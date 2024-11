Thursday, 28 November 2024, 15:45 HKT/SGT Share: 港交所正式敲鑼 順豐控股完成「A+H」資本版圖

香港, 2024年11月28日 - (亞太商訊) - 11月27日,亞洲最大的綜合物流服務提供商 - 順豐控股(6936.HK)正式在港交所掛牌上市,成為又一家「A+H」企業。是次IPO,順豐控股最終發售價為每股H股34.30港元,為招股發售價範圍的中位數,募資總額為58.31億港元。香港公開發售部分認購倍數達79.07倍,國際配售獲10.10倍認購,上市港股總市值為1710.26億港元(超額配售前)。隨著利潤持續兌現,港股上市後公司有望享受龍頭估值溢價。 坐擁多重優勢,凸顯行業龍頭地位 順豐控股長期紮根物流行業,以直營、綜合、獨立為核心商業模式,通過不斷創新與行業深耕,創造了可持續的競爭優勢,成為亞洲規模最大的物流企業,且在全球四大綜合物流服務提供商之中,也是收入增長最快、盈利能力增長最快的公司。根據弗若斯特沙利文報告(下同),按2023年收入計,順豐控股是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商,也是全球第四大綜合物流服務提供商,僅次於聯合包裹服務公司(UPS)、敦豪(DHL)和聯邦快遞(FedEx)。 同時,順豐控股還是時效快遞領域當之無愧的領跑者,按2023年收入計,在中國的市場份額為63.9%。公司在包括快遞、零擔快運、冷運物流、第三方同城即時配送和民營獨立第三方供應鏈解決方案等絕大多數物流細分領域均處於中國市場領導者地位。此外,亦是亞洲最大的快遞、零擔快運和同城即時配送物流提供商。公司的國際業務也在亞洲綜合物流服務提供商中排名第一。 物流網絡遍佈全球,穩居《財富》世界500強企業 在亞洲物流服務提供商中,順豐控股擁有最廣泛的全球物流網絡,持續助力其將商業模式成功複製到中國以外的亞洲其他市場乃至世界各地,建立全球影響力。公司位居《財富》世界500強企業之列,2024年獲評《財富》最受讚賞的中國公司第二位,並連續8年上榜「《財富》最受讚賞的中國公司」。 截至2024年6月30日,順豐控股是中國最大的航空貨運承運商,運營由99架全貨機組成的亞洲最大的貨機機隊,在亞洲物流服務提供商中覆蓋最多的國內和國際航線。截至同日,公司在全球範圍內運營超過86,000輛幹線及支線運輸貨車並擁有超過100,000輛收派配送車輛,這是亞洲最大的車隊,覆蓋亞洲最廣泛的陸運網絡。亦運營亞洲最廣泛的服務網點網絡和最大的收派員團隊。 貨運樞紐方面,順豐控股旗下鄂州貨運樞紐是亞洲第一、全球第四座以貨運為主的物流樞紐,具有戰略價值和稀缺性。鐵運方面,截至2023年12月31日,公司在亞洲物流服務提供商中運營的高鐵線路以及國際線路數量最多,實現了亞洲最廣泛的鐵路覆蓋。海運方面,按2023年TEU計,是亞洲第三大海運貨運代理。 龐大的業務規模與全球覆蓋的物流網絡,成就了順豐控股穩固的行業領導地位。以「A+H」佈局為支點,未來,公司將進一步在國際化征程中開疆擴土,打造新增長點。



