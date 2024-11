Tuesday, 19 November 2024, 18:35 HKT/SGT Share: 可持續內生增長 晶科電子處價值窪地

香港, 2024年11月19日 - (亞太商訊) - 伴隨四季度港股IPO市場景氣度回升,年度 「超購王」晶科電子(2551.HK)的憑藉驚豔表現,成為市場矚目的焦點。高達5,678倍的公開發售認購倍數,不僅打破了科技類企業港股IPO的歷史記錄,也讓公司成為港股IPO史上僅次於毛記葵湧的唯二超過5,000倍的新股。目前晶科電子股價位於4元區間,仍處價值窪地,看漲未來長期估值。根據公司招股書,未來三年,公司也擬根據業務運營及現金流量狀況採用不低於派息年度淨利30%的派息率,該派息政策可見公司對於自身盈利能力和可持續發展的信心,進一步奠定了投資者長期持有公司標的的信心。同時,公司能夠獲得資本市場青睞,與晶科電子領先的行業地位、穩健的基本面及遠闊的發展前景密不可分。作為LED智能視覺行業頭部企業,公司深入佈局高成長性確定性強的優質賽道,技術能力位於全球創新先進行列,在汽車智能視覺、高端照明及新型顯示三大高增長的LED細分市場,顯現出加速兌現的態勢。當前國家以舊換新家電、汽車等政策性補貼加碼,全國相關消費熱度維持高水平。市場對新型顯示的需求顯著增加,晶科電子産能全滿,業績額有足夠市場支撐。據市場消息,10月晶科電子在汽車智能視覺領域的銷售額或將創下新紀錄。 「LED+」技術賦能,高築競爭壁壘 受益於LED技術進步及LED產品廣泛應用,LED智能視覺行業已逐步向「LED+」技術的轉變。「LED+」技術將LED技術與電子控制、軟件、傳感器及光學等相結合,為行業發展設定了新軌跡。根據廣東省照明學會的資料,「LED+」技術已成為行業規範,被行業廣泛採用,並受機構及實體廣泛引用。 利用在LED晶片和封裝技術方面的前期積累及成就,晶科電子開發出廣泛的技術。公司的技術包括涵蓋倒裝LED技術及先進光電半導體封裝技術的基礎技術,及針對特定應用領域而開發的特定產品技術。基於獨具優勢的專有技術,公司持續加強自主研發,形成了一套全面的知識產權保護體系。截至最後實際可行日期,公司在多個國家擁有376項專利,研發成果豐碩。 基礎技術方面,晶科電子是早期從事倒裝LED技術開發的領先公司之一,其基於倒裝晶片結構的LED產品,具有熱傳導能力強、耐用性高、可靠性好及光效高的優勢,在行業內始終表現出卓越的性能、高生產良率及高質量。同時,公司掌握多種先進光電半導體封裝技術的核心技術,其中包括先進白光封裝光轉換技術、先進LED集成封裝技術及高端LED器件封裝技術。 針對特定產品的技術方面,於過去幾年,晶科電子以先進的基礎技術為依託,專注於LED應用關鍵技術的開發,涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示。由此,公司成功開發了針對智能車燈、車規級LED器件和模組、高端LED照明及新型顯示的多種針對特定產品的技術。 後續,晶科電子將專注「LED+」創新,實現技術突破。一方面,持續構建「LED+」核心技術體系,加速前沿技術研發,保持技術先進性。另一方面,將預判市場需求顯現節奏,戰略性佈局傳感器、激光雷達、控制器技術,加大對前沿技術和產品的持續研發投入,強化競爭優勢。 一流客戶群助力業務擴張,汽車智能視覺或創新高 由於車規級器件、模組以及汽車視覺產品及系統的技術開發要求嚴苛、設備投資巨大且體系認證門檻較高,汽車智能視覺市場具有較高進入門檻。已經在行業站穩腳跟的晶科電子,憑藉卓越的研發實力及穩定的產品質量,形成了穩定客戶群。 近日,晶科電子獲三星電子面向全球合作夥伴頒發的「最佳外駐社」稱號及榮獲海信授予的「品質改進獎」等。這些獎項充分肯定了晶科電子在2024年度支持客戶業務發展中的突出表現和卓越貢獻,不僅彰顯了晶科電子專業高效的客戶服務支持能力,更體現了晶科電子爲客戶持續創造顯著價值的實力。 業界的良好聲譽和知名度加持下,晶科電子穩步擴大業務規模,與客戶構建了長期合作關係。公司的客戶及終端用戶包括昕諾飛(曾用名飛利浦照明)、三星、松下、豐田合成等國際一線照明公司,以及海信、TCL、創維、長虹、LG及三星等知名電視品牌。此外,公司已與二十餘家國內汽車主機廠、汽車品牌及一級供應商建立合作關係,包括吉利汽車、領克、極氪、精靈、路特斯、廣汽、長安汽車、理想汽車等行業領導者。 隨着客戶群的不斷擴張,近年來,晶科電子業績節節攀升,實現量與質的雙重提升。自2021年至2023年,公司收入從人民幣13.88億元增至18.58億元,複合年增長率為15.7%;毛利潤從人民幣2.28億元增至3.39億元,複合年增長率為21.9%。2024年前五個月,公司收入、毛利潤及經調整淨利潤分別同比增長35.0%、47.9%及465.3%,優秀盈利能力支撐業績高成長。 消費者節能環保意識的提高,以及利好政策和法規的實施,推動LED智能視覺成為全球各國戰略性新興產業之一。根據灼識諮詢預計,全球LED智能視覺行業的市場規模到2028年將增長至2,872億美元,2023年至2028年的複合年增長率為8.4%。中國擁有全球最大的LED智能視覺產業,預計於2028年,該市場收入將達到人民幣6,792億元,2023年至2028年的複合年增長率為9.1%。 高價值、高增長的LED智能視覺行業,孕育著無限的潛力和機遇。汽車智能視覺、高端照明及新型顯示正是行業中尚未飽和且最具潛力的市場,堪稱最具貝塔效應的黃金賽道。基本面與貝塔的共振,將最大化地釋放阿爾法效應,為晶科電子帶來高確定性的內生增長,短期股價波動無法影響其市場預期。晶科電子將以穿越週期之力,踐行長期主義的精髓。



