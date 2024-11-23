雅各臣公佈二零二五財年中期業績 持續經營業務溢利飈升44.2%

業績亮點

- 上半年收入增長13.3%至約 8.1億港元

- 來自持續經營業務的溢利增加44.2%至約1.4億港元

- 淨負債比率由12.2%顯著下降至5.6%

- 中期股息每股3.5港仙，同比上升40.0%

- 持續通過研發和策略性引進授權以豐富產品線

- 透過提升產能槓桿促進運營效率

香港, 2024年11月22日 - (亞太商訊) - 從事基礎藥物及專科藥物研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業 ─ 雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「公司」；股份代號：2633.HK）今天公佈公司及其附屬公司（統稱「集團」）於截至二零二四年九月三十日止六個月（「報告期」）的中期業績。

報告期內，集團總收益錄得約 8.1億港元，較二零二四年同期增長13.3%。期內來自持續經營業務的溢利為約1.4億港元，增幅為44.2%。期內持續經營業務的溢利大幅增長，主要得益於非專利藥業務於公、私營界別的強勁表現、新產品帶來的收益貢獻，以及通過成本控制措施和提高生產槓桿所帶來的運營效率提升。

穩健的業務表現和嚴謹的成本管理推動集團財務狀況保持健康，報告期內錄得強勁的經調整EBITDA 約2.7億港元。於報告期末，淨資本負債比率由二零二四財年末的12.2%大幅降低至5.6%，而集團的現金儲備亦保持強韌，結餘為約5.2億港元。該等財務指標彰顯集團的營運紀律及適應市場變化的能力，為業務的持續增長及發展奠定基礎。

董事會宣佈派發截至二零二四年九月三十日止六個月的中期股息每股3.5港仙，同比上升40.0%。

豐富產品組合滿足與日俱增的需求

集團擁有廣泛的產品組合及高效的供應鏈，能有效滿足市場對基礎及專科藥物與日俱增的需求。

自二零二四年一月中旬至七月底，香港經歷了一個漫長的流感季節，這顯著增加了治療傷風感冒藥物的需求。除季節性流感外，人口老化加上慢性疾病普遍，健康意識的提升，以及心理健康問題加劇等因素，也導致香港的就診人次及藥物使用量居高不下。這些趨勢推動集團公、私營界別業務於報告期內展現出強勁的銷售勢頭。

該等因素亦詮釋了集團相關治療類別產品的強勁增長。例如集團的心血管產品，包括ACE抑制劑、β受體阻滯劑和利尿劑，在報告期內實現了顯著的銷售提升。

強大的研發管線推進新產品面世

於報告期內，雅各臣在推進研發項目以擴大及加強產品供應方面取得穩步進展。截至二零二四年九月三十日止，集團的產品管線已擴展至193項產品。其中65項產品已獲得註冊批准，14項產品現正等待批准，58項產品已進入穩定性準備或研究階段，另有19項產品目前處於配方或配方前研究階段。此強大的產品線彰顯集團對長遠增長的承諾，以及做好準備，建立多元化的高品質藥物產品組合以滿足市場需求。

此外，集團亦透過策略性引進授權強化產品組合，專注加強了在心血管健康、糖尿病管理及過敏治療領域的產品線。主要亮點包括引進了一款用於血栓預防和治療的抗凝治療藥物，一款針對過敏性眼病的眼科產品，以及獲得英國一款關鍵性抗生素的獨家分銷權，以滿足在香港和澳門特定的醫療需求。

雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示：「得益於政府醫療投資增加、非專利藥替代政策推進、人口老齡化伴隨著複雜的健康需求，以及慢性病的發病率上升，我們深信非專利藥和醫療行業將保持長期增長。

為把握這些機遇，我們將在這充滿變化的環境中，繼續專注於提升業務的適應能力及靈活性，通過專注增長策略，鞏固雅各臣作為香港領先的醫藥供應商地位。我們將重點優化產品組合，透過戰略性引進授權和針對性的研發計劃，拓展產品管線。同時，我們亦正提升商業與監管合規能力，並建立不同的戰略夥伴關係，幫助我們把握新興市場機遇，為更廣泛的患者群體提供所需基礎及專科藥物。」

關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是本地領先的醫藥公司，擁有垂直整合的業務，包括基本藥物及專科藥物的研發、生產、分銷、銷售及物流。作為本地主要的非專利藥供應商，集團在香港私營及公營領域，具有最廣泛的銷售及分銷的市場覆蓋，並積極向策略性選擇的亞洲市場伸延擴展。集團於香港設有9間PIC/S GMP認證的非專利藥生產設施，並在各種治療藥物類別中擁有廣泛的產品組合與享有優越市場地位。

同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥的產品組合。紮根香港，集團已於中國、澳門、台灣及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站： http://www.jacobsonpharma.com

傳媒查詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk 高文萱 電話: (852) 2114 2370 電郵: rachel.ko@sprg.com.hk 姚采穎 電話: (852) 2114 4987 電郵: alyssa.yiu@sprg.com.hk 傳真: (852) 2527 1196

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network