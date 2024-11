思博系統公佈2025財年中期業績 積極應對市場挑戰 展現強大業務韌性

Wednesday, 27 November 2024, 14:39 HKT/SGT Share:

香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 亞太區領先的資訊科技及創新公司思博系統控股有限公司(「思博系統」或「集團」;股份代號:8319)欣然宣佈公司及其附屬公司(「集團」)截至2024年9月30日止六個月(「報告期」)的未經審核中期業績。期內集團積極應對市場挑戰,在營業額向下調整之下,毛利率仍能實現提升,展現強大的業務韌性。 於報告期內,集團錄得收益約437.2百萬港元。毛利為70.9百萬港元;期內溢利錄得7.1百萬港元。縱然在全球經濟放緩和中美角力持續等因素影響下,市場環境仍未明朗。然而,集團積極應對市場挑戰,透過優化產品組合,以及高效的成本管理,毛利率仍能由去年同期的14.6%提升至報告期內的16.2%,展現強大的業務韌性。 思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國先生表示:「集團深明宏觀環境仍受到多項不明朗因素影響,思博系統除了全力應對挑戰,更藉此機會進行了策略調整和成本優化。在各產品線中,我們將資源集中在一些擁有高增長潛力的業務範疇上,其中包括網絡安全(Cybersecurity)、自動化(Automation)和人工智能(AI),以及管理服務(Managed Services)等。此外,我們透過子公司之間緊密協作,充分發揮各自的優勢,提供全方位的一站式解決方案,滿足客戶多樣化的需求。這種橫向發展整合了各業務領域的實力,不僅能為客戶提供高附加值的綜合性解決方案,更能提升思博系統的市場競爭優勢,為業務增長墊下穩固基礎。在優化產品組合同時,我們堅持高效的資本配置,專注盈利率的提升,積極應對瞬息萬變的營商環境。」 業務回顧 IT基礎設施解決方案 集團一如既往為企業及機構客戶提供世界一流的資訊科技基礎設施解決方案,以滿足客戶的不同需求。鑒於近年網絡安全事件頻生,集團致力為客戶部署適切的網絡安全解決方案,以保護客戶寶貴的資訊科技資產。此外,因應客戶對自動化的需求殷切,針對此範疇,集團亦提供多方面的資訊科技基礎設施解決方案,以迎合市場趨勢和龐大的需求。其中,人工智能可全面幫助客戶業務自動化(Business Automation),為此集團已開發一系列生成式人工智能(GenAI)相關應用,現可提供一站式由基礎設施到生成式人工智能應用的服務,省卻客戶任何部署及保修的問題。現階段集團將優先投放資源於網絡安全及自動化(包括人工智能)兩個業務增長引擎上,加強其產品組合及技術支援,致力為客戶提供更具價值、更全面的整體解決方案,從而帶動業務增長。 IT基礎設施管理服務 集團預期亞太區市場對資訊科技基礎設施管理服務需求將持續增加,其中集團於廣州及吉隆坡的服務台中心為企業及機構客戶提供資訊科技外包、服務台及其他服務,提供七種語言,每月支援超過六萬個事件。集團計劃將廣州服務台中心遷至新設施,擴充容量以應付新增需求,及進一步擴展至管理專業服務, 包括網絡運維中心和安全運營中心,全部預計於2025年上半年內完成。兩地的服務台中心形成協同效應,有效平衡不同地區的資源,為客戶提供彈性服務,進一步增強滿足客戶多樣化需求的能力。另外,集團亦因應網絡安全事件頻生,增加資源提供全面的網絡安全咨詢服務,以幫助客戶提前預防網絡安全事故。 人工智能業務 集團持續推進GenAI業務,已為企業及機構客戶成功開發一系列基於雲端或地端大語言模型的GenAI產品。該GenAI產品系列名為ChatSeries,包括ChatEnquiry、ChatMinutes及ChatSerivceDesk等,涵蓋各種不同的功能以迎合客戶的需求。受惠於本港人工智能生態圈的提速發展,客戶查詢踴躍,反映市場需求熾熱,預計成為集團業務新增長引擎之一。 劉先生總結:「踏入2025年,思博系統將迎來四十週年的里程碑。作為思博系統的基石,IT基礎設施解決方案和管理服務兩大核心業務,為我們在充滿變數的市場環境中提供了穩固的基礎,同時也為我們積極發展新的AI業務提供了空間。展望未來,思博系統將繼續專注於推行優化產品組合和成本管理的策略性方針,並繼續投放資源於科技研發,積極應對市場挑戰,致力為股東和持份者創造價值,推動公司實現可持續增長。」 關於思博系統控股有限公司(股份代號:8319) 思博系統控股有限公司成立於1985年,是一家亞太區領先的資訊科技及創新公司,以「Expert Systems」、 「ServiceOne」和「Expert AI Enabling」品牌運營,擁有約1,000 名資訊科技專業人員。我們主要從事為亞太地區的企業和機構客戶提供資訊科技基礎設施解決方案、資訊科技基礎設施管理服務以及開發和提供人工智能產品和人工智能解決方案。如欲了解更多資訊,請瀏覽:https://www.expertsystems.com.hk/ 新聞垂詢: 縱橫財經公關顧問有限公司 蘇嘉麗 電話: (852)2864 4826 電郵:heidi.so@sprg.com.hk 高文萱 電話: (852)2114 2370 電郵:rachel.ko@sprg.com.hk 顧蔚菱 電話: (852)2864 4890 電郵:maggie.ko@sprg.com.hk 網站:www.sprg.com.hk



