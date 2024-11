Tuesday, 19 November 2024, 22:16 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 第14屆「亞洲物流航運及空運會議」圓滿結束 - 吸引約 2,200名與會者 東盟及中東踴躍參與 構建強韌及永續供應鏈成焦點

- 超過80位航運、空運、物流及供應鏈的業界翹楚就行業熱門議題分享真知灼見

- 會議吸引了來自超過30個國家和地區約2,200名與會者,現場交流氣氛熱烈

- 多個新興市場包括東盟和中東的積極參與及支持,展示香港作為中國內地與全球市場之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色 香港, 2024年11月19日 - (亞太商訊) - 由香港特別行政區政府(香港特區政府)與香港貿易發展局(香港貿發局)合辦的第14屆「亞洲物流航運及空運會議」(ALMAC) 今日圓滿結束。一連兩日會議匯聚超過80位航運、空運、物流及供應鏈的業界翹楚,在20多場專題論壇上就業界熱門議題分享真知灼見。會議吸引了來自超過30個國家和地區約2,200名與會者參與,為業界及各行業的貨主提供一個共謀環球商機,建立強韌和永續的供應鏈平台,鞏固香港的國際航空樞紐地位,以及發展香港成為高質量的綠色船用燃料加注中心的目標,提升港口的國際地位和競爭力。會議期間一共安排超過300場商貿配對活動,展示香港作為中國內地與全球市場之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。 打造強韌及永續的供應鏈 今屆會議主題是「塑造未來供應鏈:強韌和永續」,行業領袖針對供應鏈轉化及市場機遇、可持續發展及綠色能源,以及創新科技等三大趨勢舉辦多場專題論壇。現時環球形勢瞬息萬變,供應鏈正面臨重大變革,高效的供應鏈管理在應對環球不確定性及推動企業長遠發展,發揮著至為關鍵的作用。 在「引領業務升級:推動供應鏈變革」環節,億滋國際全球生產力(基準及分析)高級總監Kalyan Chakravorty分享供應鏈管理的困難及機遇。他表示︰「重新設計和建立供應鏈的韌性時,應當把它視為一個生態系統。供應鏈並非由單一個人或公司營運,而是由整個生態系統中的不同部分組成。要完全複製這個生態系統並非易事,往往會遇到重重挑戰。」 在同場環節,株式會社商船三井専務執行役員田村城太郎就香港作為國際航運中心分享看法。他表示︰「香港與航運業相輔相成,這亦令香港在航運業各個層面都佔有重要的地位。」 開闢貿易新路線 供應鏈中斷顯示過度集中單一供應和分銷網絡的脆弱性。為了建立更強韌的供應鏈網絡,企業必須探索新的貿易路線。在「開拓新貿易路線 應對供應鏈挑戰」環節中,香港空運貨站有限公司行政總裁鄺永銓分享對香港作為國際航空樞紐,與全球市場的連繫及尋覓新貿易航線的觀點。他表示︰「除了商業層面,政府必須開拓新的貿易路線。以『一帶一路』國家及地區為例,香港特區政府正在與這些國家密切合作。隨著三跑道系統的啟用,香港國際機場的貨運運力在十年後將提升至每年1,000萬噸,這無疑是一個重要里程碑。一直以來,香港空運貨站從未停止投資,加上便利貿易的政策、非常商業友善的機場管理局,以及積極參與和合作的業界,我對未來非常樂觀。」 善用科技提升物流效率 創新和數字化在優化供應鏈透明度及靈活性發揮著關鍵作用。在「創新對話:以創新和整合優化數碼供應鏈」環節中,聯合國貿易和發展技術物流司司長Shamika N. Sirimanne分享如何通過各種先進科技的無縫整合,從而優化整體物流運作和供應鏈管理的看法。她表示︰「與過去從蒸汽機開始的工業革命相比,我們發現這次數碼革命是有所不同的。它是一個極為迅速的科技發展,那機遇相當短暫。除非你能及時把握,否則就會錯失良機,這也是數碼新科技帶來的影響,跟以往的科技截然不同。」 發掘本地專業物流人才 運輸及物流局在《現代物流發展行動綱領》中倡議籌辦的《香港物流新銳大獎》2024頒獎典禮於會議第二日舉行,旨在肯定在創新、高端、智慧及綠色物流等領域有出色貢獻及展現卓越潛力的年青物流人才。香港特別行政區政府運輸及物流局副局長廖振新擔任典禮頒獎嘉賓,黃舒瑤榮獲物流新星獎,葉芷彤榮獲傑出專業獎,創新領導獎由楊煒標、張泰業及歐嘉威奪得。 圖片下載︰https://bit.ly/3UWXTPM 由香港特別行政區政府和香港貿易發展局合辦的第14屆「亞洲物流航運及空運會議」(ALMAC) 圓滿結束,一連兩天的會議吸引來自超過30個國家及地區、約2,200名與會者參與。 億滋國際全球生產力(基準及分析)高級總監Kalyan Chakravorty。 株式会社商船三井専務執行役員田村城太郎。 香港空運貨站有限公司行政總裁鄺永銓。 聯合國貿易和發展技術物流司司長Shamika N. Sirimanne。 《香港物流新銳大獎》致力表彰和鼓勵年青物流人才。 會議一共安排超過300場商貿配對活動,展示香港作為中國內地與全球市場之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。 亞洲物流航運及空運會議:https://www.almac.hk/main/en/ 傳媒查詢

