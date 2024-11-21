Daeshin MC Co., Ltd. 推出清潔解決方案 從工業現場到公共設施營造宜人的室內環境

首爾, 2024年11月24日 - (亞太商訊) - Daeshin MC Co., Ltd. 是一家專注於環保解決方案的韓國公司，致力於生產和出口多樣化的環保產品。憑藉30年的專業經驗，公司推出了如“Solecheck”模組化吸塵墊等產品，可防止工業現場、公共空間及設施內的粉塵和污染物滲入室內。此外，Daeshin MC 還提供“濕式鞋底清潔機”用於清潔鞋底、“自動推車輪清潔系統”即“Caster Cleaner”保持工作場所清潔，以及“DS-Oil Separator”自動分離並排放植物油和動物油，防止管道堵塞和水污染。

安裝模組化吸塵墊後入口地板上收集的粉塵照片

Daeshin MC 的首款產品是“模組化”鞋底吸塵墊“Solecheck”，其通過使用者走過時自動吸附鞋底的灰塵和異物，防止室內污染，保持室內空氣清新。鞋底上的灰塵和污垢被收集器集中處理，確保有害物質不再滯留空氣中。Solecheck 是全球首款模組化結構產品，可方便地替換或修理故障模組，從而簡化維護和更換工作，這一創新功能獲得了高度評價。

公司第二款產品“Caster Cleaner”是專為清潔工業場所如工廠、醫院及物流倉庫中推車輪而設計的設備。該設備通過自動清潔輪子，有效阻止室內污染，採用汙泥排放與循環利用系統清除污染物。清潔後推車可自動前進，操作方便。其根據場地要求提供客製化設計，被廣泛應用於多種環境中。經過認證的99.9%清潔效率及專利的污染防控技術，確保其維持清潔的工作環境，並顯著改善室內空氣質量。

Daeshin MC 的第三款產品“濕式鞋底清潔機”配備可自動前後移動的刷子，通過水和清潔劑清洗鞋底。鞋底通常藏有最高濃度的細菌，而此設備能夠有效防止有害細菌傳播到各個區域，清潔效果顯著。

第四款產品“DS-Oil Separator”可自動分離食物加工和製造過程中產生的廢水中的油脂，其分離率高達99.6%，有效防止下水道堵塞及異味產生。這款設備在食品工廠及餐飲服務業中備受關注。“DS-Oil Separator”在大型餐飲連鎖店、軍隊食堂及公共餐飲設施中的需求量不斷增加。此技術不僅減少排放污染，為環境的可持續發展做出貢獻，同時保護海洋環境，被處理的油脂還可進一步提煉為可循環利用資源。

Daeshin MC 的首席執行官 Choi Young-hwan 表示：“我們的產品因技術實力而廣受認可，被評為世界級和創新型產品。我們致力於成為一家全球化企業，通過改進室內空氣質量，為全球工業場所、公共空間及設施創造舒適的環境。”

關於 Daeshin MC

Daeshin MC 致力於通過創新和可持續的解決方案提升健康水平，改善生活環境。公司深刻認識到環境保護在日常生活中的重要性，開發出一系列旨在創造更清潔、更健康空間的產品。如需了解更多信息，請聯繫 +82-10-6707-0156。

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