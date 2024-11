Tuesday, 26 November 2024, 20:27 HKT/SGT Share:

來源 H World Group 華住公佈2024年第三季度業績公告 - 品牌強勁'量''質'共舉 全球化佈局再上新臺階

香港, 2024年11月26日 - (亞太商訊) - 華住集團有限公司(「華住」或「集團」,納斯達克股份代號:HTHT,聯交所股份代號:1179.HK)公佈2024年第三季度未經審核財務業績,收入和營業額雙增。公告顯示,2024年第三季度,華住集團(H World Group Limited)實現收入64億元人民幣,同比增長2.4%,其中華住中國(Legacy-Huazhu)同比增長1.0%,華住國際(Legacy-DH)同比增長8.9%。同時,集團的營業額達到260億元人民幣,同比增長10.7%。其中,華住中國同比增長11.0%,華住國際同比增長7.8%。集團在國內外的業務規模進一步擴張。 華住集團於2005年成立,目前已成長為全球領先的酒店管理集團之一。憑藉卓越的產品創新力和品牌運營力,逐步確立了在市場的領先地位,持續推動酒店行業的發展。截至三季度末,華住集團在18個國家的在營酒店數量已達10,845家,待開業酒店達2,925家。 華住集團首席執行官金輝表示: “在第二季度達到10,000家酒店的里程碑後,我們繼續踏進快速擴張優質網絡的步伐,並於2024年第三季度在中國開設了774家新酒店。儘管我們繼續迅速擴張酒店網絡,但入住率仍保持在85%的穩定水準。展望未來,我們將繼續強調可持續高質量增長的重要性。我們目標擴大在中國各個區域的業務並持續滲透中國的低線城市,從而以我們優質的酒店產品和卓越的服務覆蓋更多的中國酒店市場。在中國境外業務方面,繼續專注於降低歐洲業務成本,同時在亞太及中東地區尋找增長機遇。” 歸母淨利潤達13億元人民幣,展現強勁市場競爭力 2024年第三季度,儘管面臨行業整體下滑的挑戰,華住集團仍展現了其強大的市場競爭力,營業收入達到64億元,大幅超過行業平均(根據截至目前已公佈2024年三季度財報的8家國際及國內同業公司統計)。其中,華住國際業務同比增長8.9%,在全球市場中展現出了穩健的增長態勢。此外,在行業淨利潤普遍下降的背景下,華住集團的歸母淨利潤高達13億元,遠超行業平均,盈利能力強勁。 經營利潤率方面,華住集團整體達到26.7%,環比提高1.1個百分點,顯示出穩健的回升態勢。特別是華住中國業務,營業利潤率高達34.2%,環比提高3.2個百分點,進一步鞏固了集團在中國市場的領先地位。 多元品牌矩陣助力,酒店網路穩健擴張 華住作為一家年輕化的集團,憑藉對消費趨勢、酒店行業更為敏銳的市場洞察力和產品創新力,不斷孵化出優秀的自有品牌,漢庭、全季等拳頭產品均為集團自行孵化,並在各自價格段佔據龍頭地位,構成集團基本盤。與此同時,集團也通過外部合作與並購等方式,不斷豐富品牌矩陣。目前,華住集團旗下經營有30餘個品牌,業務範圍涵蓋了經濟型、中檔、中高檔、高檔以及奢華所有細分市場。豐富廣泛的品牌佈局,不僅擴大了集團的用戶基礎,還能夠幫助集團更精准地捕捉不同加盟商和消費者的需求,進一步提升集團的市場競爭力。 憑藉強大的品牌號召力,華住集團吸引了越來越多加盟商的關注,疊加集團的輕資產商業模式,實現快速擴張,並在下沉市場和高端化兩條賽道共同發力。于2024年第三季度內,華住集團在中國市場成功開設了774家新酒店,同比增長42%,進一步加速了酒店網路的擴張步伐,這一開店速度在酒店行業中位居前列,充分展示了集團強大的市場拓展能力和品牌影響力。 今年第三季度,華住中國在營酒店中三線及以下城市占比達到42%,同比提升了2個百分點。集團持續滲透下沉市場,改善低線城市長期以來缺乏優質供給的局面。此外,集團順應由於消費需求升級驅動的酒店行業中高端發展趨勢,憑藉不斷發展的中高端品牌線,搶灘中高端市場。數據顯示,今年第三季度,華住中國旗下在營中高檔酒店數量同比增加了33%至803家,截至報告期末,集團的待開業酒店數量同比增加了36%。其中,華住集團在海外收購的中高檔品牌城際酒店在中國表現亮眼,5年內在營及待開業酒店數量已達到125家。 