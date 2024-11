Thursday, 28 November 2024, 16:40 HKT/SGT Share: 三大核心優勢驅動可持續增長 順豐控股開啟國際市場新征程

香港, 2024年11月28日 - (亞太商訊) - 11月27日,物流行業龍頭順豐控股股份有限公司(「順豐控股」,股份代號:6936.HK)正式登陸港交所。根據公司公告,順豐控股發售價已釐定為每股H股34.30港元,相當於集資總額58.3億港元,若按基礎發行額來看,將晉身今年以來港股第二大IPO,並實現「A+H」兩地上市。順豐控股以期通過香港上市,加速推進其國際化戰略,打造國際化資本運作平台,提升國際品牌形象。 商業模式久經驗證 打造核心競爭優勢 成立三十餘年來,順豐控股打造了一個久經市場驗證的商業模式,即直營模式、綜合物流能力和獨立第三方,持續領跑物流行業。 順豐控股是中國少數實行直營模式的物流企業。在該模式下,公司可實現對整個物流環節的直接把控,保障物流服務的時效性、可靠性及服務質量並控制成本。自中國國家郵政局發佈排名開始,順豐控股已連續15年在公眾滿意度及時效性方面蟬聯行業第一。 憑藉直營模式的天然優勢,順豐控股也能更易擴展至其他物流細分領域,實現從1到N的突破,成功打造綜合物流服務能力,使其區別於提供較為單一類別的物流服務商,可為客戶提供全方位的標準化及定製化物流需求,不斷拓展物流服務的深度和廣度,獲得更大的客戶錢包份額,助力公司加速增長。 此外,作為中國唯一一家獨立於主要電商平台的規模化綜合物流服務提供商,順豐控股能夠中立服務所有客戶,在當前各類電商激烈競爭、搶佔傳統電商市場份額的背景下,其中立屬性和優越的服務質量使得公司更受平台及商家的青睞,與客戶建立長期可持續關係。 營收穩步增長 加速推進國際化成長可期 在具競爭優勢的商業模式支持下,順豐控股持續擴大其市場份額,營收穩步增長。2021年至2023年,公司收入複合年增長率為11.7%;歸母淨利潤複合年增長率為31.9%。其中,供應鏈及國際業務正展現出強勁的增長潛力。2021年至2023年,公司在中國大陸以外地區產生的收入複合年增長率為38.6%。 作為全球四大綜合物流服務提供商中唯一一家在中國和亞洲擁有直接管理和運營網絡的物流服務提供商,順豐控股建立了覆蓋全球的高效、可靠、協同的物流基礎設施網絡,並將天網、地網和信息網整合為統一的服務網絡以及全面的基礎設施,使其更有能力滿足各類跨境物流服務需求,並以更具競爭力的成本結構提供同等高水平的服務。憑藉於此,順豐控股有望在行業競爭中脫穎而出,把握住全球物流市場的增長機遇。2022年,順豐控股進入《財富》世界500強企業。2024年獲評《財富》最受讚賞的中國公司第二位,這也是順豐連續8年上榜「《財富》最受讚賞的中國公司」。 香港上市,是其國際化戰略的重要落子。一方面,港股上市將為順豐控股打造國際資本運作平台,助力公司在海外以輕重結合的模式獲得更多的國際業務機會。另一方面,港股上市也有助於公司吸引到更多的國際合作夥伴,共同開拓海外市場,實現業務的多元化發展。 綜上所述,成功的商業模式,為順豐控股打造了三大獨特的核心競爭優勢,將持續助力公司鞏固和提高市場份額。同時,公司深耕行業多年所積累的廣泛資源優勢,也將為其國際化推進提供有力支持。在原有市場持續鞏固以及新市場不斷拓展的共同驅動下,其未來成長潛力可觀。



