來源 Kingworld Medicines Group 金活醫藥旗下金活 - 龍德生命健康產業園盛大啟用 - 開啟醫藥大健康產業新篇章

香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 醫藥大健康分銷領先企業—金活醫藥集團有限公司(「金活醫藥」或「集團」,股份代號:01110.HK)欣然公佈,集團位於深圳市龍崗區寶龍工業城的金活·龍德生命健康產業園(「龍德健康產業園」或「產業園」)正式投入使用,開園儀式暨招商大會及投資者參觀圓滿舉行,標誌集團三十週年在醫藥大健康產業領域繼續譜寫新篇章,並為大灣區打造國家級醫藥產業孵化及招商基地。金活攜手佛慈聯合推出新產品「佛慈·金活安宮牛黃丸」亦於同日亮相上市。 金活醫藥集團董事局主席趙利生出席金活 - 龍德生命健康產業園盛大開園儀式。 龍德健康產業園是金活醫藥根據國家健康產業發展戰略,結合深圳市及龍崗區產業發展規劃開發建設的特色專業生命健康產業園。產業園位於深圳市東部高鐵新城和國際低碳城交匯的戰略要地,佔地1萬平方米,總建築面積達5.7萬平方米。產業園配備了高標準高質量的生產廠房和配套設施,如醫藥三廢無害化處理設施、常態化備用電路供應保障以及集中醫藥污水處理系統等,為入駐企業的多元化需求提供全方位支持。 金活 - 龍德生命健康產業園於2020年12月奠基動工,

規劃為中醫藥、港藥等健康產業企業提供研發、生產、辦公一體化的綜合性園區。 作為金活醫藥集團重點戰略項目,龍德健康產業園將依托金活醫藥近三十年建立的遍佈全球的醫藥供應鏈企業資源、成熟的銷售網路及營銷能力、積極整合醫藥供應鏈企業資源,為園區企業有效拓寬產品市場渠道,並提供針對性的融資、上市、政策、法律等專業賦能,加速符合集團戰略方向的醫藥項目及品牌孵化。產業園也搭建創新平台,引領產業升級,園區內設立了深港澳青年交流基地和港藥落地港平台。 此外,產業園匯聚了港藥落地港、深港中醫藥院內製劑中心、醫藥GSP供應鏈流通中心等高端科研機構。園區打造了集科研機構、深港醫療機構、科研專家、醫藥流通為一體的生命健康成果轉化平台,將為粵港澳大灣區生物醫藥產業創新發展作出積極貢獻。 金活醫藥集團董事局主席趙利生先生表示:「龍德健康產業園作為金活集團「五五戰略」中的戰略項目,是集團發展歷程中的一個重要里程碑。金活醫藥始終堅持以科技創新為引領,注重生態環保與可持續發展,力求形成協同創新效應,打造一個集研發、生產、物流、銷售於一體的現代化、智能化、綠色化的健康產業園區,將集團健康產業資源有效聚集、最大化。我們希望將園區打造成龍崗醫藥產業新名片,建設探索健康科技、培育健康產業、服務人類健康的新高地,助力龍崗乃至粵港澳大灣區醫藥健康產業的繁榮發展。」 金活·龍德健康董事總經理趙鍵瑋(右一)與深圳天使母基金、

同程旅行旗下藝龍酒店科技等合作夥伴簽署了戰略合作協議,

並同時與作為入駐園區代表企業的醒霧(深圳)技術有限公司進行了簽約。 關於金活醫藥集團(股份代碼: 01110.HK) 金活醫藥集團(股份代號:01110.HK)三十年來致力於搭建完善的醫藥大健康產業上下游供應鏈體系,目前業務區域遍布全國34個省市。為適應消費升級的新常態,金活醫藥全面構建線上線下新零售生態圈。旗下深圳金活醫藥主要在中國從事品牌進口藥品及保健品的代理,經銷代理了京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油、佛慈·金活安宮牛黃丸等多種名牌健康產品,在業界確立了名牌代理地位。如欲獲得更多資訊,請瀏覽https://www.kingworld.com.cn/。 如有任何問題,歡迎垂詢達博思傳訊顧問有限公司 陳鎧瑤女土 電話:(852) 3679 3671 電郵:jchan@lbs-comm.com 何幸儒先生 電話:(852) 3752 2675 電郵:jho@lbs-comm.com 電郵:kingworldir@lbs-comm.com



