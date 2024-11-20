第四範式前三季度平臺業務增長50.2% 超40款AI產品提供強增長動力

香港, 2024年11月19日 - (亞太商訊) - 北京第四範式智能技術股份有限公司（「第四範式」或「公司」，股份代號：6682.HK）發佈2024年截至9月30日期間核心業務進展，今年前三季度營收人民幣32.18億元，同比增長26.1%；毛利人民幣13.50億元，同比增長12.5%。

公司核心業務先知AI平台業務顯著增長，收入人民幣21.71億元，同比增長50.2%。據國際權威研究機構國際數據公司（「IDC」）報告數據顯示，第四範式連續六年穩居中國機器學習平台市場份額第一。

公司持續優化先知AI平台中AI Agent、GPU資源池化等多項關鍵能力，已實現算力層、平台層、模型層、應用層等端到端的能力供給。並通過「先知 Inside 模式」，高效打造了40餘款人工智能產品矩陣，極大拓展產業生態及人工智能賦能千行萬業的應用邊界。

前三季度第四範式客戶服務深度和用戶粘性不斷提升，繼續深耕交通運輸、能源電力、金融、運營商等重點行業，期間企業總用戶數224個，標杆用戶群體平均營收貢獻為人民幣1,487萬元（標杆用戶：全球財富500強企業或上市公司）。

核心業務增長50.2%，「先知Inside模式」40款AI產品為長期增長提供動力

第四范式先知AI平台，是公司所有業務的內核。前三季度，第四範式行業大模型開發及管理平台「先知AI平台5.0」已實現算力層、平台層、模型層、應用層等端到端的能力供給。先知AI平台持續優化其AI Agent、GPU資源池化、模型統一納管等多項關鍵能力，同時開展生成式AI與各類生態產品、解決方案的深度結合，推動生成式AI落地進程。

例如，AI Agent 提升了複雜推理及執行的精准度，並覆蓋大模型Agent設計、開發、調試、發佈、運營分析、自學習優化的全流程，為Agent生產應用提供穩定可靠保障；此外，公司也進一步提升AI Coding類產品在企業側產品功能及應用效果，降低開發門檻、提升代碼開發效率，實現了改造企業軟件交互方式、及規模化打造AI應用的目標。

公司繼續創新AI商業應用模式，通過「先知Inside模式」，規模化構建可應用不同場景的人工智能產品，截至2024年9月30日，在該模式下，公司已累計打造40餘款人工智能產品，囊括智慧滑鼠解決方案、智能會議解決方案、vGPU、AI Data Foundry、大模型工具鏈、搜廣推一體化平台「天樞」、大模型納管平台Model Hub、智慧問數、AI數位人視頻合成平台、文檔數字化管理平台Smart Archive 2.0、AI+5G視頻营銷、AI質檢系統、三維掃描建模設備等多款人工智能產品，在企業中形成了規模化應用，拓寬先知AI平臺的行業覆蓋空間，為公司未來業務發展提供長期增長動力。

AI Agent賦能多款解決方案，規模化打造標杆意義行業大模型

本期間，第四範式進一步拓展技術、產品在多行業及場景的覆蓋度及滲透率。在產品功能迭代方面，公司將AI Agent能力加入到AIGS Builder、AIGS CodeX、及多款智能硬體解決方案中，讓產品獲得解決更加複雜的推理和執行能力。且基於強化學習技術的AI Agent形成了自學習閉環，用戶使用越多，模型推理能力越強，執行能力越準確。

本期間，公司攜手標杆用戶聯合打造了一批具有示範意義的行業大模型，並加速推動人工智能技術在千行百業的規模化應用。在交通運輸領域，與全球領先的港口集團合作構建港口供應鏈大模型，為實現港口供應鏈綜合服務轉型提供智能化能力輸出，推動大模型在港航領域及周邊業態的可持續應用發展；在學術翻譯領域，公司與現代出版機構合作共建國內首個出版專業大模型，使大模型的翻譯水準達到學術出版級別，較通用大模型在專業書籍的 BLEU（BLEU：機器翻譯的主流評估標準，主要通過對比機器翻譯結果與人工參考翻譯之間的相似度來評價翻譯質量）提升 30% 以上，滿足學術垂直領域的高準確度翻譯需求。

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