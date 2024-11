Tuesday, 19 November 2024, 14:00 HKT/SGT Share:

來源 Global Technology Distribution Council GTDC 高峰會亞太區亮點:IT 經銷商在數位轉型中的角色 產業領袖齊聚一堂,探討亞太地區技術、分銷和經濟變化的未來

新加坡, 2024年11月19日 - (亞太商訊) - 今天,IT 分銷和科技供應商領域的頂級高管齊聚首屆 GTDC 亞太峰會 2024,探討這些關鍵領域的當前狀況和未來前景。此次高峰會強調了經銷商在擴展新興技術銷售和採用方面的重要作用,以及透過數位市場和與超大規模服務商的聯盟創造新機會的必要性。 Frank Vitagliano 在首届 GTDC 亚太峰会开幕式上强调了分销价值的日益提升。 亞太區的廣闊規模和經濟、文化多樣性需要本地專業知識。隨著供應商採用不同的方法來管理通路,他們越來越依賴經銷商來支援新興市場,同時將內部資源集中在更成熟的市場。這項策略拓寬了分銷的覆蓋面,特別是在直接覆蓋效率較低的地區,並代表著透過合作夥伴關係優化資源協調的更廣泛趨勢。 「經銷商處於理想的位置,可以彌合複雜的區域和國家間的動態,利用本地代表的文化和語言敏銳度來最好地支持供應商和合作夥伴的目標。專注於賦能計劃和關係建設,經銷商能夠創造戰略價值,確保先進技術在亞太地區的成功應用,」GTDC 執行長Frank Vitagliano 表示。 東南亞和印度的 IT 支出正在加速成長,中小企業透過雲端軟體、網路安全和物流投資來推動數位轉型。這種數位化轉型帶來了對雲端基礎架構、託管服務和強大安全解決方案的更高需求。同時,根據 IDC 的數據,人工智慧的採用進一步推動了該地區的技術勢頭,預計到 2027 年該領域的支出將達到 780 億美元,年增長率為 25%。經銷商在推動這些技術進步的同時,改善了客戶體驗,並提高了這些關鍵領域的營運效率。 在該地區人才短缺尤其嚴重的關鍵領域,如 AI、銷售和技術支援方面,供應商也依賴經銷商來滿足日益增長的需求。 分銷商在滿足這些需求的同時,透過先進的數據分析技術解鎖了新的機會。 Channelnomics 的執行長 Larry Walsh 強調了這些組織在識別「空白市場」和擴展合作夥伴網路方面的能力。他指出:「雖然數據提供了方向,但其真正的價值在於將洞察轉化為合作夥伴的可執行策略。經銷商在重新定義市場進入模式方面發揮了關鍵作用,引導合作夥伴進行能夠增強業務的互動,並最大化通路潛力。 亞太峰會的其他精彩亮點 高峰會重點探討了 IT 分銷的動態變化,並強調了東南亞和印度在全球科技產業中的日益重要性。主要議程包括: EIU 的 John Marrett 發表了關於快速擴展的市場的演講,描述了技術創新如何改變企業和社區。他深入分析了貨幣和財政政策的變化、匯率波動及國際金融機構的活動對亞太區 IT 社群的影響。 IDC 的 Avneesh Saxena 展示了創新如何影響全球 IT 關係並為通路創造新的機會。他強調了關鍵產業趨勢、障礙和投資情況,並探討了合作夥伴、供應商和經銷商之間不斷發展的動態關係。 Channelnomics 的 Larry Walsh 分析了供應商與經銷商關係中常被忽視的要素,並分享了他們與 GTDC 合作發布的新研究的關鍵發現。該報告聚焦於亞太地區,向供應商展示如何最大化分銷關係的價值。 Vitagliano 主持了一個高級分銷高管小組討論,參與者包括 VST ECS 的 William Ong、Redington Limited 的 V.S. Hariharan、Ingram Micro 的 Luis Lourenco、TD SYNNEX 的 Jaideep Malhotra 和 Westcon-Comstor 的 Patrick Aronson。小組成員重點介紹了區域分銷商如何創新,創建推動新技術應用的項目,優化市場進入策略並增強其他業務活動。 下一場 GTDC 全球活動是 GTDC 北美高峰會,將於 2025 年 2 月 19 日至 20 日在加州奧申賽德的 Mission Pacific & Seabird Resort 舉行。更多詳細資訊將很快公佈。 關於 GTDC 全球技術分銷委員會 (GTDC) 是一個行業聯盟,代表了全球領先的科技經銷商。 GTDC 成員透過多樣化的業務管道推動全球產品、服務和解決方案的年銷售額約 1,600 億美元。 GTDC 會議支援策略供應鏈合作夥伴關係的發展和擴展,不斷滿足供應商、終端客戶和經銷商在快速變化的市場中的需求。GTDC 成員包括AB S.A (華沙證券交易所: ABPL)、Arrow Electronics (NYSE: ARW)、CMS Distribution、Computer Gross Italia (米蘭證券交易所: SES)、D&H Distributing、ELKO、Esprinet (米蘭證券交易所所: PRT.MI)、Exclusive Networks (巴黎證券交易所: EXN)、Exertis、Infinigate、Ingram Micro (NYSE: INGM)、Intcomex、Logicom (塞浦路斯證券交易所: LOG)、Mindware、Redington Limited (孟買/國家證券交易所: Redington)、Siewert & Kau、SiS Technologies (香港證券交易所: 0529)、Tarsus、TD SYNNEX (NYSE: SNX)、TIM AG、VSTECS Holdings 和Westcon-Comstor。 GTDC 媒體聯絡方式:

