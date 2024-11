Friday, 29 November 2024, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 BOC LIFE 中銀人壽正式啟動全球旅居養老金融佈局 - 率先推出「旅․心活」旅居體驗計劃

- 首階段涵蓋內地18大宜居城市 助港人體驗跨境養老新趨勢

香港, 2024年11月29日 - (亞太商訊) - 本港步入高齡化社會,為滿足對優質養老之龐大需求,中銀集團人壽保險有限公司(「中銀人壽」)正式啓動全球旅居養老金融佈局,聯動中國銀行(香港)(「中銀香港」)發揮「銀行+保險」優勢,率先推出「旅․心活」旅居體驗計劃(「旅․心活」)[1],讓港人以嶄新的旅居方式,於「低物價指數、高生活品質」的宜居城市感受不同風土人情,深度體驗以「六養合一」為理念的退休養老生活,盡情探索第二人生。 「旅․心活」首階段覆蓋內地18大宜居城市,其中包括大灣區9個城市(除港澳外);整體佈局先聚焦大灣區及華南華東地區,再輻射全國,後至東南亞及全球。中銀人壽同時提供一系列針對財富增值傳承、退休年金及每月入息之保險產品,協助客戶創造穩定現金流,建立養老生活財務支付基礎,配合全新會員制旅居體驗計劃,加上中銀香港跨境支付配套及專屬消費優惠,讓客戶實踐退休後動態慢活新方式。 中銀人壽率先推出市場首創「旅‧心活」旅居體驗計劃,讓港人以嶄新的旅居方式,盡情探索第二人生。

