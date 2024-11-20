第六屆BDO環境、社會及管治大獎提名踴躍



香港, 2024年11月19日 - (亞太商訊) - 全球第五大會計及諮詢網絡BDO自2018年起舉辦BDO環境、社會及管治大獎，鼓勵企業將可持續發展納入業務模式，藉以承擔社會責任，是可持續發展的倡導者。大獎成立至今踏入第六年，提名反應成歷年之冠，接獲超過110家公司參選。BDO將一如既往推動企業在環境、社會及管治（ESG）方面的發展，藉大獎表彰在ESG各個領域表現卓越的香港上市公司，並鼓勵更多企業一同為更環保、更能應對氣候變化的未來而努力。 BDO ESG大獎一直廣受上市公司的支持，今屆提名反應一如以往熱烈，得獎名單將於2024年12月11日舉行的BDO環境、社會及管治大獎頒獎典禮宣布，組別包括「ESG最佳表現大獎」、「最佳ESG報告大獎」、「ESG年度大獎」、「主題大獎」及「ESG突出表現大獎—H股公司」獎項。 今年的主題大獎繼續聚焦表揚於「碳中和」方面體現最佳實踐的上市公司，強調企業於減緩氣候變化及塑造零碳、更環保、更能應對氣候變化的未來所發揮的關鍵作用。凡致力推動實現「淨零」碳排放並於以下範疇表現出色的公司，均合資格競逐「主題大獎」： I.年度最大的碳排放減幅（絕對與强度）；

II.本年度推出的減排措施能夠長遠顯著有效減少商業活動的碳排放；及

III.訂立的長期願景及實際行動能夠達到實現「碳中和」 立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示：「我們非常高興，本年度BDO環境、社會及管治大獎繼往開來，今年更破紀錄收到過百間上市公司提名，反應熱烈，反映越來越多企業關注可持續發展，並實實在在將ESG原則和氣候變化融入其業務策略。雖然企業越來越重視ESG及氣候變化問題，但BDO作為可持續發展的倡導者，期望藉此年度大獎，持續對外宣揚有關議題的重要性, 一方面表揚在ESG方面有傑出表現並兌現ESG承諾的企業，另一方面，推動更多企業為成就零碳未來而作出更多努力。」 2024年4月19日，香港交易所公佈有關氣候信息披露規定的諮詢總結，並刊發《香港交易所環境、社會及管治框架下氣候信息披露的實施指引》。參照《國際財務報告準則S2號——氣候相關披露》（「IFRS S2」），香港交易所《環境、社會及管治報告守則》(「《ESG守則》」)[1]將自2025年1月1日起，分階段引入針對發行人的強制氣候相關披露要求, 進一步提升香港金融行業對氣候相關披露的質素、一致性和可比性。通過與國際標準保持一致及提供減輕負擔的選項，鼓勵發行人在不增加不必要負擔的情況下披露相關信息。 鄭文漢補充：「氣候變化、全球暖化等是全球人類共同面對的嚴峻問題。要成功應對此等環境問題，除了有賴政府推出的各項舉措，如《香港氣候⾏動藍圖 2050》、香港聯合交易所有限公司持續更新上市公司氣候風險報告規定，更需要整個社會及企業共同支持及落實減少碳排放量，推動香港綠色可持續發展。BDO深信，守護和確保全人類共享可持續未來的使命需要各界企業由心出發，了解其在業務上推行長期淨零碳排放的責任和重要。企業制定清晰而有效的碳中和藍圖，可逐步實現其減碳承諾, 為持份者及下一代創造持續的長遠價值，提升香港的綠色金融認可度並鞏固香港作為投資者至可信賴及領先金融樞紐的地位。」 [1] 《主板上市規則》/《GEM上市規則》，原名為《環境、社會及管治報告指引》。 編輯垂注 有關香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 香港立信德豪會計師事務所有限公司是BDO會計師事務所國際網絡的香港成員所。BDO國際網絡遍佈全球166個國家及地區，透過逾1,770多個辦事處及超過115,600多名專業人員，在世界各地提供財務諮詢服務。立信德豪自1981年在香港成立，致力透過全面的專業服務協助企業成長。專業服務包括審計服務、風險諮詢服務、專項諮詢服務及稅務服務。有關詳情，可參閱網站www.bdo.com.hk。 查詢聯絡 盧瑞燕

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