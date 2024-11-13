更名後首披業績 大唐黃金2024年中期表現亮眼 收益盈利雙增 黃金產業鏈延伸

香港, 2024年11月13日 - (亞太商訊) - 大唐黃金控股有限公司（「大唐黃金」，「公司」及其附屬公司，合稱「集團」；股份代號：8299）宣佈截至2024年9月30日止六個月（「報告期內」）之中期業績。

收益與盈利顯著增長，黃金產業鏈實現延伸

大唐黃金控股有限公司的主要活動為投資控股，其附屬公司主要從事黃金勘探、開採及礦物加工以及黃金冶煉。截至2024年9月30日止6個月內，集團實現總收益約為537.7百萬港元，相較於去年同期（截至2023年9月30日止6個月，下同）的約84.8百萬港元，同比大幅增長約533.8%。同時，於報告期內，集團的未經審核溢利約為23.9百萬港元，與去年同期約15.4百萬港元相比，同比增長約55.4%。其中，歸屬於公司權益持有人的應占未經審核溢利約14.2百萬港元，較去年同期的約8.2百萬港元同比增長72.9%。

報告期內，集團的收益實現大幅增長，是由於集團收購黃金精煉廠的一條生產線。集團通過此次收購將其黃金產業鏈從採礦及礦物加工，進一步延伸至金精礦精煉以及金錠及其他礦物的生產及銷售，形成完整的黃金生產鏈，從而集團的收益規模及盈利潛力，回收採礦及加工無法回收的其他礦產資源（比如銀、銅及鉛），並更好地觸達終端用戶市場，以便實現未來的增長及多元化。

發展戰略清晰，更名強化企業定位

未來，在業務拓展方面，集團繼續在經擴大許可區域內進行勘探，以進一步擴大當前水準的儲量及資源，增加資產規模及礦山壽命，此外，集團亦將擴展及多元化其業務範疇，適當進入新業務領域及/或新地區；在技術改造及創新方面，集團將透過採礦、加工及精煉生產線方面的持續技術改造，顯著提升與之相匹配的開採及加工能力，以更好地配合精煉規模，並且啟動一種創新的尾礦處理方法，在降低對環境不利影響以實現可持續運營的同時，創造新收入流；在資產收購方面，集團將識別、篩選並完成精心挑選目標的採礦及相關資產的收購。在清晰的戰略指導下，集團的盈利能力有望持續提高。

值得一提的是，大唐黃金於今年10月29日發佈公告稱，正式將中文名稱更改為“大唐黃金控股有限公司”，同時將英文名稱更改為"GT Gold Holdings Limited"，相對應的股份簡稱分別更名為"大唐黃金"及"GT GOLD"，股份代號維持"8299"不變。

公司通過在其名稱中明確"黃金"，強化公司與黃金產業強關聯的市場觀感，向資本市場傳遞更加明確的企業形象，彰顯公司將持續發展其黃金主業的潛力和信心，符合公司及股東的整體最佳利益。

關於大唐黃金控股有限公司

大唐黃金控股有限公司為投資控股公司（「大唐黃金」，股份代號：8299.HK），主業為黃金勘探、採礦、選礦、冶煉、尾礦綜合利用，廢棄礦山生態修復，並同時生產銀、銅、鉛、硫、鎢等共生礦的全產業鏈金礦公司；大唐黃金將通過擴大採礦面積開展深部資源勘探擴大資源量，通過技術改造提高產能及生產效率，通過智慧礦山建設提高科技含量及運營控制，通過對外合作拓寬經營範圍及盈利模式，通過併購同類及上下游產業增加資產規模，最終實現持續的收益及盈利曾長。

大唐黃金的戰略目標是建成中等規模，具有高度競爭力、高的生產效率的金礦產業綜合體，同類企業的領先者，為其股東、投資人及其他利益相關方帶來最大收益。



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