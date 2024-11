Wednesday, 20 November 2024, 22:16 HKT/SGT Share: 每個人都需要一場《破-地獄》- 當我們談論死亡時我們在談論什麼?

香港, 2024年11月20日 - (亞太商訊) - 近日,由香港兩代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手新晉入圍「金像獎」最佳女主角的衛詩雅等主演的電影《破•地獄》上映首周末就刷新了香港電影九項紀錄,一度躍升香港電影「現象級作品」,熱度之高甚至吸引大批內地觀眾專程南下觀影。儘管《破•地獄》暫未引進內地,但其在豆瓣上已收穫超1600條影評,評分高達8.8分。 《破•地獄》究竟是一部什麼樣的電影,在香港上映即爆火的同時,還能吸引內地觀眾專程赴港觀看? 聚焦殯葬業的港版《入殮師》? 《破•地獄》聚焦香港獨特的殯葬儀式,由一老一新兩位殯葬從業人員對殯葬服務創新與傳統理念的衝突為切入點,深入探討生死議題。談到殯葬題材電影,大家難免想到斬獲第81屆奧斯卡最佳外語片獎的日本電影《入殮師》。影片講述因失業而機緣巧合成為入殮師的小林大悟,在跟隨老師傅學習工作的過程中,逐步理解並熱愛上這份工作,同時藉由人物在工作中遇到的生死離別,乃至自身面對父親死後的自我和解,實現人生升華的過程。 《破•地獄》亦有相似之處,黃子華飾演的主角魏道生原是婚禮策劃師,但由於經濟環境的變化,無奈改行成為殯儀經紀人。該影片摒棄了傳統的一老帶一新的敘事模式來展現小眾職業,而是緊密圍繞「破地獄」這一主題,深刻演繹了關於死亡與希望的內涵。 深諳於滿足客戶需求的道生(黃子華飾)入行後,頻頻與代表傳統的喃嘸師傅文哥(許冠文飾)因理念不合而產生諸多衝突。文哥作為從事道教法事的神職人員,對葬禮有着嚴苛的傳統堅持,而道生則帶着婚禮策劃的思維模式,不囿於傳統習俗。兩種迥異的理念在一次次葬禮籌備過程中不斷碰撞,但在一段段戲劇衝突後,最終實現互相理解和彼此尊重的結局。 所謂「破地獄」,是道教的一種喪禮科儀法式。此處的「破」並非破壞,而是指開啟九幽地獄之門,讓亡者重新獲得光明,擺脫苦海之苦。具體而言,火盆和九塊瓦片擺放在靈堂正中央,喃嘸師傅先燒鬼頭及破五方陣,並透過穿步和破瓦等一系列動作,運用道法打開地獄之間的通道,照亮幽獄,引領先人從地獄中解脫。 影片藉由「破地獄」儀式——這一香港非物質文化遺產切入,從文哥道教法事形而下的「破地獄」,引申到道生所說的「不止死人要超渡,生人也需要破地獄,生人都有好多地獄。」這一形而上內涵,道出了殯葬行業服務生者的本質,也擊中了觀眾反思生死、珍惜人生,以及重新看待生活的情感需求。 現實中的殯葬行業有那麼理想化嗎? 電影能夠大獲成功,除了紮實的劇本、演員演技的加持,最重要的是能夠接地氣地去觸達受眾。這一點,可以說是《破•地獄》成功的關鍵。無論是紮根香港傳統文化的「破地獄」儀式,還是幾場白事過程中表現出的現代人對殯儀的新需求,都可以稱得上緊扣社會脈動。 比如片中一位不願相信摯親兒子離世的母親,欲將遺體真空防腐保存,寄望未來科技可以令兒子復活。這不禁讓人想到今年年初登上熱搜的著名音樂人包小柏用AI「復活」女兒的新聞,一度引發大眾對於科技與倫理、逝者與生者間關係的討論。有意思的是,這樣一個看似戲劇化的橋段,經導演透露卻是真人真事改編。 在另一場白事上,蘇蘇由於沒有正式身份,被拒絕參加所愛之人最後的葬禮儀式。察覺到兩人關係的道生,偷偷贈其一條藏有死者骨灰的項鍊,最終實現生者的「破地獄」。而在現實生活中,骨灰製成晶石珠寶產品的技術早已問世多年,並已實現產業化發展。 可以說,道生與文哥的碰撞恰恰也是傳統殯葬行業所經歷的創新與傳統碰撞的縮影,正是在整個行業不斷重視生者的精神需求的背景下,大眾才有了越來越多個性化的選擇,讓每個人在面臨生離死別之時,都能夠實現「破地獄」的和解過程。 