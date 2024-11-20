健倍苗苗公佈二零二五財年中期業績 純利飆升53.4%至95.9百萬港元



業績亮點 - 收益增長22.1%至約4.0億港元

- 毛利上升20.3%至約2.1億港元

- 權益持有人應佔綜合溢利增長53.4％至95.9百萬港元

- 中期股息每股5.50港仙，同比增長59.4%

- 憑藉有效的整合及營銷策略，旗艦品牌何濟公及保濟丸實現強勁增長

- 濃縮中藥顆粒劑業務展示穩健增長勢頭，為經營業績帶來貢獻 香港, 2024年11月19日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司 （「健倍苗苗」或「公司」；股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「集團」）為香港品牌保健品的領先營銷商及分銷商，集團今天公佈截至二零二四年九月三十日止六個月（「二零二五財年中期」或 「報告期」）的中期業績。 報告期內，集團的品牌醫療保健業務表現出色。收益總額錄得約4.0億港元，較去年同期顯著增長22.1%。集團的毛利為2.1億港元，同比增長20.3％。於二零二五年財年上半年，權益持有人應佔綜合溢利增長53.4% 至95.9百萬港元。 集團優秀的表現主要受惠於集團旗艦品牌的強勁銷售勢能，尤其是品牌藥分部的何濟公和品牌中藥分部的保濟丸。此外，集團的濃縮中藥顆粒業務持續增長也提供進一步支持。這樣的亮眼表現反映集團的線下及線上渠道銷售及營銷策略行之有效，從而把握品牌消費保健產品於香港、澳門及大灣區市場的增長潛力。 董事會宣派中期股息每股5.50港仙，同比增長59.4%。 各分部均錄得顯著增長 品牌藥分部的銷售收益增長23.9％，主要受惠於何濟公產品持續的銷售勢頭。作為止痛退燒藥非處方類別中領先的家用品牌，何濟公透過精準品牌營銷及銷售計劃鞏固其市場佔有率。該品牌加強社交媒體運營，特別是在小紅書及抖音等平台上，以提高其對年輕群體的吸引力，順應數字化趨勢，並擴大其在中國內地年輕消費者當中的影響力。 品牌中藥分部銷售收益增長17.9％，主要受保濟丸的強勁表現及濃縮中藥顆粒業務的持續增長所帶動。作為提升品牌知名度的持續策略其中一環，保濟丸在銷售高峰期間策略性地播出由知名歌手王菀之擔任品牌大使的電視廣告，以加深消費者的印象。此外，保濟丸亦成為熱門TVB節目《中年好聲音3》的冠名贊助商，向廣大電視觀眾進一步宣傳品牌。 健康保健品分部的銷售收益增長38.9％。該增長主要受Oncotype DX安可待乳癌基因表現檢測 (“Oncotype DX”) 的穩步增長，加上集團擴大產品組合及加強針對大眾健康市場的營銷力度所帶動。Oncotype DX在香港及澳門的醫療專業人士中已獲得越來越高的認可度，特別是在公營界別。為進一步支持增長，集團與香港乳癌基金會合作推出一項患者護理計劃，向檢測結果顯示需要接受進一步化療的公立醫院病人提供費用報銷。 擴展跨境電子商務及傳統中藥行業 集團在拓展線上業務方面取得進展，尤其是跨境電子商務平台，同時策略性地進行部署，把握香港及大灣區持續增長的傳統中藥行業機遇。此外，集團就何濟公、保濟丸、濃縮中藥顆粒產品及雅各臣藥業在已於天貓國際開設旗艦店，以加強品牌知名度及擴大在中國內地的覆蓋範圍。此等措施顯著提升集團於內地消費者群中的品牌知名度及形象。 健倍苗苗行政總裁黃一偉先生表示：「儘管報告期內零售環境充滿挑戰，該集團仍然通過豐富的產品組合、有效的品牌管理及強大的商業執行實現斐然成績，尤其是在我們的旗艦品牌方面取得了顯著成功。 展望未來，我們對集團的策略定位持樂觀態度，並對持續增長充滿信心。多個主要市場因素，包括久坐的生活方式、生活水平提升帶來更高健康意識及人口老齡化，共同促進了消費者健康需求的增長動力。我們致力於卓越營運及增長策略，專注於豐富產品組合、加強商業能力以及擴大銷售平台及地理覆蓋範圍。」 有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161） 健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「美德瑪寶兒除疤啫喱」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請瀏覽：www.jbmhealthcare.com.hk



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