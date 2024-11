Wednesday, 20 November 2024, 19:35 HKT/SGT Share: 愛康醫療三度榮膺北京市科技一等獎 推動髖關節發育不良診療技術革新

香港, 2024年11月20日 - (亞太商訊) - 在2024年11月19日舉行的2023年度北京市科學技術獎勵大會上,愛康醫療(01789.HK)與多家知名醫療機構合作的「髖關節發育不良診療關鍵技術的建立與應用推廣」項目榮獲科學技術進步一等獎。愛康醫療連續第三次獲得此項殊榮,充分展現了公司在醫療科技研發領域的卓越實力。 該項目由愛康醫療聯合中國人民解放軍總醫院、南京大學醫學院附屬鼓樓醫院以及首都醫科大學附屬北京婦産醫院共同實施,旨在建立和推廣髖關節發育不良的診療關鍵技術。這一成就不僅彰顯了愛康醫療在骨科領域的專業能力,也體現了公司在科技創新和醫療合作方面的持續貢獻。 在國家傑出青年科學基金、國家重點研發計劃、北京市重點科技計劃等項目的支持下,項目團隊面向髖關節發育不良診療難題,通過聯合技術攻關,在髖關節假體研發和臨床診療等方面取得重大技術突破。項目成果提供了髖關節發育不良診療智能手術規劃、可視化手術輔助診療、保髖系列手術假體系統等系統化臨床解决方案。項目團隊開發出具有自主知識産權的16個系列髖關節産品及其配套精準工具,3項産品入選北京「新技術、新産品(服務)」名單,建立數字化生産綫,累計銷售110餘萬件;制定6項關節産品行業標準,發表論文175篇(SCI 74篇),出版專著17部,授權專利132件。項目評價專家組評價︰「項目形成了『篩-保-換-材』的診療關鍵理論與特色技術體系,實現了『嬰幼兒-青少年-成年人』髖關節發育不良診療的全年齡段覆蓋,處於國內領先、國際先進、部分成果達到國際領先水平。」 「髖關節發育不良診療關鍵技術的建立與應用推廣」項目榮獲2023年度北京市科學技術進步一等獎,是愛康醫療繼榮獲2018年度、2020年度北京市科學技術(進步)一等獎後,第三次獲此殊榮!愛康醫療的此次獲獎,是對其長期研發能力的高度認可。公司將繼續致力於醫療科技的創新與應用,以期爲患者提供更優質的診療服務,推動醫療行業的進步。愛康醫療在骨科領域持續深耕,持續引領國産骨科植入物産品創新發展,助推中國骨科産品做强、做大,真正體現中國骨科植入物産品的科技水平和實力,爲改善億萬病患的生活品質而努力!