以港股上市的中國最大殯葬服務提供商福壽園(01448)為例,在三十年的發展過程中,從最初探索期的全國擴張,慢慢探索公益項目的踐行,再到品牌藉由人文紀念館的建成進入文化領域,傳播生命文化,傳承紅色記憶,升華人生觀和企業核心價值。作為行業領軍者,福壽園從未將殯葬服務定位為死者的生意,而是開放接受社會觀念的變革,聚焦生者的需求,擁抱新觀念、新技術,甚至主動向社會、向行業、向大眾輸出生命教育的理念,才實現了當下牢牢穩固行業第一把交椅的地位。 據悉,福壽園的公益事業自1994年從上海出發,內容涵蓋慈善救助、精神救援、安寧療護、優撫助學、生命教育、環境保護等多個領域,歷經30年,輻射40餘座城市。針對生命教育這一門頗具挑戰性的「課程」,福壽園積極組織探索,為了走近年輕群體,近年還開發了生命桌遊等項目,引發普遍好評。 基於全方位的配套服務支持,福壽園進一步推出生前契約這一戰略支點業務,成為國內最早普及生前契約的企業之一。以往中國社會對死亡總是諱莫如深、充滿禁忌,但隨着人口老齡化,越來越多的人希望儘早安排好自己的身後事。面對這樣的新需求,福壽園積極探索生前契約業務模式,為民眾提供生命規劃建議和善終管理方案,為機構、政府提供長者服務解決方案。僅2024年上半年,福壽園累計簽訂的生前契約就高達11,923份,同比增長28.6%。不斷推出滿足生者需求的業務不僅為福壽園帶來了更多業績上的回饋,更重要的是,也為生者和死者開闢出了一條從執念地獄解脫的「破地獄」之道。 此外,福壽園積極擁抱前沿科技,電影中提到的骨灰晶石產品也早已被福壽園帶到國內。2021年,上海福壽園建成超微佔地園區"藏晶苑"專門用於存放"生命晶石"。42平方米的地下室內葬,可安放8400個"生命晶石",每塊晶石平均佔地僅0.005平方米。地上廣場建有記載生命影像的互動電子屏,形成生者與逝者共享的景觀空間和紀念場所。 今年4月,福壽園再次宣佈運用科技革新行業,以「數智人虛擬發佈」形式舉辦2024清明發佈會。通過數字形象發言人Jason介紹了福壽園3JI生命服務理念——「記號做美,記載做厚,紀念做長」,並從產品、科技、公益、文化等方面,發佈了生命美學產品、天堂小區計劃、數字家祠、虛擬數智人以及「生前契約 • 安善計劃」、生命智庫等系列行動及計劃。 在VR技術、AI技術、數字人技術等一系列尖端科技的加持下,電影中陷入逝子之痛的母親的天馬行空想法未來或將成為現實,至親或將以數位永生的形式陪伴在生者身邊,死者的地獄與生者的地獄也有望在科技這一道法下,重獲光明脫離苦海。 儘管在創新領域走在行業前沿,但福壽園同樣尊重文哥這樣的傳統支持者。在全國擴張的過程中,福壽園充分尊重各地傳統殯儀習俗,通過配套基礎服務實現了各地「接地氣」的服務,滿足生者的本地化需求。 打開福壽園的首頁,首先映入眼帘的是八個大字——「感知生命 綻放人生」。正如《破•地獄》的拍攝地香港紅磡,多因其作為香港重要的交通樞紐(火車站)及最著名的演唱會聖地(紅館)而被人熟知。但很少人知道紅磡亦是香港最大的殯儀區,匯聚了大量殯葬相關的店鋪,形成獨特的香港殯葬文化。 也許每一天經過紅磡的旅人,都早已對殯葬區見怪不怪、視而不見,但《破•地獄》恰恰告訴我們,只有正視死亡,方能重新認知生之意義,就像道生因文哥之死改變了不婚不育的堅持,接受了女友肚中新生命的現實。 如果說死亡是每個人的終點站,那真正重要的恰恰是我們所選擇的旅程,以及陪伴我們每一段旅程的每一個人。正如《破•地獄》中的台詞,「有機會來到這個世界已經賺了,何必介懷什麼時候下車,不如好好欣賞沿途的風景。」而這也許便是這部電影想要傳遞給我們最重要的感悟。 本文來源於「今日熱點網」



話題 Press release summary



部門 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network