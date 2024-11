Wednesday, 27 November 2024, 15:49 HKT/SGT Share: 順豐控股成功在港上市 開啟高質量可持續增長加速度

香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 繼2017年登陸深圳交易所主板後,時隔七年,亞洲物流領導者順豐控股(6936.HK)於2024年11月27日在港交所掛牌上市,成功成為「A+H」 兩地上市企業,推動其國際化戰略進一步走深走實。

作為一家《財富》世界500強企業,順豐控股於2024年獲評《財富》最受讚賞的中國公司第二位,並連續8年上榜「《財富》最受讚賞的中國公司」,擁有卓越的國際品牌形象。根據弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計,順豐控股是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商,也是全球第四大綜合物流服務提供商,僅次於聯合包裹服務公司(UPS)、敦豪(DHL)和聯邦快遞(FedEx)。 持續創新,引領中國物流行業變革 在31年的發展歷程中,為進一步完善服務產品,滿足客戶在時間、重量、頻率、距離、狀況和地理位置等方面的多樣化需求,順豐控股不僅為現有服務產品開發新功能,亦不斷積累進入相鄰細分市場並迅速建立市場領先地位的能力。 為此,順豐控股不斷進行技術創新,引領中國的物流行業的變革,並已成為行業標桿。公司利用先進技術和數字化解決方案來管理端到端物流營運的完整週期,包括事前規劃、事中監察和事後復盤。公司的自研技術使公司能夠提供創新的解決方案,以應對各種複雜的物流場景。公司亦向客戶提供技術作爲服務,使其供應鏈更加高效。 多元增長,提升長期投資價值 在持之以恆的創新驅動下,通過內生性增長及外延式併購,順豐控股在過去十年取得了高速增長,在中國及亞洲多個物流細分領域均處于領先地位。且公司已經度過了資本支出的高峰期,大件、同城等新業務實現了盈利且增長勢頭強勁。 自2021年至2023年,順豐控股的收入由人民幣2,072億元增長至2,584億元,複合年增長率為11.7%;歸母淨利潤由人民幣47億元增長至82億元,複合年增長率為31.9%;息稅折舊與攤銷前利潤由人民幣218億元增長至294億元,複合年增長率為16.3%。近年來順豐控股的自由現金流不斷走強,2021年至2023年,公司自由現金流由負轉正提升至144億元。隨著盈利能力不斷提升,公司保持了強勁的現金流,這爲未來的業務擴展奠定了堅實的基礎。公司基於充沛現金流也有能力持續多舉措提升股東回報。 同時,近年來,隨著業務範圍的廣泛拓展,順豐控股已構築多元增長極,開闢了更多的收入和利潤來源。2024年上半年,公司速運及大件業務分部、同城即時配送業務分部、供應鏈及國際業務分部分別錄得收入人民幣968億元、40億元、329億元、收入佔比為72.1%、2.9%及24.5%。其中,旗艦產品時效快遞服務取得收入人民幣592億元,佔總收入的比重為44%。 當前,順豐控股正處於高質量可持續增長的新階段,發展前景遠闊。未來,公司將借助國際資本市場的力量,進一步推進國際化發展戰略,釋放長期價值潛力,朝著成為全球物流行業領導者的目標持續努力。



