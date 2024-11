Wednesday, 27 November 2024, 14:25 HKT/SGT Share: 林峯飛鷹活絡油廣告成熱話 母企健倍苗苗深諳品牌營銷致勝之道

香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 最近,尖沙咀天星小輪附近一個大型戶外廣告引發網民熱議,廣告主角林峯「金雞獨立」並高舉雙手,儼如飛鷹展翅,神似大阪地標「固力果跑跑人」,極為吸睛。原來,此乃香港老字號品牌「飛鷹活絡油」之最新戶外廣告,連同最新電視廣告系列最近一同推出。林峯今年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升,於廣告中扮演「飛鷹哥」為「飛鷹」品牌宣傳,扣題之餘毫不違和,輕鬆「入屋」。加上戶外廣告成功在網上瘋傳後,宣傳效率倍增。事實上,「飛鷹活絡油」母企,上市公司健倍苗苗(02161.HK),深諳品牌營銷致勝之道,多次推出創新的品牌推廣活動。公司願意投放資源將旗下老字號品牌年輕化,難怪上半年業績十分亮眼,其中營銷策略功不可沒。 健倍苗苗剛於月中公佈二零二五財年中期業績,收益總額錄得約4.0億港元,較去年同期顯著增長22.1%;純利增長53.4% 至95.9百萬港元。優秀表現主要受惠於旗艦品牌的強勁銷售勢能,尤其是品牌藥分部的何濟公和品牌中藥分部的保濟丸。集團亦提及,亮眼成績反映其線下及線上渠道銷售及營銷策略行之有效,成功把握品牌消費保健產品於香港、澳門及大灣區市場的增長潛力。 集團旗下擁有多個產品,如保濟丸、何濟公止痛退熱散、飛鷹活絡油及唐太宗活絡油等,均為具有一定知名度的「老品牌」。當中,兩大旗艦品牌保濟丸及何濟公於年前均以全新代言人,將品牌形象年輕化。何濟公以歌手張敬軒成為品牌的新代言人,並為旗下的王牌產品「何濟公止痛退熱散」推出全新形象的廣告。品牌中藥分部方面,保濟丸在銷售高峰期間策略性地播出由知名歌手王菀之擔任品牌大使的電視廣告,以加深消費者的印象。此外,保濟丸亦成為熱門TVB節目《中年好聲音3》的冠名贊助商,向廣大電視觀眾進一步宣傳品牌。 品牌推廣策略取得佳績,顯示管理層擁有卓越的市場洞察力,並願意投入資源於品牌建設及市場推廣,與時俱進,激活品牌活力。「飛鷹」品牌宣傳剛推出便獲得如此高關注度,集團營銷功力再度彰顯。



