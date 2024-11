Wednesday, 27 November 2024, 11:53 HKT/SGT Share:

來源 SAP HK 太古可口可樂香港採用 SAP S/4HANA及SAP原廠服務推動數碼轉型

香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 在大中華及東南亞區營運的頂尖飲料公司太古可口可樂,在香港成功部署 SAP S/4HANA 優化各項營運,為該公司帶來數碼轉型里程碑。 經營版圖廣泛的太古可口可樂生產、瓶裝和分銷60多個深入民生的飲料品牌,服務的客戶人口超過9.56億。為保持競爭優勢,並應對香港的營運挑戰,該公司已透過SAP Customer Services & Delivery原廠服務的支援,成功部署SAP S/4HANA。 此解決方案有助太古可口可樂在香港以彈性、速度和洞察整合複雜的營運,以應對現今的挑戰並掌握未來商機。太古可口可樂已強化各項營運,包括製造、資源採購、資金運作、客戶訂購、折扣計算、倉儲和交付,能夠持續支援整個香港的交付,並利用360度能見度將定價和供應變成自動化。 太古可口可樂有限公司東南亞、香港及台灣地區數字與信息技術總經理Matthew C.M. Wong表示:「對太古可口可樂而言,我們努力不懈支持我們的員工、夥伴、社群和環境,共同實踐協同效應及集體成功。與此同時太古可口可樂必須與卓越的合作夥伴, 協助我們的持份者更加瞭解我們的獨特需求、提供創新解決方案,並持續超越我們的期望。SAP 原廠服務大中華區團隊能夠滿足以上需求,這些團隊將解決方案在我們組織系統中無縫整合,為我們的內部和外部持分者提供最佳服務。」 SAP CS&D原廠服務部門大中華區負責人王逸青表示:「我們很高興支持太古可口可樂將其 ERP系統遷移至SAP S/4HANA。SAP S/4HANA 是一個理想的平台支援如此複雜且龐大的營運,同時將中斷時間降至最低、將效率最大化,並提供跨職能的能見度,以便為太古可口可樂的客戶群提供更好的服務,並把握香港的新商機。」 她還補充說:「SAP 原廠服務部門的使命是運用 SAP 的解決方案和創新技術,幫助客戶在轉型中應對多個業務單位、流程和技術架構中的挑戰,為客戶的策略提供關鍵成果,從而最大化其業務價值。」 太古可口可樂在香港營運的複雜性,要求各種端到端的運作必須同時和無止境地運作。從多次深入討論開始,SAP 原廠服務團隊奠定了未來道路的基礎,並提出許多部署里程碑。為確保順利實施,團隊在太古可口可樂進駐多位現場顧問,細化和推出數百個系統的升級項目。 SAP香港和澳門總經理唐聆風:「企業如需要在營運上尋求突破並提升效率,則應使用 SAP S/4HANA 加速業務轉型。有了 SAP S/4HANA 的全面功能和可擴展性,企業可同步調整其轉型的範圍和速度, 迎合他們的企業策略以及不斷變化的市場環境。我們期待支援更多公司採納SAP的最新創新,並抓住這個機會釋放未開發的業務潛力。」 圖片下載:https://bit.ly/3Z95f4d 關於SAP

作為企業應用和商業AI的全球領導者,SAP位於商業和技術的交匯點。50多年來,企業一直信賴SAP通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運,來發揮其最佳表現。如需瞭解更多SAP資訊,請瀏覽https://www.sap.com/hk 。 如要查詢更多資訊,請聯絡(只限傳媒):

縱橫傳訊顧問有限公司(SCC)

Andico Tsui

andico.tsui@sprg.com.hk

+852 2114 4346 / 6902 3831



話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network