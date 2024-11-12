傲基股份登陸港交所「家具出海第一股」成長可期

香港, 2024年11月12日 - (亞太商訊) - 受海外央行開啟寬鬆週期，內地持續釋放積極政策信號影響，港股市場投資者情緒明顯好轉。新股市場亦大幅回暖，近期港股大型IPO、「A+H」股接連湧現，並獲得了投資者的青睞。11月8日，港股迎來另一家優質新股，傲基股份（2519.HK）正式登陸港交所，成為港股「家具出海第一股」。

公開資料顯示，傲基股份是全球領先的跨境電商細分龍頭，專注於提供優質家具家居類產品。按2023年的GMV計，公司在中國賣家的家具家居類產品B2C海外電商市場中排名第一；在全球家具家居類產品B2C電商市場中排名第五。此次IPO，傲基股份香港公開發售獲17.7倍超額認購，最終發售價為15.600港元。

深耕家具家居跨境電商賽道 多品類多品牌發展促進持續增長

傲基股份自成立之初就戰略聚焦於退貨率較低且增長最快的B2C電商細分市場之一 - 家具家居類產品市場，依託強大的產品開發能力以及供應鏈能力，能夠快速開發出多元化、優質以及具競爭力價格的產品，持續滿足不斷變化的市場需求，從而在家具家居類產品市場迅速建立起強大的市場影響力。

目前，傲基股份已擁有ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK多個備受全球市場歡迎的專有品牌。於2023年，公司有11個品牌的GMV超過人民幣1億元。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年在亞馬遜美國網站的GMV計，公司有6個產品品類在亞馬遜美國網站排名第一。按2023年的GMV計，有十個產品品類在亞馬遜美國網站的市場份額達到10%以上。

值得一提的是，得益於多樣化的品類、品牌資產和戰略市場定位，傲基股份能夠在變幻莫測的市場上長期保持競爭力，抗風險能力持續增強。以亞馬遜事件為例，於2022年業績受損後，傲基股份從市場衝擊中快速恢復，於2023年收入同比增加22.3%，淨利潤同比勁增133.1%。2024年前4個月，公司延續強勁反彈趨勢，收入同比增加16.9%，淨利潤同比增長96.2%。

打造全球倉儲物流能力 開闢第二增長曲線

在跨境電商領域，物流是核心競爭力之一，關係著成本、效率、商品安全。傲基股份憑藉多年積累的行業專業知識，通過深圳西郵智倉，設立了一個專為中大件產品而設的全球多層級倉儲及物流網絡，並開發了專有物流解決方案管理系統，以管理並優化物流鏈所有關鍵階段，有效解決了中大件物流解決方案成本高、配送時效長的痛點。

通過自建物流，結合第三方物流解決方案及電商平台物流服務，傲基股份可根據不同的運輸要求，使用靈活的交付方式，有效降低物流成本。2021年，公司銷售成本佔收入比為79.1%，2023年，該指標降至65.5%。

除了為自有電商業務提供物流服務外，傲基股份還於海外倉模式下于全球向客戶提供物流解決方案，包括中國國內集運、頭程國際貨運服務、海外轉運、海外倉儲及訂單派送，進一步拓寬收入來源，提升盈利能力。2021年至2023年間，公司物流解決方案收入從4.90億元增至16.53億元，複合年增長率為83.7%，收入佔比也從5.4%上升至19.0%。2024年前4個月，物流解決方案收入達5.83億元，同比增長66.8%，收入佔比進一步提升至20.6%，已形成公司的第二增長曲線。

得益於成本結構的逐步優化以及多元化的收入來源，傲基股份的盈利能力持續攀升。2021年至2023年，公司的毛利率從20.9%增至34.5%，提升了13.6個百分點。

從行業發展的角度看，數字經濟的快速發展、消費者消費習慣的改變以及消費者對高性價比的家具家居類產品的需求增加，將推動全球家具家居類產品市場線上渠道銷售持續快速增長。傲基股份作為行業頭部企業，藉助自身的供應鏈優勢和全球倉儲物流能力，有望抓住行業發展機遇，推動其家具家居業務以及物流解決方案持續增長，其上市後的表現值得期待。

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