來源 Champion REIT LANGHAM BEAUTY Green Vitality 至美可循 -「大自然療癒感官體驗」綠色聖誕行動

- 多元藝術推動美妝與環保同行

香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 聖誕節將至,致力推動社區可持續發展的冠君產業信託 (股份代號:2778) 旗下一站式美妝地標 LANGHAM BEAUTY 將舉辦綠色聖誕慶祝活動,攜手本地環保藝術策展工作室合作打造沉浸式環保聖誕藝術裝飾,並推行美妝空瓶回收計劃,以創新多元的藝術體驗引導大眾投入綠色生活,同時分享節日的喜悅! 沉浸式環保聖誕藝術裝置 擁抱冬日大自然暖意

聖誕活動的首個亮點是LANGHAM BEAUTY 與本地環保藝術策展工作室*攜手合作,共同打造結合環保理念的聖誕藝術裝置「The Urban Oasis」,寓意繁華中的靜蘊綠洲,鼓勵大衆重拾與大自然的聯繫。這個位於朗豪坊 L1 的沉浸式裝置糅合了可持續設計理念,採用了250件循環再用的塑膠裝飾和可重複使用的結構鋼架。當大家穿梭其中,會聽到森林中的小鳥叫聲和風吹過木林的沙沙聲,並散發出聖誕樹的獨特香氣,引領大家進入沉浸式的自然療癒體驗,猶如走進一片靜謐的都市綠洲!為了響應可持續發展的理念,聖誕樹及超過六成的植物在活動結束後將重新種植以及升級再用,讓這些迷人的植物獲得第二生命。 *Earthero Studio 為一家環保策展和顧問工作室,以藝術為媒介傳達環保信息,曾於 2022 年舉辦亞洲首個可持續藝術服飾展覽,旗下亦設有一個以剩餘布料及二手單品升級再造的服裝品牌。 至美可循美妝空瓶回收計劃 與社企V Cycle合作

另一焦點活動是 LANGHAM BEAUTY 藉著佳節推出「至美可循空瓶回收計劃」,收集顧客的美妝空瓶並捐至環保社會企業V Cycle,將可回收的部分進一步加工轉化成有用的原料。回收箱設於LANGHAM BEAUTY L2,以植物點綴,期望藉著計劃令都市綠洲得以延續,同時喚起大家對大自然的關注,透過共同參與回收行動,一同攜手為保護環境出一分力,從綠色美妝融入生活。 美容新翼引入多個高潛力的國際美妝品牌

LANGHAM BEAUTY剛完成了一樓的擴建,拓展了美容新翼,引入多個高潛力的國際美妝品牌,包括在香港開設的首間美容專櫃 Valentino Beauty; 來自美國、拒絕動物測試及致力保護動物權益的純素彩妝品牌 Hourglass; 由韓國傳奇彩妝界大師鄭瑄茉創立的 JSM Beauty;來自日本的殿堂級美妝護膚品牌Albion,以及來自歐洲的奢華美妝品牌 Helena Rubinstein,為大衆帶來多元化的美妝選擇,以及人性化的服務及體驗,進一步鞏固其一站式美妝地標的定位。 全港首個「店到點」無縫購物體驗企劃 創新思維服務顧客

為方便大眾於佳節購物,LANGHAM BEAUTY 與本地快遞公司順豐香港達成戰略合作,推出全港首個美妝主題「店到點」SF服務站,提供免費配送服務,同時積極拓展線上網購e-store 平台,為實體店和線上網店顧客帶來「隨時買、即日送、無門檻、免運費」的無縫購物體驗。 左起:冠君產業信託行政總裁侯迅女士

及人氣女星陳凱琳女士為環保聖誕藝術裝置揭幕 左起:社企V Cycle創辦人及行政總裁史濟民先生、環保藝術策展工作室

Earthero Studio創辦人岑亮儀女士、冠君產業信託行政總裁侯迅女士、

人氣女星陳凱琳女士、LANGHAM BEAUTY 總經理李佩貞女士出席開幕禮 今個聖誕節,讓我們與 LANGHAM BEAUTY 一起歡度綠色佳節,並繼續推廣環保和可持續發展的理念,將綠色意念永續共生,以行動實踐綠色生活,感受 LANGHAM BEAUTY 的創造力和綠色美學! LANGHAM BEAUTY「The Urban Oasis(繁華中的靜蘊)」聖誕環保藝術裝置 日期及時間: 2024 年11月27日至2025 年1月2 日 星期一至四 :上午11 時至晚上10時 星期五至日:上午11 時至晚上10時30分 地點: 旺角朗豪坊 L1 LANGHAM BEAUTY至美可循美妝空瓶回收計劃 日期及時間: 2024 年11月27日 星期一至四 :上午11 時至晚上10時 星期五至日:上午11 時至晚上10時30分 回收點: 旺角朗豪坊 LANGHAM BEAUTY L2

關於冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。 關於LANGHAM BEAUTY

大型美妝概念店LANGHAM BEAUTY位於旺角朗豪坊L1&L2 ,雲集60多個頂級美妝、護膚、護髮及身體護理品牌,包括 ARMANI BEAUTY、CHANEL BEAUTÉ、DIOR BEAUTY、ESTÉE LAUDER、LANCÔME、SHISEIDO、SK-II 、VALENTINO BEAUTY等,帶給顧客自然自信的美麗蛻變及全新一站式的購物體驗,全面地照顧一眾女生的美麗期許。LANGHAM BEAUTY相信忠於自己、懷抱大自然就是由心而發的擁有自信和自然美的第一步。 LANGHAM BEAUTY 打破常規地結合人、科學、自然三種元素呈現多元美學,除了在美妝上關注環境的可持續性,更善用科技的力量,在平衡美容消費的同時回饋自然,釋放對大自然的善意。 LANGHAM BEAUTY搭建了高級美妝與自然之間的橋樑,在照顧外在美的同時兼顧內在美讓,顧客體會到「真‧生活 自然‧美」的真諦。 關於朗豪坊

冠君產業信託旗下的朗豪坊,位於九龍核心地段旺角,樓高15層,是城中型人的潮流熱點。商場近200間商鋪薈萃國際及本地最流行時尚品牌、餐飲食肆、戲院,以及大型美妝概念店LANGHAM BEAUTY等。結合全年持續不斷的文化和創意推廣活動,為顧客打造一站式全新社交及消費體驗。朗豪坊為香港首家獲得EDGE(Excellence in Design for Greater Efficiencies)現有建築一級認證的物業,並榮獲綠建環評(BEAM Plus)既有建築最高鉑金級認證。



