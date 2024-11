Wednesday, 20 November 2024, 19:56 HKT/SGT Share:

來源 Yahoo! 「Yahoo Finance Invest Asia 2024:投資變革與突破 - 開創嶄新視野」盛大舉行 - 政商界領袖分享各行業前瞻視野及交流

- 亞洲錄得超過1,500,000線上瀏覽量

M+博物館主席陳智思先生、ReThink HK創辦人兼行政總裁Mr. Chris Brown、

香港時裝設計師協會主席楊棋彬先生、香港時裝設計師協會策展人及項目總監

張潔雯女士、數字王國董事會主席兼行政總裁謝安先生於會上分享寶貴市場經驗及見解 立即觀看: https://hk.finance.yahoo.com/splash/yahooinvest2024 香港, 2024年11月20日 - (亞太商訊) - 2024 Yahoo財經年度盛事Yahoo Finance Invest剛於11月19日盛大舉行,創下了1,500,000線上觀看次數。今年市場出現了多股力量以前所未有的方式影響經濟,包括人工智能的興起、美國聯邦儲備局的政策變化,以及激烈的美國總統選舉等,而投資者仍未完全理解它們的影響。有鑒於此,Yahoo Finance Invest 匯集來自全球投資界的精英講者,包括大型企業和政府的決策者,以及思想領袖,分享和分析今年所見的新變化,探討未來全球經濟市場的趨勢,同時展示科技突破的新境界。各政商界領袖於會上提供專業資訊,協助投資者累積財富及為投資決策作啟示。 本年度高峰會以「投資變革與突破—開創嶄新視野」為題,當中邀請到多位來自世界各地的業界領袖及講者聚焦探討投資、人工智能及可持續發展等最新趨勢。Yahoo Finance繼往開來,繼續為大眾透過「有用、有關、有趣及有遠見」為內容策略,一系列獨家內容及優質報導,長期提供即時且包括全球市場數據及資料。觀眾可以了解到眾多與市場熱門議題相關,包括科技和人工智能所帶來的轉型潛力、不同行業的致勝之道以至金融科技的發展等之最新資訊及專業見解。此外,高峰會亦深入探討粵港澳大灣區以及亞洲經濟環境帶來重要影響。 參與高峰會的嘉賓包括(以英文名字母排行):M+博物館主席陳智思先生、香港時裝設計師協會策展人及項目總監張潔雯女士、IBM董事長兼執行長Mr. Arvind Krishna、ReThink HK 創辦人及行政總裁 Mr. Chris Brown、數字王國董事會主席兼行政總裁謝安先生、橋水基金共同投資長Ms. Karen Karniol-Tambour、星展銀行(台灣)總經理黃思翰先生、阿波羅全球管理公司聯合創辦人兼首席執行長Mr. Marc Rowan、貝萊德投信全球固定收益首席投資長Mr. Rick Rieder及香港時裝設計師協會主席楊棋彬先生。一眾星級嘉賓分享他們的獨特視野及看法,為投資者及全球經濟作見解及交流。 探索投資市場波動及未來市場趨勢 高峰會作為一個平台供市場領袖研討最新及具影響力的議題,是次邀請到的各位講者均在他們的專業中扮演領導者及先驅者,在高峰會期間分享了他們的多元觀點,為觀眾提供由決策者出發的觀點,使各位投資者能接收更全面的資訊,了解亞洲乃至全球經濟市場走勢。 香港已成為全球第二大藝術交易中心 M+博物館主席陳智思先生,GBM,GBS,JP在分享對於香港於藝術文化上的競爭力時表示:「香港在全球最大藝術交易中心上經已超英趕美,緊隨紐約。過去香港建立了一個完整的藝術生態系統,如公營的M+博物館及西九文化區,或是各式各樣的私營藝術機構,這一切都彰顯香港作為幾年藝術重鎮的潛力。同時,隨著中國四億及東盟國家兩億中產階級的崛起,人們的購買力及對於更優質的文化體驗只會向上攀升,潛力相當可觀。當然近年會因地緣政治的緊張,個別合作因而受到影響,但於藝術和文化方化領域我認為相當健康,看不到有任何人會拒絕於本港單位合作。」 影片:https://hk.finance.yahoo.com/video/m-董事局主席陳智思-探討香港文化領域的變革-050613984.html 香港應學習歐洲的轉型,協助企業捉緊可持續發展帶來的機遇 ReThink HK 創辦人及行政總裁 Mr. Chris Brown分享他對於香港於可持續發展的地位時,表示:「在亞洲,我們意識到自己相對落後,甚至在香港也比亞洲其他地區遲緩,但這不一定是壞事。我們可以借鑒歐洲的轉型經驗,特別是他們如何幫助企業把握可持續性帶來的機遇,設定目標,並提升對不同持份者的價值主張。企業必須開始深入了解其業務運作及價值鏈的各個方面,並關注對自然環境的影響。正如企業正在努力滿足財務披露和 ESG 報告的需求,另一波要求也將隨之而來,這將需要更專業的知識。」 影片:https://hk.finance.yahoo.com/video/rethink-hk-創辦人兼行政總裁chris-brown-香港可持續發展最新進展-042802607.html 超過100位香港設計師參與亞洲地區活動,為本地設計師連接世界 香港時裝設計師協會主席楊棋彬先生分享了現今香港時裝設計產業時,表示:「在過去的13年間,在香港政府文創產業發展處的支持下,協會舉辦了多項重要活動,包括在香港、上海、大灣區及亞洲其他地區進行的活動,吸引了過百位香港設計師參加,還有來自丹麥、泰國及中國內地的設計師參與,旨在推廣香港設計,並促進不同地區設計師之間的交流與聯繫。」 