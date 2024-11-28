多點宣佈於聯交所主板上市計劃

香港, 2024年11月28日 - (亞太商訊) - 中國最大的零售數字化解決方案服務商—多點數智有限公司（「多點」或「公司」，股份代號：02586.HK），今日宣佈將於香港聯合交易所有限公司 （「香港聯交所」） 主板上市計劃。

多點將發售25,774,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中23,196,600股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）將作國際發售，合共佔初步發售股份總數的90%；餘下2,577,400股股份（(可予重新分配）將於香港作公開發售，合共佔初步發售股份總數的10%，每股發售價為30.21港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，且多繳股款可予退還）。

多點將於2024年11月28日（星期四）上午9時開始於香港公開發售，並於2024年12月3日（星期二）上午11時30分截止。多點的股票預計將於2024年12月6日（星期五）於香港聯交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位100股股份買賣，股票代號爲02586.HK。

UBS Securities Hong Kong Limited、招銀國際融資有限公司、及招商證券（香港）有限公司為本次發行之聯席保薦人。UBS AG Hong Kong Branch、招銀國際融資有限公司、招商證券（香港）有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

經扣除包銷費用及其他與全球發售有關的估計開支後，按每股發售股份30.21港元計算，並假設超額配股權未獲行使，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約人民623.7百萬港元。根據公司策略，其中約42.1%，或262.6百萬港元將分配於開發新應用程式及新服務模塊；約30.0%，或187.1百萬港元將分配於與公司的業務擴張相關的人才招聘；約10.0%，或62.4百萬港元將分配於選擇性地尋求與多點的自然增長戰略互補的戰略合作、投資及收購，尤其是能夠補公司的產品組合、增強公司的技術能力及鞏固公司市場地位的戰略合作、投資及收購；約7.9%，或49.3百萬港元將分配於擴大公司的銷售網络並進一步加強公司的品牌聲譽；約10.0%，或62.4百萬港元將用於營運資金及一般企業用途。

多點成立於2015年，為本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按商品交易總額計算，多點是2023年中國最大的零售雲解決方案服務商，擁有13.3%的市場份額；按商品交易總額計算，多點成為2023年亞洲最大的零售雲解決方案服務商，擁有10.9%的市場份額。

作為亞洲領先的零售數字化解決方案服務商，多點覆盖了廣泛的運營模組，觸達了零售行業內多樣化的客戶群，從而獲得深入的零售專業知識，滿足零售商所有關鍵運營環節的需求。截至2024年6月30日，多點已為444名客戶提供服務，包括胖東來‌、羅森（中國）、丹尼斯百貨及麥德龍實體、以及DFI Retail Group經營的惠康、萬寧、Guardian、Giant及7-11等知名品牌，運營模式受到廣泛驗證。於2021年、2022年、2023年及截至2024年6月30日止十二個月，淨收益留存率分別為184%、158%、117%及123%，維持於100%以上的強勁水平，這凸顯了其進一步增加客戶消費的能力。

多點自始至終重視為用戶創造的價值，「客戶成功」是多點一切工作的出發點。多點已經為零售行業各業態中的龍頭企業提供服務，還成功將業務擴展至境外其他國家和地區，包括香港特別行政區、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、波蘭、澳門特別行政區、印尼、菲律賓及汶萊。按收入計，2023年多點境外收入已突破億元大關。

於往績記錄期間，多點實現了強勁的收益增長，收益由2021年的人民幣848.2百萬元增加56.6%至2022年的人民幣1,328.3百萬元，並進一步增加19.4%至2023年的人民幣1,585.4百萬元。收益由截至2023年6月30日止六個月的人民幣764.0百萬元增加22.9%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣939.2百萬元。於往績記錄期間，多點的毛利率亦有所改善。截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年6月30日止六個月，毛利率分別为20.4%、38.0%、35.0%、36.3%及38.3%。

多點數智有限公司聯合創始人、執行董事兼總裁張峰先生表示：「我們助力零售贏在數字時代，致力於成為全球領先的全渠道零售數字化解決方案供應商。我們將秉持「持續創新」的價值觀，始終奮斗，不斷壘實自身技術壁壘並優化產品服務，保持核心競爭力，持續為客戶提供高價值服務，助力客戶業務。我們期待以上市為契機，充分發揮自身的競爭優勢，利用香港特有的融資平台，進一步提升實力，為股東和投資者持續創造更大價值。」

此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表多點數智有限公司發佈。如有垂詢，請聯絡︰

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