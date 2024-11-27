作為金活醫藥集團重點戰略項目，龍德健康產業園將依托金活醫藥近三十年建立的遍佈全球的醫藥供應鏈企業資源、成熟的銷售網路及營銷能力、積極整合醫藥供應鏈企業資源，為園區企業有效拓寬產品市場渠道，並提供針對性的融資、上市、政策、法律等專業賦能，加速符合集團戰略方向的醫藥項目及品牌孵化。產業園也搭建創新平台，引領產業升級，園區內設立了深港澳青年交流基地和港藥落地港平台。

此外，產業園匯聚了港藥落地港、深港中醫藥院內製劑中心、醫藥GSP供應鏈流通中心等高端科研機構。園區打造了集科研機構、深港醫療機構、科研專家、醫藥流通為一體的生命健康成果轉化平台，將為粵港澳大灣區生物醫藥產業創新發展作出積極貢獻。

金活醫藥集團董事局主席趙利生先生表示：「龍德健康產業園作為金活集團「五五戰略」中的戰略項目，是集團發展歷程中的一個重要里程碑。金活醫藥始終堅持以科技創新為引領，注重生態環保與可持續發展，力求形成協同創新效應，打造一個集研發、生產、物流、銷售於一體的現代化、智能化、綠色化的健康產業園區，將集團健康產業資源有效聚集、最大化。我們希望將園區打造成龍崗醫藥產業新名片，建設探索健康科技、培育健康產業、服務人類健康的新高地，助力龍崗乃至粵港澳大灣區醫藥健康產業的繁榮發展。」