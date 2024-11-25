福瑞泰克赴港IPO 上汽北汽東風吉利等多家頭部車企為股東



香港, 2024年11月25日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著汽車電動化、智能化發展，中國智能駕駛科技市場規模快速增長，讓越來越多的用戶享受到更安全、舒適和智能的出行體驗。在這個過程中，扮演重要角色的智駕企業也步入了高速增長階段。 其中，作為在全球範圍內提供智駕解决方案的科技企業之一，福瑞泰克（浙江）智能科技股份有限公司于11月22日向港交所遞交上市申請，借助資本市場將進一步擴大領先地位。 站在長坡厚雪賽道，業績呈快速增長趨勢 福瑞泰克專注于高級駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛系統(ADS)技術，主要為OEM提供全棧智能駕駛解决方案，包括大型傳統OEM和新興汽車製造商。 據灼識諮詢的資料，在2023年中國L2級及L2+/L2++級智能駕駛解决方案市場中，公司位列自主供應商第三名，市場份額為14.6%。 從行業角度來看，具有領先優勢往往意味著公司擁有更出色的産品交付能力，更廣泛的客戶群體和更完善的技術平臺，使公司能够抓住市場機遇，為客戶提供優 質的服務，從而確立市場地位。 具體來看，上述底氣體現在市場的增長潜力和公司持續釋放的業績潜能。 就前者來說，隨著高速NOA和城市NOA加速普及，汽車智能化發展勢頭日益强勁。全球量産級L0級至L2+╱L2++級智駕解决方案以收入計的市場規模由2019年的1083億元增加至2023年的2771億元，複合年增長率為26.5%，預期到2028年將達到6503億元，2023年至2028年的複合年增長率爲18.6%。 而中國作為全球最大的智駕解决方案市場，預期到2028年將達到2103億元，2023年至2028年的複合年增長率爲24.1%。其中，搭載L2級智駕解决方案的汽車滲透率預期將從2023年的33.8%增至2028年的51.8%，搭載L2+/L2++級智駕解决方案的汽車滲透率預期將從2023年的3.6%增至2028年的22.1%。 這意味著，福瑞泰克正處在一個高成長賽道之上，有望抓住中國乃至全球市場中井噴的客戶需求，未來對海外市場的持續布局將轉化為重要的增長點。 就後者來說，福瑞泰克在過去幾年的業績呈現加速增長趨勢。招股書顯示，收入由2021年的3.33億元增長至2023年的9.08億元，三年時間收入規模翻了三倍，2024年上半年的收入同比增長33.7%至3.12億元。 這體現出公司業務保持擴張，證明了其在智駕解决方案市場具備競爭優勢，展現出充足的商業化潜能。此外，公司在研發上大力投入，2021年至2023年，分別投入1.84億元、5.15億元和5.61億元，三年累計超12.6億元，為公司抓住更多變現機會，展現更强大的盈利能力提供可靠的支撑。 所以，綜合考慮公司當前的領先地位、全球智駕解决方案市場的潜力、公司日益完善的商業化能力，福瑞泰克有實力為投資者描繪向好的增長姿態和成長預期，這也無疑會對市場資金釋放出巨大的吸引力。 多維度競爭壁壘，多元投資方加持，有望塑造行業標杆 如何評估福瑞泰克的長期潜力？ 在廣泛認知中，要在智駕科技領域持續突破，企業往往要面對以下難點：較長的驗證周期、交付周期；技術、人才和資源等多方面的考慮；在較高的投入回報周期下，部分企業還要考慮資金壓力。對福瑞泰克來說，其正是圍繞這些方面建立起了多維度的競爭壁壘。 首先是客戶壁壘。公司掌握多元化的合作夥伴，招股書顯示，截至今年上半年，公司已與46家OEM建立業務合作夥伴關係，涵蓋了全部國內十大OEM（按2023年汽車銷量計），幷擁有累計超過280個定點項目及累計超過200個量産項目，覆蓋多樣化且不斷增長的車型。 這說明福瑞泰克在市場端有著深厚積累和量産項目經驗，使得産能利用率得到保障，釋放規模效應的同時帶來穩定的業績增長。 這也意味著，公司在交付能力、質量管控等方面具備競爭優勢，收穫大量OEM認可。比如，截至今年上半年，公司的智駕解决方案的最短交付周期僅8個月，根據灼識諮詢的資料，這顯著快于行業平均水平。 其次是技術壁壘。從終端客戶的需求來判斷智駕技術領先，本質是判斷安全、舒適、智能的車輛駕駛體驗。不同的智駕科技企業帶來的實際體驗差异較大，背後具備極高的技術門檻。 而福瑞泰克基于全棧自研的ODIN平臺，硬件、軟件和算法的深度整合，在保證産品最佳性能的同時，能够高效地為客戶提供兼容不同車型，全面、靈活且具備成本效益的解决方案。 由此，福瑞泰克在行業中具備差异化優勢。比如，以13 TOPS的算力提供行業領先的高速NOA和APA等行泊一體高階智駕功能，在低算力要求下實現高性價比的産品。在嚴格管控單車成本的背景下，技術和産品順應最新的市場趨勢，由此具備充足的市場競爭力。 最後是人才和資源壁壘。招股書顯示，目前公司共有員工855人，其中研發人員625人，占總員工的73.1%。其中，50.6%持有學士學位，47.2%持有碩士或以上學位。公司掌握行業稀缺的研發人才，給技術創新提供了底層的支撑。 同時，公司此前已完成多輪融資，股東包括政府産業基金、知名專業投資機構以及吉利、上汽、北汽、東風及陝汽等多家行業戰略合作夥伴。多元化的股東背景能為公司的業務發展提供全面的支持，此外，這也足見IPO前投資者對公司價值的高度認可。 智駕産業具備技術、人才和資本密集等特點，長期來看，高端且高性價比的智駕解决方案産品，天然有著較高的競爭壁壘。因此，福瑞泰克有望在競爭中持續勝出，打造成為行業標杆，長期樹立牢固的行業地位。 總結： 總的來說，福瑞泰克作為投資標的，從業績、技術、客戶和資源等多維度來看，公司含金量較高，幷且掌握少數玩家才擁有的競爭力。 從市場角度看，當前汽車智能化滲透率還有巨大的提升空間，智駕解决方案市場尚在發展初期，行業格局還沒有定型。而公司已占據領先地位，有望實現"强者恒强"。所以，投資者有理由認可福瑞泰克的價值潜力，若未來成功上市，表現也將令人期待。



話題 Press release summary



部門 通用汽车, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

