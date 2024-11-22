透雲生物萊茵衣藻獲國家衛健委新用途許可



香港, 2024年11月21日 - (亞太商訊) - 專注於中國健康飲食行業的透雲生物科技集團有限公司（「透雲生物」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1332.HK）欣然宣佈，旗下全資子公司山西透雲生物科技有限公司近日收到國家衛生健康委員會衛食新終字[2024]第0009號通知，確認集團的萊茵衣藻（白藻）（後更名為「萊茵衣藻」）與現行規範實質等同，並可作為食品原料不限量使用。這一批覆不僅拓展了萊茵衣藻的應用範圍，更標誌著集團正式進軍替代蛋白市場，為健康飲食與可持續發展開啟新篇章。 透雲生物以全球領先的萊茵衣藻篩選與發酵技術為核心，採用專利封閉式發酵工藝，在全封閉的環境下培育高品質藻種。其「四不」- 即不與土壤接觸，不含農藥，不殘留重金屬，不受環境污染和氣候影響，確保優質的產品質量。萊茵衣藻被譽為「綠色細胞工廠」和「綠色酵母」，其富含高品質蛋白、多種微量元素及營養成分，對人類健康益處顯著。集團的工藝包括藻種培養、發酵罐異養擴大培養及噴霧乾燥等全流程技術，不僅實現高效生產，還克服了傳統農業對土地、氣候及季節的依賴。 這一技術為食品生產提供了減少碳排放、緩解糧食危機的可持續解決方案。萊茵衣藻作為一種新型植物蛋白原料，適用於多類食品，展現出卓越的營養價值與廣闊的市場潛力。集團堅持可持續發展理念，嚴格把控產品質量與成本，致力於為全球市場提供安全、健康、環保的食品選擇。 透雲生物位於山西省長治市的生產基地，年產能高達4,000噸，是目前全球規模最大的萊茵衣藻生產設施。該基地生產的萊茵衣藻產品含有35%-50%的優質蛋白，並富含18種氨基酸、維生素B2、硒、鐵、鋅、葉酸及葉黃素等多種營養元素，營養價值毋庸置疑。產品已獲美國FDA的GRAS認證、新加坡及香港食品安全認證等多項國際權威認證，充分展示了集團在全球市場的技術實力與競爭優勢。 隨著生活節奏加快與亞健康問題日益突出，中國消費者對健康食品的需求顯著增長，食品不僅要美味，還需兼顧健康與營養。自2022年起，透雲生物已推出多款以萊茵衣藻為原料的健康食品，如代餐粉、低GI掛麵、低GI速食麵、低GI餅乾及青汁等，深受市場歡迎。 此外，全球環保意識的提升及食品安全問題（如日本核污水排放）進一步推動了安全、可持續替代蛋白的需求增長。據波士頓諮詢公司預測，到2035年，替代蛋白市場規模有望達到2,900億美元，而中國替代蛋白市場增長速度尤為強勁。透雲生物的萊茵衣藻憑藉其純淨無污染的特性及卓越營養價值，成為市場關注的焦點，並為集團開拓藍海市場提供了強大優勢。 集團董事會主席兼執行董事王亮先生表示：「獲得國家衛健委的新用途許可，是集團發展歷程中的重要里程碑。我們將採取全面佈局替代蛋白產業鏈，為推動健康飲食革命注入新動力。」 未來，集團將重點發展兩大核心產品線：首先是植物奶飲品系列，定位為零乳糖、營養均衡的健康選擇。針對亞洲地區約90%成年人存在乳糖不耐的市場特點，植物奶不僅滿足需求，還富含人體必需的9種氨基酸及多種微量元素，營養價值顯著提升，為純植物基營養飲品市場帶來創新選擇。其次是人造海產系列，這些產品不含重金屬污染，既滿足消費者對健康食品的需求，又助力海洋資源的可持續發展。 王亮先生總結：「萊茵衣藻作為革命性的可持續蛋白質來源，將在全球糧食安全與營養健康領域扮演關鍵角色。我們相信，萊茵衣藻不僅是一項技術創新，更是推動可持續發展的重要解決方案。在全球氣候變化與食品安全挑戰日益嚴峻的背景下，集團將肩負起推動健康飲食革命的使命，為消費者提供更安全、更環保、更營養的食品選擇。隨著替代蛋白市場快速發展，加之政策支持與消費升級的雙重驅動，透雲生物有信心在這片預計達數千億元規模的藍海市場中奠定領導地位，並為股東創造長期可持續的價值回報。」 關於透雲生物科技集團有限公司 透雲生物科技集團有限公司（股份代號：1332.HK）主要從事萊茵衣藻產品業務、包裝產品設計、研發、生產及銷售業務，同時亦為向中國快速消費品提供產品包裝上的二維碼以及商務智慧資訊技術解決方案的市場領導者。集團紮根傳統包裝業務超過三十載，在香港以及廣東多地設有辦公室及製造車間，目前為眾多世界知名品牌提供專業包裝設計及製造服務，擁有長期穩定的客戶群。 自2020年起，集團多元化發展業務範圍至萊茵衣藻、微藻產品業務，並與山西省長治市潞城區人民政府合作建設全球首座萊茵衣藻工廠，以展開萊茵衣藻工業化量產。於2024年，集團獲國家衛健委批准萊茵衣藻作為食品原料不限量使用，進一步拓展其應用至人造魚、蝦及植物奶市場，致力推動替代蛋白與可持續食品的發展。 如欲查詢更多資料，請瀏覽集團網站：https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/



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