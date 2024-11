Wednesday, 27 November 2024, 15:37 HKT/SGT Share: 順豐控股今日掛牌 打造物流行業亞洲發展標桿

香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 自9月份以來,港股IPO市場迎來新格局,新股漲多跌少,IPO節奏明顯加快,多家知名A股公司傳出港股二次上市計劃。11月27日,順豐控股股份有限公司(「順豐控股」,股份代號:6936.HK)正式登陸港交所,成為港股市場最大的物流領域上市企業。 根據弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計,順豐控股是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商,也是全球第四大綜合物流服務提供商,僅次於聯合包裹服務公司(UPS)、敦豪(DHL)和聯邦快遞(FedEx),位居《財富》世界500強企業之列。本次IPO,順豐控股受到了市場熱捧,並吸引美國橡樹資本、小米集團旗下Green Better、信和置業旗下惠漢、中國太保、Ghisallo、睿郡資產等10家國內外知名投資機構作為基石投資者認購公司股份,足見對其投資價值的認可。 差異化模式鑄就競爭優勢 多元化業務驅動快速增長 順豐控股是亞洲唯一一家採用直營模式且獨立於主要電商平台的大型綜合物流服務提供商。直營模式使公司在物流網絡的控制和質量管理上保持了高度的自主性。同時,通過整合天網、地網和信息網,構建了一個高度協同的物流生態系統。這種深度融合不僅提升了物流速度和降低了運營成本,更在服務質量上樹立了行業標杆,從而贏得了廣泛的用戶認可和信賴。2024年,公司獲評《財富》最受讚賞的中國公司第二位,並連續8年上榜《財富》最受讚賞的中國公司。 基於直營模式的天然優勢,順豐控股通過內部培育及外部收購的方式,將業務觸角從時效快遞延伸至物流行業的各大核心細分板塊,成為覆蓋全時效、全重量、全溫度的綜合物流企業,並在多個細分賽道確立了領導地位。按2023年收入計,公司在包括快遞、零擔快運、冷運物流、第三方同城即時配送和民營獨立第三方供應鏈解決方案等絕大多數物流細分領域均處於中國市場領導者地位。按2023年收入計,公司亦是亞洲最大的快遞、零擔快運和同城即時配送物流提供商。 在多元化業務的共同驅動下,順豐控股實現行業領先的增長,盈利能力持續增強。2021年至2023年,公司收入複合年增長率為11.7%,歸母淨利潤複合年增長率為31.9%。 國際化拓展開闢第二增長曲線 港股上市樹立亞洲標桿 隨著中國企業出海、全球企業重塑供應鏈、跨境電商的推動,以及高端製造業對穩定供應鏈需求的增長,物流行業迎來新的發展機遇,國際物流市場顯示出了強勁的增長動力。順豐控股瞄準行業發展趨勢,於2010年開始國際業務運營,提升全球市場服務能力。並於2021年收購嘉里物流,進一步強化公司在東南亞的本土及跨境快遞、國際供應鏈和國際貨代能力,提升國際競爭力。此外,公司還通過投建鄂州航空貨運樞紐,旨在打造航空網絡中心,連接全球各地,進一步擴大公司的網絡覆蓋,提升快遞時效性並實現降本增效。 目前,順豐控股供應鏈及國際業務已實現快速擴張。2021年至2023年間,該業務分部收入從人民幣399.8億元增至628.6億元,複合年增長率達到25.4%,收入佔比從19.3%增至24.3%。 此次在港上市,有助於順豐控股進一步推進國際化戰略,打造國際化資本運作平台,助力公司在海外以輕重結合的模式獲得更多的國際業務機會。未來,在國際資本的加持下,公司可進一步強化其物流網絡及科技等領域的優勢,助力公司佔據更大的市場份額,鞏固其在物流行業的市場領先地位,為物流行業發展樹立亞洲標桿。



