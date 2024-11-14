《香港股票分析師協會23週年誌慶暨第13屆上市公司年度大獎》

香港, 2024年11月13日 - (亞太商訊) - 香港股票分析師協會（「協會」或「本會」）聯同香港HOY TV共同主辦香港股票分析師協會23週年誌慶暨第13屆《上市公司年度大獎》頒獎禮，於香港君悅酒店宴會廳舉行。

活動敦請香港特別行政區財政司副司長黃偉綸先生、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、中央政府駐港聯絡辦經濟部副部長譚亞波先生、第十四屆全國人民代表大會常務委員會委員、立法會內務委員會主席李慧琼女士主禮。主禮嘉賓並包括香港交易所行政總裁陳翊庭女士、第十四屆全國人民代表大會代表雷添良先生、證監會中介機構監察科高級總監蔡鍾輝先生、第十四屆全國人大代表陳仲尼先生、香港特別行政區全國人大代表陳勇先生、立法會議員 （金融服務界）李惟宏先生 、立法會議員（會計界）黃俊碩先生、立法會議員（選舉委員會）容海恩女士、第十四屆全國政協委員李君豪先生、港區全國人大代表陳曉峰先生、金銀業貿易場理事長張德熙博士、數碼港金融科技總監嚴滌宇先生；另有多位金融業界協會代表和金融服務界人士出席活動。

（主禮嘉賓大合照）

國家主席習近平強調，「金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分」。為了積極響應國家號召，加快建設「金融強國」，助力提升金融發展質量，《香港股票分析師協會》活動旨在表揚在港上市公司的傑出表現和卓越成就，加強本港金融市場的競爭力和吸引力，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

（「香港如何助力國家金融新質生產力的發展」高峰論壇）

活動同場亦舉辦「香港如何助力國家金融新質生產力的發展」高峰論壇，陳浩濂先生、李惟宏先生、李君豪先生、張德熙博士、香港中資基金業協會會長連少冬女士、香港中資證券業協會副會長林向紅女士、南方東英資產管理有限公司總裁丁晨女士均參與高峰論壇，積極探討如何推動香港助力國家金融強國戰略。陳浩濂先生在論壇中指出，財庫局來年的工作重點將集中幾方面，包括為香港作為國際金融中心鞏固提升現有優勢、建立新增長點、拓展市場和深化海外網絡等。

（「香港股票分析師協會主席鄧聲興博士發表講話）

香港股票分析師協會主席鄧聲興博士表示，在國家政策的大力支持下，香港股市迎來了前所未有的繁榮景象。未來希望業界繼續互相學習，共同進步，繼續努力推動國家及香港金融業發展，助力國家建設現代化產業體系，加快發展「新質生產力」。

（香港特別行政區財政司副司長黃偉綸先生致辭）

財政司副司長黃偉綸先生致辭時，鼓勵各界一同說好香港故事。他表示，過去一年，政府、監管機構及港交所推出多項證券市場優化措施。包括GEM 上市改革、落實惡劣天氣下維持交易、放寬持有庫存股份的限制等。未來，政府會積極研究如何就兩地「互聯互通」增量擴容，希望繼續吸引內地和海外企業來港上市。

（李慧琼常委致辭）

第十四屆全國人民代表大會常務委員會委員、港區全國人大代表李慧琼女士表示，本港股票市場受惠中央政府的青睞，同時也受惠於中央政府駐港聯絡辦、國務院港澳事務辦公室以及特區政府的不懈努力，積極推動著市場發展。期冀未來能見更多互聯互通的安排，如新股通和REITS通（房地產投資信託基金）。在中央政府的支持下，我們深信本港市場將會蓬勃發展，茁壯成長。

「上市公司年度大獎2024」得獎名單（排序按上市編號排列）

得獎上市公司名稱 上市編號 1 恒基兆業地產有限公司 0012.HK 2 新世界發展有限公司 0017.HK 3 太古股份有限公司 0019.HK/0087.HK 4 載通國際控股有限公司 0062.HK 5 越秀地產股份有限公司 0123.HK 6 華潤啤酒(控股)有限公司 0291HK 7 豐盛生活服務有限公司 0331.HK 8 僑雄國際控股有限公司 0381.HK 9 卓悅控股有限公司 0653.HK 10 新創建集團有限公司 0659.HK 11 置富產業信託 0778.HK 12 理士國際技術有限公司 0842.HK 13 長江基建集團有限公司 1038.HK 14 皓天財經集團控股有限公司 1260.HK 15 鷹普精密工業有限公司 1286.HK 16 碧瑤綠色集團有限公司 1397.HK 17 小米集團 1810.HK 18 中國萬天控股有限公司 1854.HK 19 周大福珠寶集團有限公司 1929.HK 20 安樂工程集團有限公司 1977.HK 21 百本醫護控股有限公司 2293.HK 22 珍酒李渡集團有限公司 6979.HK

關於香港股票分析師協會

香港股票分析師協會自2002年創立至今，一直為業界制定更高層次的專業標準，推廣專業知識，培訓金融業人材，增強大眾對金融市場的認識，達致提高本港金融中心的地位。本會吸納逾兩百位專業分析師會員，為行業十大商會之一，本會理事會成員在香港特別行政區金融服務界選委會選舉中擁有投票權，故在金融業界有一定代表性。

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