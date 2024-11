Monday, 18 November 2024, 16:22 HKT/SGT Share: Robotaxi及車路雲概念進入車展「視線」如祺出行以「運營+數據」加速智駕技術迭代及商業化落地

香港, 2024年11月18日 - (亞太商訊) - 從車展看車,到車展看技術。在汽車產業變革進入「智駕」深水區的當下,11月15日開幕的廣州車展,各大車企除了拼新車,還積極比拼最新的智駕技術。 其中,廣汽集團旗下智慧出行平台、國內Robotaxi第一梯隊公司如祺出行在智駕展示上相當「搶眼」。這個在今年7月上市的「Robotaxi第一股」出行平台發佈了其基於自動駕駛運營和自動駕駛資料解決方案構建的數據閉環飛輪,包括Robotaxi運營落地最新進展,以及自研眾源地圖、4D標注等技術、工具及解決方案的最新成果,向公眾展示出行平台憑藉豐富出行場景與數據優勢,通過「運營+數據」加速智駕技術研發迭代及商業化落地的能力。 據透露,截止至2024年10月底,如祺出行接入運營的Robotaxi已經超過280輛,自營Robotaxi車隊規模超過50輛,覆蓋1800餘個站點,Robotaxi服務運營累計超過3萬小時,安全運營里程近90萬公里。 智駕進入「大模型時代」Robotaxi將迎來商業進展 今年全球自動駕駛領域熱度非凡。在國內,多家自動駕駛概念科技公司先後IPO,10月份特斯拉發佈Robotaxi,更進一步讓Robotaxi出圈進入普通人的視野。自動駕駛進入加速商業化落地的新階段。 隨着智駕進入「端到端」和「大模型」時代,雲計算、大數據、人工智能、地圖等成為智慧駕駛時代「基礎設施」,扎實的技術和生態合作正變得日益重要。 今年上市的智駕科技公司速騰聚創、如祺出行、地平線、文遠知行等招股書均顯示,對比特斯拉的「自運營」模式,中國市場或認為通過開放合作聯合推進自動駕駛發展落地或是較可行的模式。車企、出行平台及技術公司的三方優勢互補,有望能加快自動駕駛技術的商業化落地,其中又以Robotaxi的發展速度及商業化進程最為明顯。 長期關注Robotaxi領域的分析人士認為,全球Robotaxi服務有望在2026年左右實現商業化,中國預計市佔率約佔全球市場一半以上,市場規模在2025年預計達到2億美元,2030年達到390億美元。 根據《智慧汽車行業專題報告》預測,自運營與聚合型模式或成Robotaxi中長期競爭力玩家。報告提到,預計2026年為國內Robotaxi起量的質變元年,當年滲透率0.2%,客單價下滑至26元/次,全行業Robotaxi保有量提升至10萬輛左右,日均訂單提升至1台+,用戶初步接受。2027~2030年行業迅速變化,Robotaxi滲透率快速提升,保有量由10萬台增加至300萬台左右(考慮自2029年起的規模化淘汰),同步伴隨客單均價持續下滑至低於出租/網約車,年化訂單總數200億單以上,規模化運營或將完全落地。 作為國內Robotaxi主要玩家之一,如祺出行截至2024年10月底,平台運營的Robotaxi超過280輛,其中自營Robotaxi車隊規模超過50輛,服務已運營累計超過30000小時,覆蓋1800餘個網站,完成近900000公里安全運營里程。公開信息顯示,該公司在2022年推出開放式Robotaxi運營科技平台,成為全球首個有人駕駛網約車與Robotaxi服務商業化混合運營的出行平台。 市場觀點認為,政策門檻的放寬預期將有效支持Robotaxi技術進步及規模化降本。截至2024年6月,我國已有51個城市出台自動駕駛試點示範政策,其中,北京、深圳、廣州、上海、重慶、武漢、杭州七城已發放無人車資質,進入全無人商業化試點階段。 為推動Robotaxi大規模商業化落地,多地形成了由「車企+自動駕駛企業+出行服務平台」形成的「金山角」合作模式。在這一模式中,自動駕駛企業提供Robotaxi的軟硬件解決方案,車企負責整車的量產,而出行服務平台則提供服務場景。這一模式在如祺出行Robotaxi進展中得到體現。 公開信息顯示,如祺出行出行業務在粵港澳大灣區用戶滲透率超過45%,且廣汽集團、滴滴自動駕駛、文遠知行、小馬智行等是其主要股東。目前,如祺Robotaxi已經在廣州南沙、深圳寶安、南山、橫琴粵澳深度合作區開展示範運營。 2024年6月,廣汽集團成為全國首批獲准開展L3自動駕駛上路通行試點的車企之一,如祺出行作為該試點智慧網聯汽車使用主體,也是全國首批獲准試點的出行科技平台。近日,廣州成為全國首個車聯網常態化運營車輛規模破萬的城市,而如祺出行為廣州貢獻了超過九成的搭載C-V2X車載終端(OBU)的運營車輛。 從Robotaxi到「車路雲一體化」概念 數據價值凸顯、將加速智駕技術迭代 受智駕價值提升的持續帶動,車路雲、AI、數據要素、Robotaxi等相關概念板塊在今年以來在資本市場的關注熱度持續攀升。國泰君安近期研報指出,Robotaxi行業迎來關鍵技術突破,且預計Robotaxi產業鏈完成自產自研,Robotaxi未來技術進步與商業模式進步將同步進行。 隨着"車路雲一體化」趨勢確定性的持續提升,自動駕駛領域目前普遍共識是,好模型需要高品質的數據,資料採集、標注、存儲、管理到應用的全流程數據解決方案將成為推動智駕技術迭代最重要的環節之一。而像如祺出行、滴滴等擁有大量車輛運營能力且已佈局Robotaxi的出行平台,被預期將是最容易具備全流程數據閉環能力優勢的公司。 如祺出行本次發佈的基於自動駕駛運營和自動駕駛數據解決方案構建的數據閉環飛輪,具體展示了該公司面向智駕產業鏈推出的、包括自主研發眾源地圖及4D標注等在內的「自動駕駛數據解決方案」,顯示出行平台具備了以運營及數據加速智駕技術研發迭代及商業化落地的優勢與能力。 據瞭解,如祺眾源地圖技術將地圖更新的重心從傳統的中心化繪製方式轉移到了車輛感知的分散式上傳,車輛在行駛過程中收集道路信息並上傳至雲端,在雲端完成地圖繪製,擁有低成本、高即時性、羽量級、高度自動化的特點,重新定義了自動駕駛地圖服務。 而在數據標注領域,如祺出行目前已形成穩定、高效的生產能力,擁有廣東和江蘇兩大自營標注基地,擁有1667平方米標注場地,600多個彈性人力供應鏈,月標注產能在50萬幀以上。如祺4D標註解決方案則是在傳統3D靜態標注的基礎上,增加了時間維度,通過雲端大模型實現路面要素高度自動化標注,擁有目標跟蹤標注、疊幀時序標注等一系列效率工具,較傳統靜態標注可以節省60%的人工標注成本。



