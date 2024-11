Sunday, 24 November 2024, 18:10 HKT/SGT Share: 國泰君安、海通證券合併新進展 協同效應位居行業第一

香港, 2024年11月24日 - (亞太商訊) - 11月21日,國泰君安(2611.HK;601211.SH)與海通證券(6837.HK;600837.SH)合併事宜迎來新進展,雙方發佈聯合通函進一步明確合併重組細節,此外,國泰君安還將配套募集不超過100億元(人民幣,下同)用于合併後的重點業務領域建設。 是次合併標誌性意義重大,不僅是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商A+H最大的整合案例,亦是新國九條政策支持下首例頭部券商重組案,落地後總資産和淨資産將躍居中國證券行業第一。 強強聯合 行業第一 聯合通函顯示,截至2024年三季度末,兩家公司合併後淨資産3415億元、淨資本1774億元,均位居中國證券行業第一。2024年前三季度,兩家公司合併後投資銀行業務淨收入31億元,利息淨收入40億元,融出資金規模1458億元,均位居中國證券行業第一。 合併後,雙方在資本運用、服務能力以及運營管理方面釋放共贏的協同效應,合併後的公司將建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略和企業文化,按照公司治理要求,基於整體經營目標和戰略規劃,對業務、資產、財務、人員及機構等進行全面整合,促進業務有效融合,提升整體盈利能力。同時亦擁有更雄厚的資本實力、更均衡的資産負債結構,將顯著增强合併後公司的風險承受能力,提升資本利用效率和資金使用效果,爲未來業務拓展和市場應對提供堅實財務基礎。 整合重組發揮協同效應 國泰君安、海通證券均為大型綜合性金融機構,在資本規模、盈利水平、綜合實力等方面已經達到行業領先,而雙方業務各有側重,合併將大大提升其綜合競爭力,有利於資源和戰略整合、優勢互補,業務實力將顯著加強。 以2023年數據加總計算,兩家公司合併後零售客戶數、零售客戶APP月活數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、托管外包規模等重要業務指標,以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區域網點數量均位居行業首位。依托更强大穩固的客戶基礎、更專業綜合的服務能力、更集約高效的運營管理,合併後公司將持續提高零售、機構和企業客戶服務能級,發揮品牌效應和規模優勢不斷提升客戶粘性與市場份額。 百億資金加快建設國際一流投行 本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金,計劃用於合併後公司國際化業務、交易投資業務、數字化轉型建設、補充營運資金,助力合併後公司加快打造一流投資銀行,提升服務實體經濟能級。 合併後的公司將全面提高跨境金融及全球綜合金融服務能力,加強境內外業務聯動,整合貫通國內國際兩個市場、兩種資源,更好代表中國金融行業在世界金融舞台參與全球競爭和資源配置,為全球零售、企業、機構客戶提供更高質量的財富理、投資管理和跨境融資服務,力爭成為滿足客戶跨境金融及全球資產配置需求的國際一流投資銀行。



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network