公司。

截至目前，公司已累積近4000萬公里自動駕駛路測試總里程，其中無人駕駛路測試總里程近400萬公里，為規模化與無人化的自動駕駛服務奠定了基礎。

君聯資本於2018年投資小馬智行，投資後在公司的產業鏈上下游資源、企業運營管理等方面提供了增值服務。

君聯資本表示：「君聯一直關注並支持公司在自動駕駛領域的創新發展，有幸見證了小馬智行在自動駕駛及人工智能領域從0到1的突破。君聯長期關注汽車『智能化、網聯化』的發展，小馬智行是中國極少擁有成功經驗，具備各個方向完備的研發人才儲備及技術積累的公司。相信上市後，小馬智行將通過研發積累和技術優勢，成為全球領先的自動駕駛企業。」

聯想之星是小馬智行第二輪融資啓動後接觸到的首家投資機構。從正式接觸到投資完成，聯想之星只用了不到2個月時間，便直接投資小馬智行500萬美元。此後，小馬智行聯合創始人樓天城還參加了聯想之星創業CEO特訓班第十一期班學習，系統接受創業實戰培訓。

目前，小馬智行仍是聯想之星在單輪單次投資中金額最大的一筆交易。經過7年的陪伴，聯想之星也在自動駕駛賽道收穫了自己的第一個IPO，僅這個項目的賬面投資回報就達到數億元。

聯想之星總裁、主管合伙人王明耀表示：「從初創到如今的行業領軍者，每一步都凝聚著小馬智行團隊的努力。相信憑藉小馬智行在自動駕駛領域的深厚積累和技術優勢，定能在未來持續引領行業發展，為全球智能出行變革貢獻力量。」

君聯資本成立於2001年4月，是專注於早期風險投資及成長期私募股權投資的基金管理公司。在二十年的發展歷程中，君聯資本遵循國際通行標準，創造基金運營及管理的最佳實踐。該基金通過積極主動的增值服務體系，推動企業創新成長，在多個投資領域持續創造良好投資回報的同時，推動中國的產業進步和社會發展。君聯資本以「成為一家具有國際影響力的投資公司」為願景，秉承「富而有道」的核心價值觀，積極踐行社會責任。

聯想之星創立於2008年，目前管理著11支、總額近50億人民幣的早期投資基金，已投資400個項目。作為聯想控股的早期投資和孵化板塊，聯想之星植根聯想近40年來的創業經驗和資源積累，為創業者提供早期投資＋深度孵化的特色服務，做創業者身邊的「超級天使」。

早期投資：主要投資於前沿科技、醫療健康、TMT三大領域，積極佈局智能機器、互聯網改造傳統產業、生物技術、醫療器械等前沿領域。

深度孵化：管理和運營「創業CEO特訓班」，為廣大創業者提供專業實戰的公益創業培訓。此外，「創業聯盟」持續為創業者提供服務和共享資源，助力企業快速成長，共創聯想之星創業生態圈。

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