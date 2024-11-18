軍事金屬公司完成歐洲棕地銻專案的收購



溫哥華，2024年11月17日 - (亞太商訊) - 軍事金屬公司（Military Metals Corp.） (CSE: MILI) (OTCQB: MILIF) (FSE: QN90)（簡稱“公司”或“軍事”）很高興宣佈，其已完成先前披露的交易。根據該交易，公司全資子公司1509149 B.C. Ltd.與1458205 B.C. Ltd.（簡稱“目標公司”）合併，從而使公司獲得合併實體100%的已發行和流通普通股（簡稱“交易”）。 在本次交易中，公司向目標公司的股東發行了10,000,000股公司普通股（簡稱“公司股份”），每股發行價格被視為0.56美元。此前曾計劃由公司承擔目標公司在3,499,997份認股權證方面的義務，這些認股權證在交易完成時可轉換為公司股份。然而，交易各方已對條款進行了修訂，公司不再承擔該項義務。根據適用的加拿大證券法律，此次發行的公司股份不受轉售限制。 關於項目： 通過此次交易，公司收購了位於斯洛伐克的三個礦產勘探項目：Trojarová 銻金項目、Tiennesgrund 銻金項目和 Medvedi 錫項目。公司計劃根據《國家文書43-101礦產項目披露標準》（簡稱“NI 43-101”）為 Trojarová 項目製作一份技術報告。此外，公司還計劃根據適用的證券法律要求提交一份業務收購報告（Business Acquisition Report）。 關於 Trojarová 銻金項目 根據公司於2024年10月30日發布的關於 Trojarová 項目的新聞稿，Trojarová 於20世紀70年代末被發現，並在1983年至1995年間成為大規模地表和地下勘探的重點。該期間共完成了63個核心鑽孔，總鑽探長度達14,330米，同時從1990年開始進行1.7公里的地下開發工作，包括一條300米長的隧道，連接到礦化區腳牆內700多米長的巷道，並在礦化區內設置了7條橫切巷道用於取樣。這些勘探工作最終形成了一套多卷本的研究成果，涵蓋鑽探日誌、分析報告、鑽探平面圖、礦床模型研究、岩相學研究、冶金研究等。所有研究由斯洛伐克地質研究所完成，並於1992年發布了一套多卷本的報告。根據這份歷史報告，Trojarová 的資源估算使用了蘇聯解體後俄羅斯分類體系的斯洛伐克版本，而這一體系與加拿大礦業、冶金和石油協會（CIM）制定的資源與儲量分類標準並不直接兼容。斯洛伐克地質研究所——負責 Trojarová 所有勘探和地下開發工作的國家機構——將資源分類為“P1”，這一分類在 CIM 分類體系中最接近於“推測礦產資源”。根據 CIM 的定義，“推測礦產資源”是基於有限的地質證據，並通過適當取樣技術從露頭、溝槽、礦坑、作業和鑽孔等位置估算的資源。 1992年的報告包含一張表格，列出了十種不同的歷史資源估算情景，其中五種集中於礦化系統的銻成分，五種集中於其金成分。這些估算表格分別顯示了隨著品位提高而噸位減少的趨勢。 Trojarová 歷史資源估算情景（來源：Michel 等，1992） 如需查看該圖表的增強版本，請訪問：

https://images.newsfilecorp.com/files/10818/230288_a61f2007c4ec68b4_001full.jpg 在完成合併後，公司將通過確認鑽探計劃驗證這一歷史資源估算，以便根據《國家文書43-101礦產項目披露標準》（National Instrument 43-101）將 Trojarová 的礦產資源分類為當前資源。 顯示軍事金屬公司在斯洛伐克項目位置的地圖 如需查看該圖表的增強版本，請訪問：

https://images.newsfilecorp.com/files/10818/230288_a61f2007c4ec68b4_002full.jpg 投資者關係活動： 公司宣布已簽訂與營銷和投資者關係相關的協議。根據2024年10月24日的新聞稿，公司聘請了 Clarkham Capital（簡稱“Clarkham”）提供投資者關係服務，重點針對德國股票市場和德語投資社群，以支持公司在法蘭克福證券交易所上市（簡稱“Clarkham協議”）。Clarkham 協議將於2024年11月18日生效。根據協議條款，Clarkham 將提供包括社交媒體管理、內容創建、分發、數位營銷在內的服務，例如在多種金融平台和新聞通訊上撰寫文章和報導、在德國翻譯和發布新聞稿，以及其他與公司商定的營銷服務（簡稱“Clarkham服務”）。該協議有效期為兩個月，公司將一次性支付200,000歐元（約合298,340加元）作為服務費用。Clarkham 服務將由 Sebastian Korbach 代表 Clarkham 提供，聯繫方式為 +44-20-38839398 或 cc@clarkham.com。Clarkham 與公司不存在任何直接或間接的利益關係，也無權獲取公司或其證券的任何權益。 此外，公司與 Robert Sinn（簡稱“Sinn”）簽訂了一項一次性媒體服務協議。根據協議，Sinn 將提供包括視頻內容創建、分發和數位營銷在內的服務，這些服務將與一段視頻採訪相關，並將在 BNN Bloomberg 等投資平台上發布（簡稱“Sinn服務”）。Sinn 服務將於2024年11月20日開始，公司將一次性支付2,500美元作為服務費用。Sinn 的聯繫方式為 +352-613-2850 或 ceotechnician@gmail.com，地址為 Suite 508, 416 SW 1st Avenue, Fort Lauderdale, FL, 33301。Sinn 與公司不存在任何直接或間接的利益關係，也無權獲取公司或其證券的任何權益。 2024年11月15日，公司與 GRA Enterprises LLC（以國家通貨膨脹協會 [NIA] 名義經營）簽訂了一項媒體服務合同（簡稱“NIA協議”）。根據 NIA 協議的條款，NIA 將為公司提供包括社交媒體管理、內容創建、分發、數位營銷在內的服務，以及其他公司與 NIA 商定的營銷服務（簡稱“NIA服務”）。這些服務將通過諸如 BNN Bloomberg 和 Benzinga 等受歡迎的投資者平台進行分發。NIA 協議的期限為三（3）個月，預計於2024年11月18日左右開始。公司將一次性支付 NIA 30,000美元作為服務費用。Gerard Adams 將代表 NIA 為公司提供服務，其聯繫方式為 +973-277-7674 或 inflationusceo@gmail.com，地址為 112 Camp Lane, Mooresville, NC 28117。公司不會向 NIA 提供任何形式的證券作為補償。Gerard Adams 和 NIA 與公司不存在任何直接或間接的利益關係，也無權獲取公司或其證券的任何權益。 本新聞稿的技術內容已由 Avrom E. Howard, MSc, PGeo（軍事金屬公司的地質顧問及符合 NI 43-101 標準的合格人士）審核並批准。 關於軍事金屬公司 該公司是一家總部位於不列顛哥倫比亞省的礦產勘探公司，主要從事礦產資源的收購、勘探和開發，重點關注銻礦。 代表董事會

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Scott Eldridge

首席執行官兼董事

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