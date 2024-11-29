港股市場再迎超大型明星IPO 順豐控股昨日在港上市

香港, 2024年11月28日 - (亞太商訊) - 在政策利好與市場氛圍轉暖的共振之下，2024年港股IPO市場復蘇勢頭強勁，今年前三季度，香港IPO募資規模重回全球前四。亞洲物流巨頭順豐控股（6936.HK）已於11月27日登陸港交所，成為港股市場最大的物流領域上市企業、2023年以來港股第二大「A to H」 IPO項目，同時也是物流行業第一單「A to H」 IPO項目。

在昨日的上市儀式上，順豐創始人王衛先生表示在港上市對順豐意義重大，集團可依托香港平台更好發展國際市場。王衛先生稱，順豐已經經營31年，7年前于A股上市，7年間集團面對不少困難，但團隊有能力接受任何挑戰，有豐富經驗接受很多不能預控的因素。王衛先生在致辭中特別引用了廣爲傳唱的粵語經典名歌曲《獅子山下》歌詞，展現了其對順豐未來發展的堅定信念與積極向往。順豐在其發展過程中，也逐漸形成了與香港精神高度契合的企業精神，即拼搏進取、追求卓越、創新奉獻、回饋社會。

稀缺龍頭：亞洲物流行業先鋒與領導者

順豐控股於1993年在廣東順德創立，經過31年持續深耕，綜合實力穩步增強，位居《財富》世界500強企業之列，2024年獲評《財富》最受讚賞的中國公司第二位，這也是順豐連續8年上榜「《財富》最受讚賞的中國公司」。一流的服務品質，令順豐品牌在全球物流領域廣獲認可，品牌聲譽卓著。根據弗若斯特沙利文，按2023年收入計，公司是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商，僅次於聯合包裹服務公司（UPS）、敦豪（DHL）和聯邦快遞（FedEx）。

直營模式、綜合物流能力和獨立第三方，構成順豐控股業務模式的三個關鍵屬性。順豐直接經營從最初一公里收件到最後一公里派送的整個端到端物流流程，且是中國唯一一家獨立於主要電商平台的規模化綜合物流服務提供商，既提供全方位國內及國際物流服務，也向跨國公司、大型企業、中小型企業及散單客戶提供一站式解決方案，為當今亞洲物流行業中獨一無二的領軍企業。

盈利釋放：多重因素帶動盈利強勁增長

2021年至2023年，順豐控股收入、歸母淨利潤複合年增長率分別達11.7%、31.9%，年末現金及現金等價物、和交易性金融資産從人民幣452億元增至人民幣473億元。2024年首三季度，公司各項業務增長延續穩健，同時調優網絡結構，加強精益化資源規劃與成本管控，整體營收同比增加9.4%，歸母淨利潤同比增加21.6%。

從各業務線來看，順豐控股核心業務速運分部盈利相對穩定，鄂州樞紐投產料將夯實國內國際航網並提升資産利用率，大件、同城等新業務均兌現盈利並持續擴張，供應鏈及國際業務有望憑藉中國企業出海以及供應鏈升級打造第二增長曲線。鑒於公司收入體量大，近兩年均在2,500億人民幣以上，且盈利能力不斷增強，在多網融通及營運模式變革下，降本增效持續兌現，將帶來較大業績彈性，帶動盈利強勁增長。

股東回報：積極回饋股東

順豐控股持續加大分紅和回購力度。自2017年上市以來，公司每年均會宣派年度股息，派息率由2017年至2022年的20%提升至2023年的35%。公司於2024年10月公告中期分紅將派息率提升到40%，並執行一次性特別分紅，合計分紅超人民幣67億元。根據公司未來五年（2024年-2028年）股東回報規劃，現金分紅比例將在2023年度基礎上穩步提高。另外，從2022年開始，截至2024年10月31日，順豐控股累計回購股份折合總金額約爲人民幣近48億元，註銷股份7,929萬股，註銷比例1.62%。

選擇在港股市場流動性增強、IPO發行環境改善的第四季度上市，對順豐控股而言，是一個相當有利的時機。在香港資本市場的助力下，公司未來將進一步推進國際化戰略、打造國際化資本運作平台、提升國際品牌形象及綜合競爭力。

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