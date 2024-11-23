達豐設備服務有限公司 公佈2024/25中期業績

香港, 2024年11月22日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司（「達豐」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（股份代號：2153）為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商，公佈其截至2024年9月30日止六個月（「期內」）的中期業績。

期內，集團的收益約為人民幣340.9百萬元（2023年：人民幣358.6百萬元）。公司權益股東應佔虧損為人民幣36.2百萬元（2023年：人民幣20.4百萬元）。虧損增加主要是由於每噸米平均每月服務價格從人民幣225元降至人民幣208元，進而影響了集團的收入。

集團的使用總噸米由截至2023年9月30日止期間的1,594,911增加至截至2024年9月30日止期間的1,637,740。於2024年9月30日，集團有327個在建項目，未完成合同總價值約為人民幣444.6百萬元，手頭項目共有47個，預計合同總價值約為人民幣235.1百萬元。

截至2024年9月30日止六個月，全球經濟復甦放緩，國內經濟下行壓力巨大。工程機械行業受到市場需求不足以及塔式起重機每噸米平均每月服務價格下降的影響，市場競爭越趨激烈。為應對國內建築行業復甦緩慢及宏觀經濟持續疲弱，集團積極調整策略，於期內重整業務佈局，並拓展業務至其他海外地區以增加未來收入。

隨著國家甚至國際提倡綠色能源及大力支持企業加速轉型的號召，集團已於2023年成立了「清潔能源事業部」，專注拓展包括核電廠的清潔能源業務。同時，集團積極轉向聚焦火電廠項目，並預計在手的相關項目收益將反映在未來業績上。隨著在廣州成立的新子公司，集團在大灣區的覆蓋範圍得以擴大。另一方面，集團加快推進印尼市場的開拓。經多年謹慎的戰略性部署，集團於2024年成功與印尼當地的合作夥伴成立聯營公司。該合作夥伴擁有多年營運印尼市場經驗，將為本集團拓展當地市場提供助力。

期內，集團繼續專注於擴大中大型塔式起重機隊。截至2024年9月30日止六個月，本集團管理合共1,193台塔式起重機，為中國塔式起重機服務市場第二大塔式起重機隊。大規模塔式起重機隊令集團可專注於大中型建設項目，為其提供大範圍起重能力的綜合型塔式起重機服務。憑藉相當數量的大中型塔式起重機，集團將能夠投標規模更大、更複雜的項目，從而增加未來項目的收入及利潤空間。

達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示：「近日，中央出台一攬子增量政策，以擴大有效投資、激發消費需求、推進招商引資、支援產業升級、幫助企業紓困解難、實施財政金融政策及促進房地產市場保持平穩，足見國家的財政支持力度持續加大，為百業復甦定下清晰路徑。同時，國內基建及能源領域仍存在強勁需求，疊加大灣區及東南亞的基建市場正快速增長，爲集團提供了龐大的業務發展機遇。」

達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結:「目前中國市場復甦步伐緩慢，但在聚焦於高質量增長的基礎上，有望逐步回到正軌。我們將因應不斷變化的全球市場環境，適時調整營運及地域策略。對內，我們將把握中國清潔及綠色能源快速發展所帶來新的機遇；對外，作為在中華人民共和國建立的首家外資塔式起重機服務供應商，我們將繼續依靠品牌知名度、豐富的行業實踐經驗、成熟的施工技術、雄厚的技術實力以及穩固的客戶基礎『走出去』，在『一帶一路』及其他利好企業出海的政策支持下拓展更多境外市場。」

有關達豐設備服務有限公司（股份代號：2153）

達豐設備服務有限公司為中國首家外資塔式起重機服務供應商。自2007 年以來，集團主要向中國特級及一級EPC 承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。集團主要參與基建、能源商業及住宅行業的工程、採購及建築項目。作為新加坡註冊企業Tat Hong Holdings Ltd.的間接附屬公司，集團於2021年1月13日在香港聯交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心價值觀指導下，集團已成功建立領先的市場地位，並保持穩固的客戶關係，在員工安全意識、服務質量和技術優勢方面樹立了良好的聲譽。

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