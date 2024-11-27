正利控股 (3728.HK) 2024年中期業績增長顯著





香港, 2024年11月27日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司(以下簡稱「正利控股」或「本集團」，股份代號3728)於周一公布2024年中期財務業績，成績理想，比較上年同期，純利增長約 10 %至 3.8 百萬港元，更錄得總收入飆升約29%及稅前盈利上升約11%。 正利控股截至2024年9月30日止六個月的中期業績利潤增加，主要由於上半年大部分的建築工程已順利進展至中期至後期階段，使集團成功收取工程的款項。本集團持續實現收益增長，保障股東利益，每股基本盈利為0.37港仙，相比上年同期每股基本盈利0.34港仙。



本集團實力穩健，將繼續利用現有的客戶網絡尋找潛在的建築項目。作為香港的總承建商，我們專注於核心私營項目的業務，也積極尋求香港公營項目的任何機遇，以開拓更多不同的商機。 正利控股主席吳彩華先生表示：「隨著利率下降，我們預計香港樓巿將陸續回復狀態。我們對香港經濟前景及建造業展望充滿信心。本集團將繼續專注於核心業務，為香港私營和公營建築項目提供優質服務，並探索更多商機。我們的管理層致力於在業界提升影響力，為股東帶來有利回報。」 媒介查詢： New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy

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Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

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Elina Zhang elina.zhang@newsmilehk.com 編輯垂注： 正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」 正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，是香港的一名總承建商，在公營和私營部門有超過23年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務，上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構(RMAA)的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市，股份代號為3728.hk。

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