圖為位於德國柏林中央車站的城際酒店和在中國新開業的煙台濱海廣場海景城際酒店 此外,隨著商務活動的增加,酒店商旅需求逐漸修復,華住業績也有望迎來新的增長驅動力。據全球商務旅行協會(GBTA)發佈的《2023商務旅遊指數年度全球展望報告》顯示,2024年全球商務旅行總費用預計將達1.5萬億美元,中國商務旅行總費用預計將達3700億美元,預計比2023年提升8.8%。在此背景下,華住集團積極應對市場需求變化,今年9月,集團對旗下中高端酒店品牌——水晶酒店進行了深度迭代,推出了最新2.5版本產品。該版本提出“純粹好眠”概念,回歸商旅酒店本質,聚焦提升商旅客群“高質量睡眠”的核心體驗。 “量”“質”並重,高質量發展戰略成效顯著 隨著消費市場回歸理性,消費者變得更為挑剔,在追求性價比的同時也對品質消費提出了更高的要求。因此,華住在追求門店規模和擴張速度的同時,也嚴格執行高質量發展戰略。 據最新一期財報數據顯示,華住現有10,845家在營酒店,其中華住中國有10,707家,在營酒店數量位於行業前列。而在如此高基數的酒店數量下,集團的入住率仍保持較高水平,尤其是華住中國前三季度入住率穩步提高,第三季度的入住率約為85%亦超行業平均。華住在門店持續擴張的過程中仍保持高入住率,這得益於針對性的銷售渠道優化工作,華住中國有效加強了旗下門店的獲客及銷售能力,進一步強調直銷和會員對於公司業務長期可持續發展的重要性。數據顯示,三季度華住中國中央預定的貢獻間夜量達到了64.2%,同比和環比分別提升了2.2個百分點和4.3個百分點,會員數量接近2.6億。 出海進程加速,全球化擴張值得期待 早在2019年,華住宣佈全季酒店首家海外直營店落地新加坡,標誌著集團海外發展戰略的正式落地。2020年,集團通過對德意志酒店集團(DH)的全資收購,將其作為拓展海外市場的“跳板”,探索其他海外地區市場的增量機會。未來,華住將持續積極探索國際化發展,並在亞太地區和中東尋找增長機會,逐步推進全球化進程。截至2024年9月30日,華住國際有138家酒店,26家待開業酒店。第三季度,華住國際ADR為117歐元,同比增長2.5%;OCC為69.8%,同比增加0.8個百分點;RevPAR為82歐元,同比增加3.7%,經營效率全面提高。 今年11月初,集團首次亮相進博會,向全球展示中國酒店業的創新模式,也傳遞了華住對中國市場的信心,踐行紮根中國、走向世界的發展策略。華住集團首席執行官金輝表示:“一家世界級的酒店集團,必定要讓自己的品牌和管理達到世界級水準。如今的中國的酒店業,已經具備了一些核心的競爭力和優勢,比如在整合效率、科技應用都處於領先地位。華住有信心,在堅持高質量發展的過程中,把中國的酒店業帶向世界級的高度。” 關於華住集團有限公司: 華住集團有限公司源於中國,是全球酒店行業的主要經營者。截至2024年9月30日,華住在18個國家經營10,845家酒店,擁有1,062,546間在營客房。華住的品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美侖酒店、禧玥酒店、花間堂、你好酒店、CitiGo歡閣酒店、施柏閣、美侖美奐酒店、Jaz in the City、城際酒店、Zleep Hotels、施柏閣大觀及宋品酒店。此外,華住還擁有在大中華地區作為美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的權利,以及美爵酒店與諾富特酒店的合作開發權。 華住的業務包括租賃及自有、管理加盟以及特許經營模式。在租賃及自有模式下,華住直接經營通常位於租賃或自有物業的酒店。在管理加盟模式下,華住通過華住派駐現場的酒店經理來管理管理加盟酒店,且華住向加盟商收費。在特許經營模式下,華住為特許經營酒店提供培訓、預訂及支援服務並向加盟商收費,但不會派駐現場酒店經理。華住在其所有酒店均採用統一標準及平台。截至2024年9月30日,華住以租賃及自有模式經營其9%的酒店客房,以管理加盟及特許經營模式經營其91%的酒店客房。 有關更多資料,請訪問華住的網站:https://ir.hworld.com 如有垂詢,請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司: Anne Lin / Ken Wu / Jane Zhuang