影片:https://hk.finance.yahoo.com/news/hkfda-楊棋彬、張潔雯:探討時尚產業的未來發展-051956154.html 香港地理位置促成東西文化交匯點,面向國際 香港時裝設計師協會策展人及項目總監張潔雯女士被問到香港時裝設計於香港擔任什麼角色時,她說:「在香港,我們擁有許多才華橫溢及著名的時裝設計師,如楊遠振、鄭兆良和姚子裕,以及來自中國內地的設計師等。我認為香港一直被視為最尖端且國際化的市場之一,地理位置使其成為東西方文化交流的重要樞紐。在時裝設計方面,高級定製服代表著藝術與工藝的極致,因此這兩者的結合非常契合」 談及時裝設計與可持續發展的關係時,張潔雯女士說道:「Juxtaposed是我們自2017年以來進行的一個項目,旨在整合可持續發展的各個層面。在策劃展覽和活動時,我通常不會直接給出背後意念,而希望觀眾在參觀後能有更多的思考。因此,我們探索如何實現時裝循環的閉環,鼓勵使用回收面料,並將舊庫存、過季商品,甚至二手衣物進行解構和重構。」 影片:https://hk.finance.yahoo.com/video/hkfda-楊棋彬-張潔雯-探討時尚產業的未來發展-044837487.html 為座落香港感振奮,期望為本港各業投入人工智能技術 數字王國董事會主席兼行政總裁謝安先生表達他對於數字王國於香港落地時說:「我們很幸運獲得香港政府的青睞,經過長時間的考慮和分析,我們相信香港是眾多選擇中最佳的地方。試想像一下,一個功能強大的聊天機器人,搭配逼真的面孔,其商業應用範圍廣泛,從教育到款待,甚至包括安老和醫療行業。假若銀行的顧客與一個看起來像梅艷芳、張國榮或鄧麗君的虛擬人像進行對話,定必會為香港的行業帶來更有效率的改善。故此,我們需要努力投資人才、新科技,並為新一代建立更完善的基礎設施系統。」 影片:https://hk.finance.yahoo.com/video/數字王國謝安-虛擬人像技術在ai時代的戰略與願景-041000355.html Yahoo亞洲區總經理Pete Wong表示:「『Yahoo! Finance Invest Asia 2024』於首播後於全球錄得超過1,500,000線上瀏覽量,受到各界熱烈關注,足以證明高峰會的對於全球市場的重要性及其在國際上的地位。而我們作為金融資訊界的信賴領導者,Yahoo將在未來繼續提供權威的行業見解和深入的市場分析。Yahoo財經還將定期舉辦具影響力的活動,推動行業進入全新時代,並促進亞太地區的整體經濟增長。 此外,為提升用戶的體驗,Yahoo財經網頁經已作出重大更新,帶來全新面貌。 全新主頁 新首頁旨在幫助用戶輕鬆導航及幫助用戶快速找到所需內容,提供最新的市場洞察,並讓用戶探索Yahoo Finance的各種產品。首頁頂部設有一個重要資訊區域,旁邊是新聞區域,還有一個視頻區域以提供各種引人入勝的內容。下方是投資理念區域,包含了熱門升幅及熱門跌幅股和最活躍股票的數據,還有主題模塊和最新新聞串流。 全新定制工具欄 現在在所有頁面上都可以使用定制工具欄,提供快速查詢關鍵資訊的功能。用戶可以輕鬆監控自己的投資組合、關注列表、報價,並訪問其他Yahoo Finance的工具和服務,進一步提升他們在Yahoo Finance的導航深度。 全新改版的報價頁面 報價頁面經過重新設計,旨在成為有關公司、貨幣和其他投資工具的權威資訊來源。另外,還引入了全新的比較功能,使用戶能夠並排分析股票。 更全面的投資組合頁面 全新的投資組合儀表板為用戶提供了多個賬戶的全面財富概覽。它會根據用戶的持股、風險偏好和交易歷史提供度身定制的見解。 此次重新設計旨在提供一流的工具並支持全方位的財富管理及以便有效地吸引投資者。立即探索全新網站,並在 hk.finance.yahoo.com 享受升級的體驗! 想了解更多有關Yahoo Finance Invest的資訊或收看高峰會內容,請瀏覽:https://hk.finance.yahoo.com/splash/yahooinvest2024。 關於Yahoo Yahoo是全球頂尖的媒體和科技公司,致力於連結網民與他們的熱情喜好所在。從財經、運動,到新聞、購物和遊戲,我們透過值得信賴的產品、內容與技術,讓全球近九億用戶更緊貼他們喜愛的事物,驅動用戶每天的生活。除了服務廣大網民,Yahoo也提供合作夥伴全方位解決方案,助其成長及拓展業務,並串接跨屏廣告、搜尋及媒體等具有價值的連結。更多訊息歡迎瀏覽yahooinc.com。 傳媒查詢: 縱橫公共關係顧問集團 Vincent Ip Tel: +852 2114-4341 / +852 5498-9705 Email: vincent.ip@sprg.com.hk Andico Tsui Tel: +852 2114-4346 / +852 6902-3831 Email: andico.tsui@sprg.com.hk



