LANGHAM BEAUTY Green Vitality 至美可循

-「大自然療癒感官體驗」綠色聖誕行動 - 多元藝術推動美妝與環保同行
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香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 聖誕節將至，致力推動社區可持續發展的冠君產業信託 (股份代號：2778) 旗下一站式美妝地標 LANGHAM BEAUTY 將舉辦綠色聖誕慶祝活動，攜手本地環保藝術策展工作室合作打造沉浸式環保聖誕藝術裝飾，並推行美妝空瓶回收計劃，以創新多元的藝術體驗引導大眾投入綠色生活，同時分享節日的喜悅！
沉浸式環保聖誕藝術裝置 擁抱冬日大自然暖意聖誕活動的首個亮點是LANGHAM BEAUTY 與本地環保藝術策展工作室*攜手合作，共同打造結合環保理念的聖誕藝術裝置「The Urban Oasis」，寓意繁華中的靜蘊綠洲，鼓勵大衆重拾與大自然的聯繫。這個位於朗豪坊 L1 的沉浸式裝置糅合了可持續設計理念，採用了250件循環再用的塑膠裝飾和可重複使用的結構鋼架。當大家穿梭其中，會聽到森林中的小鳥叫聲和風吹過木林的沙沙聲，並散發出聖誕樹的獨特香氣，引領大家進入沉浸式的自然療癒體驗，猶如走進一片靜謐的都市綠洲！為了響應可持續發展的理念，聖誕樹及超過六成的植物在活動結束後將重新種植以及升級再用，讓這些迷人的植物獲得第二生命。
*Earthero Studio 為一家環保策展和顧問工作室，以藝術為媒介傳達環保信息，曾於 2022 年舉辦亞洲首個可持續藝術服飾展覽，旗下亦設有一個以剩餘布料及二手單品升級再造的服裝品牌。
至美可循美妝空瓶回收計劃 與社企V Cycle合作另一焦點活動是 LANGHAM BEAUTY 藉著佳節推出「至美可循空瓶回收計劃」，收集顧客的美妝空瓶並捐至環保社會企業V Cycle，將可回收的部分進一步加工轉化成有用的原料。回收箱設於LANGHAM BEAUTY L2，以植物點綴，期望藉著計劃令都市綠洲得以延續，同時喚起大家對大自然的關注，透過共同參與回收行動，一同攜手為保護環境出一分力，從綠色美妝融入生活。
美容新翼引入多個高潛力的國際美妝品牌LANGHAM BEAUTY剛完成了一樓的擴建，拓展了美容新翼，引入多個高潛力的國際美妝品牌，包括在香港開設的首間美容專櫃 Valentino Beauty； 來自美國、拒絕動物測試及致力保護動物權益的純素彩妝品牌 Hourglass； 由韓國傳奇彩妝界大師鄭瑄茉創立的 JSM Beauty；來自日本的殿堂級美妝護膚品牌Albion，以及來自歐洲的奢華美妝品牌 Helena Rubinstein，為大衆帶來多元化的美妝選擇，以及人性化的服務及體驗，進一步鞏固其一站式美妝地標的定位。
全港首個「店到點」無縫購物體驗企劃 創新思維服務顧客為方便大眾於佳節購物，LANGHAM BEAUTY 與本地快遞公司順豐香港達成戰略合作，推出全港首個美妝主題「店到點」SF服務站，提供免費配送服務，同時積極拓展線上網購e-store 平台，為實體店和線上網店顧客帶來「隨時買、即日送、無門檻、免運費」的無縫購物體驗。
左起：冠君產業信託行政總裁侯迅女士
及人氣女星陳凱琳女士為環保聖誕藝術裝置揭幕
左起：社企V Cycle創辦人及行政總裁史濟民先生、環保藝術策展工作室
Earthero Studio創辦人岑亮儀女士、冠君產業信託行政總裁侯迅女士、 人氣女星陳凱琳女士、LANGHAM BEAUTY 總經理李佩貞女士出席開幕禮
今個聖誕節，讓我們與 LANGHAM BEAUTY 一起歡度綠色佳節，並繼續推廣環保和可持續發展的理念，將綠色意念永續共生，以行動實踐綠色生活，感受 LANGHAM BEAUTY 的創造力和綠色美學！
LANGHAM BEAUTY「The Urban Oasis（繁華中的靜蘊）」聖誕環保藝術裝置
日期及時間:
2024 年11月27日至2025 年1月2 日
星期一至四 :上午11 時至晚上10時
星期五至日:上午11 時至晚上10時30分
地點:
旺角朗豪坊 L1
LANGHAM BEAUTY至美可循美妝空瓶回收計劃
日期及時間:
2024 年11月27日
星期一至四 :上午11 時至晚上10時
星期五至日:上午11 時至晚上10時30分
回收點:
旺角朗豪坊 LANGHAM BEAUTY L2
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。 關於冠君產業信託（股份代號：2778）
關於LANGHAM BEAUTY大型美妝概念店LANGHAM BEAUTY位於旺角朗豪坊L1&L2 ，雲集60多個頂級美妝、護膚、護髮及身體護理品牌，包括 ARMANI BEAUTY、CHANEL BEAUTÉ、DIOR BEAUTY、ESTÉE LAUDER、LANCÔME、SHISEIDO、SK-II 、VALENTINO BEAUTY等，帶給顧客自然自信的美麗蛻變及全新一站式的購物體驗，全面地照顧一眾女生的美麗期許。LANGHAM BEAUTY相信忠於自己、懷抱大自然就是由心而發的擁有自信和自然美的第一步。
LANGHAM BEAUTY 打破常規地結合人、科學、自然三種元素呈現多元美學，除了在美妝上關注環境的可持續性，更善用科技的力量，在平衡美容消費的同時回饋自然，釋放對大自然的善意。 LANGHAM BEAUTY搭建了高級美妝與自然之間的橋樑，在照顧外在美的同時兼顧內在美讓，顧客體會到「真‧生活 自然‧美」的真諦。
關於朗豪坊冠君產業信託旗下的朗豪坊，位於九龍核心地段旺角，樓高15層，是城中型人的潮流熱點。商場近200間商鋪薈萃國際及本地最流行時尚品牌、餐飲食肆、戲院，以及大型美妝概念店LANGHAM BEAUTY等。結合全年持續不斷的文化和創意推廣活動，為顧客打造一站式全新社交及消費體驗。朗豪坊為香港首家獲得EDGE（Excellence in Design for Greater Efficiencies）現有建築一級認證的物業，並榮獲綠建環評（BEAM Plus）既有建築最高鉑金級認證。
話題 Press release summary
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